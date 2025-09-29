Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (30/9, 21:15)τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη Euroleague, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ να μιλά για το παιχνίδι.

Ο Καναδός τεχνικός στάθηκε στη δυναμική των «πράσινων», επισημαίνοντας ότι είναι ο νούμερο ένα σύλλογος τόσο στα… χαρτιά, όσο και στις δημοσκοπήσεις.

Αναλυτικά τα όσα είπε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο Γκόρντον Χέρμπερτ:

«Είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για να ενωθούμε ως ομάδα. Ναι, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά. Σε κάποιο βαθμό, θα είμαι και πάλι προσεκτικός για να μην τους υπερφορτώσω. Και το επιθετικό μας πακέτο σίγουρα θα αναπτυχθεί αργά στην αρχή.

Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα. Στις δημοσκοπήσεις, είναι η νούμερο ένα ομάδα όσον αφορά τις προβλέψεις για την κατάκτηση του EuroLeague. Και στα χαρτιά, έτσι φαίνεται σίγουρα. Οι γκαρντ τους είναι εξαιρετικά καλοί. Αυτό θα είναι ένας καλός δείκτης για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, μου αρέσει η ομάδα μου, μαζί τους μπορούμε να παίξουμε ομαδικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου».