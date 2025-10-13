Τι είπε ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ για τις προτάσεις που είχε ο Μίτσιτς

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει την καριέρα του ο Βασίλιε Μίτσιτς, μετά την επιστροφή του από το NBA. Για να αποκτήσει τον Σέρβο γκαρντ, η Ισραηλινή ομάδα χρειάστηκε να του προσφέρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο, ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια (6 εκατομμύρια/χρόνο).

Ο πρόεδρος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, μίλησε στο podcast του «Euroinsiders» για την εν λόγω μεταγραφή, και αποκάλυψε ότι ο 31χρονος επέλεξε να αγωνιστεί σε αυτούς, καθώς προτίμησε το όραμα της ομάδας, παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης του έκανε μεγαλύτερη προσφορά.

Η δήλωση του Γιανάι για τον Μίτσιτς

«Υπάρχουν πολλά χρήματα στον κόσμο, αλλά το πάθος και το όραμα είναι σε έλλειψη. Αν τα έχεις, θέλεις να είσαι μέρος της ιστορίας. Πάρε για παράδειγμα τον Μίτσιτς.

Η Ρεάλ του πρόσφερε περισσότερα χρήματα από εμάς, αλλά εκείνος επέλεξε εμάς. Αν είχε πάει στη Ρεάλ , θα είχε κερδίσει την Euroleague. Αλλά επέλεξε να έρθει μαζί μας και να αποτελέσει μέρος του οράματος να οδηγήσει μια ομάδα του Eurocup στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Ίσως πετύχει ακόμη περισσότερα… Τώρα είναι η σειρά του», δήλωσε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως η αρχική πρόταση της ομάδας ήταν χαμηλότερη από αυτή που ζητούσε ο Μίτσιτς, ωστόσο ο Σέρβος σκέφτηκε το όραμα του Γιανάι και άλλαξε την απόφασή του, ενώ αποκάλυψε και την κουβέντα που αντάλλαξαν όταν υπεγράφη η συμφωνία.

«Στην αρχή, δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία λόγω του ποσού των χρημάτων που ζητούσε. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποί του μας ζήτησαν να υποβάλουμε μια νέα προσφορά. Είπα στον Μίτσιτς: «Ζητούσες πολλά χρήματα, αλλά είχα την αίσθηση ότι θα έπαιζες για τη Χάποελ». Αφού υπογράφηκε η συμφωνία, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Θυμάσαι όταν μου είπες για το όραμά σου; Ονειρεύτηκα ότι έπαιζα για τη Χάποελ εκείνο το βράδυ». Απάντησα, μισο-αστειευόμενος, «Μακάρι να μου το είχες πει νωρίτερα, ώστε να πληρώσουμε λιγότερα»».