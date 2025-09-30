sports betsson
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Euroleague: Πρεμιέρα με Μπασκόνια ο Ολυμπιακός, υποδέχεται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:44

Euroleague: Πρεμιέρα με Μπασκόνια ο Ολυμπιακός, υποδέχεται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Μπάγερν στις 21:15 και Μπασκόνια – Ολυμπιακός στις 21:30 για την πρεμιέρα της Euroleague 2025/26 – Όλο το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Ώρα «αιωνίων», ώρα Euroleague. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ κάνει πρεμιέρα απόψε Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, με τις δύο ελληνικές ομάδες να ξεκινούν το ταξίδι τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο Final Four της Αθήνας (22-24/5/2026).

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:15 την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ με στόχο φυσικά να μπει με το… δεξί στη φετινή Euroleague. Το «τριφύλλι» πέρσι έχασε όλους τους στόχους του (πρωτάθλημα, Euroleague) και το καλοκαίρι κατόρθωσε να καλύψει τις ανορθογραφίες του ρόστερ του με σκοπό να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις την επαναφορά στην κορυφή.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα της ομάδας, ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη βαριά ίωση που πέρασε και θα είναι διαθέσιμος, ενώ την αγωνιστική του επιστροφή αναμένεται να κάνει μετά από καιρό ο Μάριους Γκριγκόνις. Δεν θα αγωνιστούν οι Τζέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).

Λίγο αργότερα (21:30) πρεμιέρα στη διοργάνωση κάνει και ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια στην Ισπανία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτή την εβδομάδα θα παραμείνουν στη χώρα της Ιβηρικής, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (2/10, 21:45) θα παίξει με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη 2η αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν με την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, νικώντας άνετα την Καρδίτσα με 89-56 στα ημιτελικά και με σκορ 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό του Σαββάτου (27/9).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοδοξεί να βρεθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four και θέλει να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα με 2/2 στην Ισπανία. όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Κίναν Έβανς, αλλά και του Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα. Από την άλλη, ο Φρανκ Ντιλικίνα ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, παρόλο που δεν αναμένεται να αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια.

Στις περσινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 102-101 στην παράταση στη Βιτόρια (89-89 η κανονική διάρκεια) και με 92-69 στο ΣΕΦ.

Διαιτητές θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague:

Dubai BC – Παρτίζαν (30/9, 19:00)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (30/9, 19:00)
Αναντολού Εφές – Μακάμπιτ Τελ Αβίβ (30/9, 20:45)
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο (30/9, 21:00)
Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15)
Μπασκόνια – Ολυμπιακός (30/9, 21:30)
Βίρτους – Ρεάλ Μαδρίτης (30/9, 21:45)
Μονακό – Ζάλγκιρις (1/10, 20:30)
Φενέρμπαχτσε – Παρί (1/10, 20:45)
Βιλερμπάν – Βαλένθια (1/10, 21:00)

Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»
Μπάσκετ 29.09.25

Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για την ομάδα του.

Σύνταξη
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Απόρρητο