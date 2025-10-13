sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Τι είπε ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ για τις προτάσεις που είχε ο Μίτσιτς
Τι είπε ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ για τις προτάσεις που είχε ο Μίτσιτς

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μίλησε για το πώς αποκτήθηκε ο Μίτσιτς, αλλά και για τις προτάσεις από άλλες ομάδες της Euroleague.

Spotlight

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει την καριέρα του ο Βασίλιε Μίτσιτς, μετά την επιστροφή του από το NBA. Για να αποκτήσει τον Σέρβο γκαρντ, η Ισραηλινή ομάδα χρειάστηκε να του προσφέρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο, ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια (6 εκατομμύρια/χρόνο).

Ο πρόεδρος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, μίλησε στο podcast του «Euroinsiders» για την εν λόγω μεταγραφή, και αποκάλυψε ότι ο 31χρονος επέλεξε να αγωνιστεί σε αυτούς, καθώς προτίμησε το όραμα της ομάδας, παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης του έκανε μεγαλύτερη προσφορά.

Η δήλωση του Γιανάι για τον Μίτσιτς

«Υπάρχουν πολλά χρήματα στον κόσμο, αλλά το πάθος και το όραμα είναι σε έλλειψη. Αν τα έχεις, θέλεις να είσαι μέρος της ιστορίας. Πάρε για παράδειγμα τον Μίτσιτς.

Η Ρεάλ του πρόσφερε περισσότερα χρήματα από εμάς, αλλά εκείνος επέλεξε εμάς. Αν είχε πάει στη Ρεάλ , θα είχε κερδίσει την Euroleague. Αλλά επέλεξε να έρθει μαζί μας και να αποτελέσει μέρος του οράματος να οδηγήσει μια ομάδα του Eurocup στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Ίσως πετύχει ακόμη περισσότερα… Τώρα είναι η σειρά του», δήλωσε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως η αρχική πρόταση της ομάδας ήταν χαμηλότερη από αυτή που ζητούσε ο Μίτσιτς, ωστόσο ο Σέρβος σκέφτηκε το όραμα του Γιανάι και άλλαξε την απόφασή του, ενώ αποκάλυψε και την κουβέντα που αντάλλαξαν όταν υπεγράφη η συμφωνία.

«Στην αρχή, δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία λόγω του ποσού των χρημάτων που ζητούσε. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποί του μας ζήτησαν να υποβάλουμε μια νέα προσφορά. Είπα στον Μίτσιτς: «Ζητούσες πολλά χρήματα, αλλά είχα την αίσθηση ότι θα έπαιζες για τη Χάποελ». Αφού υπογράφηκε η συμφωνία, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Θυμάσαι όταν μου είπες για το όραμά σου; Ονειρεύτηκα ότι έπαιζα για τη Χάποελ εκείνο το βράδυ». Απάντησα, μισο-αστειευόμενος, «Μακάρι να μου το είχες πει νωρίτερα, ώστε να πληρώσουμε λιγότερα»».

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Αθλητική Ροή
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Μπάσκετ 13.10.25

Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
