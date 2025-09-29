Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων – Τι δήλωσε ο CEO της Euroleague
Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, τόνισε ότι η διοργάνωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν αποκλείει αποφάσεις αντίστοιχες με εκείνες της UEFA.
- Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
- Άγριο έγκλημα: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
- Πρώην επικεφαλής της MI5 λέει πως η Βρετανία μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία
Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας ξεκαθάρισε πως η Euroleague δεν μπορεί να αγνοήσει τις διεθνείς εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει «γενοκτονία», έχουν ήδη προκαλέσει πιέσεις στην UEFA για αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – εξέλιξη που αγγίζει άμεσα και τη EuroLeague, όπου συμμετέχουν Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ.
Οι δηλώσεις του CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας
«Είναι μια δύσκολη ερώτηση και μία από αυτές που πάντα προσπαθούμε να αποφεύγουμε, τις πολιτικές», παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. «Προφανώς αναλύουμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται. Η τακτική και η προσέγγισή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα ήταν πάντα να ακολουθούμε τις άλλες λίγκες και αθλητικούς οργανισμούς. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε: θα παρακολουθούμε, θα αναλύουμε την κατάσταση και θα αντιδράσουμε αναλόγως».
Ο Μοτιεγιούνας ξεκαθάρισε πως η UEFA μπορεί να επηρεάσει τις τελικές επιλογές της EuroLeague: «Η UEFA αφορά το ποδόσφαιρο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά προφανώς, όταν ένας τόσο μεγάλος αθλητικός οργανισμός παίρνει αποφάσεις, έχει σημασία πώς αυτό επηρεάζει και τους υπόλοιπους», σημείωσε ο CEO της EuroLeague. «Δεν είναι ότι θα πρέπει ένας να αποφασίσει και εμείς να ακολουθήσουμε αμέσως, αλλά μόλις αρχίσουν να αντιδρούν άλλοι αθλητικοί οργανισμοί – ή ακόμα κι αν αντιδράσει η UEFA – τότε θα συζητήσουμε με τις ομάδες. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι προφανώς η ασφάλεια της ομάδας, των παικτών και των φιλάθλων. Αυτό είναι το σημαντικότερο»
- Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
- Ολυμπιακός και Ιατρικό Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για την παγκόσμια ημέρα καρδιάς
- ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
- Το μήνυμα του Σορτς για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
- Το ποσοστό ετοιμότητας του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν
- Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις