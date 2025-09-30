Οι απαντήσεις των Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μίτσιτς, Βιλντόζα, Τζέιμς, Χάκετ και Λάρκιν για την πιο «καυτή» έδρα της Euroleague

Η Euroleague κάνει πρεμιέρα για τη σεζόν 2025/26 με «διαβολοβδομάδα». Οι δύο «αιώνιοι» ξεκινούν το ταξίδι τους στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να παίζει με την Μπασκόνια στην Ισπανία (21:30) και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 21:15 την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ.

Την άποψή τους για την έδρα που έχει την πιο «καυτή» ατμόσφαιρα για τον αντίπαλο, εξέφρασαν αρκετά από τα αστέρια που αγωνίζονται στην Euroleague.

Ανάμεσά τους ο Εβάν Φουρνιέ, ο Μάικ Τζέιμς, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Σέιν Λάρκιν, ο Ντάνιελ Χάκετ, ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ, ο Τσίμα Μονέκε, ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Ματίας Λεσόρ και ο Λούκα Βιλντόζα, αρκετοί από τους οποίους έδωσαν απαντήσεις-έκπληξη.

Δείτε το σχετικό βίντεο της Euroleague:

Την τιμητική της είχε η Stark Arena που χρησιμοποιούν ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν, ενώ αρκετοί επέλεξαν και την έδρα του Παναθηναϊκού.