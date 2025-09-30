Οι απαντήσεις των Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μίτσιτς, Βιλντόζα, Τζέιμς, Χάκετ και Λάρκιν για την πιο «καυτή» έδρα της Euroleague
Η Euroleague κάνει πρεμιέρα και οι σταρ της διοργάνωσης διάλεξαν την πιο «καυτή» έδρα της Ευρώπης – Οι απαντήσεις τους έχουν ενδιαφέρον
- Τέσσερις μέρες junk food ίσως είναι αρκετές για να επηρεάσουν τη μνήμη
- Την πρόσβαση στη φαρμακευτική άμβλωση θα προστατεύσουν 19 πολιτείες των ΗΠΑ
- Τα Πόθεν Έσχες των πρώην πρωθυπουργών – Τι δήλωσαν Τσίπρας, Παπανδρέου, Σαμαράς
- Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Η Euroleague κάνει πρεμιέρα για τη σεζόν 2025/26 με «διαβολοβδομάδα». Οι δύο «αιώνιοι» ξεκινούν το ταξίδι τους στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να παίζει με την Μπασκόνια στην Ισπανία (21:30) και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 21:15 την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ.
Την άποψή τους για την έδρα που έχει την πιο «καυτή» ατμόσφαιρα για τον αντίπαλο, εξέφρασαν αρκετά από τα αστέρια που αγωνίζονται στην Euroleague.
Ανάμεσά τους ο Εβάν Φουρνιέ, ο Μάικ Τζέιμς, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Σέιν Λάρκιν, ο Ντάνιελ Χάκετ, ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ, ο Τσίμα Μονέκε, ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Ματίας Λεσόρ και ο Λούκα Βιλντόζα, αρκετοί από τους οποίους έδωσαν απαντήσεις-έκπληξη.
Δείτε το σχετικό βίντεο της Euroleague:
So, what’s the best away atmosphere in EuroLeague? 🧐#EveryGameMatters pic.twitter.com/aXG74y6lxd
— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2025
Την τιμητική της είχε η Stark Arena που χρησιμοποιούν ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν, ενώ αρκετοί επέλεξαν και την έδρα του Παναθηναϊκού.
- Έπος: Παίκτης αρνήθηκε αλλαγή και η ομάδα του έλυσε το συμβόλαιο! (vid)
- Ολυμπιακός: Αλλαγή ημερομηνίας στο παιχνίδι με την Παρί για τη Euroleague – Ποιος είναι ο λόγος…
- Οι απαντήσεις των Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μίτσιτς, Βιλντόζα, Τζέιμς, Χάκετ και Λάρκιν για την πιο «καυτή» έδρα της Euroleague
- Το πρόγραμμα και οι σημαντικές ημερομηνίες της Euroleague
- «Είναι Κύπριος ήρωας»: Ο Κομπανί και οι γνώσεις του για τον Παλληκαρίδη
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/9): Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στη Euroleague και… Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις