Μίτσιτς για Βεζένκοφ: «Κερδίσαμε τον σεβασμό για να πάμε στο NBA με τα συμβόλαια που κάναμε»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Euroleague, με την ομάδα του να μετράει 2/2 και να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την πρώτη «διαβαολοβδομάδα» της σεζόν και τις νίκες κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Εφές.

Ο Σέρβος γκαρντ της Χάποελ μίλησε στην κάμερα του «S Sport» της Τουρκίας για το ότι πήγε στο NBA ως MVP της Ευρωλίγκας, όπως και οι Σάσα Βεζένκοφ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τόνισε ότι χρειάστηκε να κερδίσουν τον σεβασμό με τα συμβόλαια που είχαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίτσιτς για τον Βεζένκοφ και το ΝΒΑ:

«Πρώτα από όλα, εγώ και ο Σάσα φύγαμε αργά. Πρέπει να κερδίσεις τον σεβασμό πριν πας στο NBA. Νομίζω ότι και ο Σάσα και εγώ, το δείξαμε αυτό, με τα συμβόλαια που αποκτήσαμε. Το συμβόλαιό μου, ήταν πολύτιμο. Αλλά οι ομάδες μας, δεν μας ταίριαζαν. Νομίζω ότι ο Νάιτζελ είναι παρόμοιος με εμάς. Έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα και πήγε εκεί αργά. Αν η ομάδα στην οποία βρίσκεται, είναι μια καλή επιλογή, το συμβόλαιο δεν έχει σημασία. Ο Νάιτζελ αξίζει τα πάντα. Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός παίκτης».