Ώρα «αιωνίων», ώρα Euroleague. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ κάνει πρεμιέρα απόψε Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, με τις δύο ελληνικές ομάδες να ξεκινούν το ταξίδι τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο Final Four της Αθήνας (22-24/5/2026).

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:15 την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ με στόχο φυσικά να μπει με το… δεξί στη φετινή Euroleague. Το «τριφύλλι» πέρσι έχασε όλους τους στόχους του (πρωτάθλημα, Euroleague) και το καλοκαίρι κατόρθωσε να καλύψει τις ανορθογραφίες του ρόστερ του με σκοπό να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις την επαναφορά στην κορυφή.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα της ομάδας, ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη βαριά ίωση που πέρασε και θα είναι διαθέσιμος, ενώ την αγωνιστική του επιστροφή αναμένεται να κάνει μετά από καιρό ο Μάριους Γκριγκόνις. Δεν θα αγωνιστούν οι Τζέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).

Λίγο αργότερα (21:30) πρεμιέρα στη διοργάνωση κάνει και ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια στην Ισπανία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτή την εβδομάδα θα παραμείνουν στη χώρα της Ιβηρικής, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (2/10, 21:45) θα παίξει με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη 2η αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν με την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, νικώντας άνετα την Καρδίτσα με 89-56 στα ημιτελικά και με σκορ 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό του Σαββάτου (27/9).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοδοξεί να βρεθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four και θέλει να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα με 2/2 στην Ισπανία. όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Κίναν Έβανς, αλλά και του Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα. Από την άλλη, ο Φρανκ Ντιλικίνα ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, παρόλο που δεν αναμένεται να αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια.

Στις περσινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 102-101 στην παράταση στη Βιτόρια (89-89 η κανονική διάρκεια) και με 92-69 στο ΣΕΦ.

Διαιτητές θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague:

Dubai BC – Παρτίζαν (30/9, 19:00)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (30/9, 19:00)

Αναντολού Εφές – Μακάμπιτ Τελ Αβίβ (30/9, 20:45)

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο (30/9, 21:00)

Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15)

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (30/9, 21:30)

Βίρτους – Ρεάλ Μαδρίτης (30/9, 21:45)

Μονακό – Ζάλγκιρις (1/10, 20:30)

Φενέρμπαχτσε – Παρί (1/10, 20:45)

Βιλερμπάν – Βαλένθια (1/10, 21:00)