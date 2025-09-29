«Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προπονητές της Euroleague» – Πού βρίσκεται ο Μπαρτζώκας και ο Αταμάν

Η Euroleague ξεκινά αύριο (30/9) και Μέσο στο Ισραήλ παρουσίασε την κορυφαία δεκάδα στη φετινή διοργάνωση των προπονητών, με τις πρώτες θέσεις να είναι «ελληνικές».

Η Israel Hayom έφτιαξε λοιπόν τη λίστα με τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Εργκίν Αταμάν και Βασίλη Σπανούλη να έχουν θέση στην κορυφαία πεντάδα, με την κορυφή να ανήκει επίσης σε «Έλληνα».

Αυτό είναι το top-5 των προπονητών στη φετινή Euroleague

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση και κορυφαίος προπονητής της Euroleague, σύμφωνα με το εν λόγω σάιτ, είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ακολουθεί ο κόουτς Αταμάν, που χαρακτηρίζουν ως τον πιο επιτυχημένο coach της τελευταίας δεκαετίας με τρεις κατακτήσεις.

Απο’ κει και πέρα, στην τρίτη θέση είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον κόουτς Μπαρτζώκα στην τέταρτη και μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα σημειώνει πως η παρουσία του επί μια οκταετία σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, αποτελεί απόδειξη της ποιότητάς του. Την κορυφαία πεντάδα κλείνει ο επίσης ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας μας, Βασίλης Σπανούλης.