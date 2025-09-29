Euroleague: Τα power rankings για τις 20 ομάδες – Η θέση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
Σύμφωνα με τα power rankings που δημοσίευσε η Euroleague, Παναθηναϊκός και και Ολυμπιακός καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις!
Η εκκίνηση της σεζόν για τη Euroleague πλησιάζει αφού αύριο (30/9) θα γίνει το πρώτο τζάμπολ της φετινής διοργάνωσης, με τις δύο ελληνικές ομάδες να μπαίνουν άμεσα στα… βαθιά παίζοντας την ίδια μέρα.
Στο μεταξύ, μία μέρα πριν το ξεκίνημα, η λίγκα ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ένα κείμενο με τα δικά της power rankings. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσαν να λείπουν από ψηλά και μάλιστα τοποθετήθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις. Στην κορυφή οι Πράσινοι και δεύτεροι οι Ερυθρόλευκοι. Παράλληλα, η Euroleague αφιέρωσε και κάποιες λέξεις για κάθε σύλλογο αναφέροντας:
Για τον Παναθηναϊκό: «Εμπόδια στην έναρξη της σεζόν: Στα χαρτιά, πιο δυνατοί από την περασμένη σεζόν, οι πράσινοι πρέπει να βρουν το σωστό μείγμα στην επίθεση με τον Ματίας Λεσόρ εκτός και τον Ρισόν Χολμς νέο στο πρωτάθλημα».
Βασικότερες προσθήκες: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς
Σημαντικότερες απώλειες: Λορέντζο Μπράουν, Γουένιεν Γκάμπριελ
Για τον Ολυμπιακό: «Εμπόδια στην έναρξη της σεζόν: Μετά τον Τόμας Γουόκαπ, η θέση του πόιντ γκαρντ είναι λίγο αδύναμη, με τον Κίναν Έβανς να είναι ακόμα εκτός και τον Φρανκ Ντιλικίνα να εντάσσεται αργά στο σύνολο. Σε μια ομάδα με τόσο σπουδαίους σουτέρ, το να έχεις δυνατούς πλέι μέικερ είναι κρίσιμο».
Βασικότερες προσθήκες: Ντόντα Χολ, Τάισον Γουορντ, Φρανκ Ντιλικινά
Σημαντικότερες απώλειες: Μουσταφά Φαλ (τραυματισμός), Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.
Από εκεί και πέρα την πρώτη τριάδα ολοκληρώνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Έφες, Μπαρτσελόνα, Παρτίζαν, Αρμάνι Μιλάνο και Βαλένθια.
Ιδού τα power rankings της Euroleague:
1. Παναθηναϊκός
2. Ολυμπιακός
3. Μονακό
4. Ρεάλ Μαδρίτης
5. Φενέρμπαχτσε
6. Αναντολού Εφές
7. Μπαρτσελόνα
8. Παρτίζαν
9. Αρμάνι Μιλάνο
10. Βαλένθια
11. Χάποελ Τελ Αβίβ
12. Ερυθρός Αστέρας
13. Dubai BC
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ
15. Ζάλγκιρις
16. Βίρτους Μπολόνια
17. Μπάγερν Μονάχου
18. Μπασκόνια
19. Παρί
20. Βιλερμπάν
