Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Μίτσιτς για Βεζένκοφ: «Κερδίσαμε τον σεβασμό για να πάμε στο NBA με τα συμβόλαια που κάναμε»
Euroleague 04 Οκτωβρίου 2025 | 08:43

Μίτσιτς για Βεζένκοφ: «Κερδίσαμε τον σεβασμό για να πάμε στο NBA με τα συμβόλαια που κάναμε»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοφ και την απόφαση των δύο σταρ της Euroleague να πάνε στο ΝΒΑ…

Σύνταξη
Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Euroleague, με την ομάδα του να μετράει 2/2 και να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την πρώτη «διαβαολοβδομάδα» της σεζόν και τις νίκες κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Εφές.

Ο Σέρβος γκαρντ της Χάποελ μίλησε στην κάμερα του «S Sport» της Τουρκίας για το ότι πήγε στο NBA ως MVP της Ευρωλίγκας, όπως και οι Σάσα Βεζένκοφ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τόνισε ότι χρειάστηκε να κερδίσουν τον σεβασμό με τα συμβόλαια που είχαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίτσιτς για τον Βεζένκοφ και το ΝΒΑ:

«Πρώτα από όλα, εγώ και ο Σάσα φύγαμε αργά. Πρέπει να κερδίσεις τον σεβασμό πριν πας στο NBA. Νομίζω ότι και ο Σάσα και εγώ, το δείξαμε αυτό, με τα συμβόλαια που αποκτήσαμε. Το συμβόλαιό μου, ήταν πολύτιμο. Αλλά οι ομάδες μας, δεν μας ταίριαζαν. Νομίζω ότι ο Νάιτζελ είναι παρόμοιος με εμάς. Έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα και πήγε εκεί αργά. Αν η ομάδα στην οποία βρίσκεται, είναι μια καλή επιλογή, το συμβόλαιο δεν έχει σημασία. Ο Νάιτζελ αξίζει τα πάντα. Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός παίκτης».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»
Ελλάδα 04.10.25

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου» τονίζει ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο MEGA

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
Αναβρασμός 04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Λάρισα: Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων
Θλίψη 04.10.25

Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων

Η άτυχη γυναίκα είχε διαμαρτυρηθεί στους συγγενείς της για πόνους που ένιωσε, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ - Εξέπνευσε λίγο προτού εισαχθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων στη Λάρισα

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει η Γιουνάιτεντ σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπαίει με την πάροδο των χρόνων και αυτό αποτυπώνεται στο απίστευτο ποσό που έχουν καταβάλει οι «κόκκινοι διάβολοι» σε αποζημιώσεις προπονητών μετά τη θητεία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
