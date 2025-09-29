Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων – Τι δήλωσε ο CEO της Euroleague

Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας ξεκαθάρισε πως η Euroleague δεν μπορεί να αγνοήσει τις διεθνείς εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει «γενοκτονία», έχουν ήδη προκαλέσει πιέσεις στην UEFA για αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – εξέλιξη που αγγίζει άμεσα και τη EuroLeague, όπου συμμετέχουν Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι δηλώσεις του CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας

«Είναι μια δύσκολη ερώτηση και μία από αυτές που πάντα προσπαθούμε να αποφεύγουμε, τις πολιτικές», παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. «Προφανώς αναλύουμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται. Η τακτική και η προσέγγισή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα ήταν πάντα να ακολουθούμε τις άλλες λίγκες και αθλητικούς οργανισμούς. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε: θα παρακολουθούμε, θα αναλύουμε την κατάσταση και θα αντιδράσουμε αναλόγως».

Ο Μοτιεγιούνας ξεκαθάρισε πως η UEFA μπορεί να επηρεάσει τις τελικές επιλογές της EuroLeague: «Η UEFA αφορά το ποδόσφαιρο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά προφανώς, όταν ένας τόσο μεγάλος αθλητικός οργανισμός παίρνει αποφάσεις, έχει σημασία πώς αυτό επηρεάζει και τους υπόλοιπους», σημείωσε ο CEO της EuroLeague. «Δεν είναι ότι θα πρέπει ένας να αποφασίσει και εμείς να ακολουθήσουμε αμέσως, αλλά μόλις αρχίσουν να αντιδρούν άλλοι αθλητικοί οργανισμοί – ή ακόμα κι αν αντιδράσει η UEFA – τότε θα συζητήσουμε με τις ομάδες. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι προφανώς η ασφάλεια της ομάδας, των παικτών και των φιλάθλων. Αυτό είναι το σημαντικότερο»