Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.
Η Euroleague κάνει… τζάμπολ αύριο (30/9) και μάλιστα με «διαβολοβδομάδα», με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Ισπανία όπου αντιμετωπίζει Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΟΑΚΑ με Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της με έναν από αυτούς να αφορά άμεσα και τον Εργκίν Αταμάν, καθώς από εδώ και στο εξής ο προπονητής που θα ανακόπτει αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας θα αποβάλλεται.
Ο Τούρκος προπονητής το έχει σύστημα να μπαίνει στο παρκέ, προκειμένου να μην δεχτεί η ομάδα του δίποντο ή τρίποντο και προτιμούσε να πάρει τεχνική ποινή η οποία θα δώσει μόνο έναν πόντο στους αντιπάλους. Από εδώ και στο εξής όμως δεν θα μπορεί να το κάνει, γιατί θα αποβάλλεται.
Ataman is always stopping the breakaway for a «technical foul» 🤡🤡 #PAOBARCA #OlympiacosΒC #paobc pic.twitter.com/RSai8D577n
— Karaflodaimonas (@Karaflademon) December 3, 2024
Αλλαγές στους κανονισμούς
• Οι διαιτητές δεν θα εκδίδουν πλέον προειδοποιήσεις πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για ακατάλληλη συμπεριφορά ή προσποίηση/φλόπινγκ. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχιστούν για καταστάσεις καθυστέρησης του αγώνα, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια ενός σουτέρ και απόσπαση της προσοχής ενός σουτέρ με δυνατές φωνές, χτυπήματα με το πόδι ή χειροκροτήματα κοντά στο οπτικό του πεδίο.
• Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου διαταράξει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές θα επιβάλλουν τεχνική ποινή μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
Σύστημα Instant replay
Η Euroleague Basketball εισάγει επίσης νέες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IRS.
• Οι παραβάσεις οκτώ δευτερολέπτων μπορούν πλέον να εξεταστούν από τους διαιτητές στα τελευταία 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και της παράτασης εάν έχει σφυριχτεί παράβαση. Οι προπονητές μπορούν να τις αμφισβητήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταλογιστεί παράβαση 8 δευτερολέπτων.
• Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ επιτρέπονται πλέον από τους διαιτητές. Οι διαιτητές μπορούν να ελέγξουν την IRS για να επιβεβαιώσουν τον σωστό παίκτη που διέπραξε φάουλ εάν υπάρχει πιθανό σφάλμα καταγραφής, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους προπονητές.
