Νικ Καλάθης: Η Μονακό και το ενδιαφέρον από τη Euroleague

Η Μονακό μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη τη σεζόν με την κατάκτηση του Super Cup στη Γαλλία, όμως φέρεται να βρίσκεται και σε αναζήτηση ενός ακόμη γκαρντ, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό το μέλλον του Νικ Καλάθη στο Μόντε Κάρλο είναι… δυσοίωνο.

Ο Έλληνας γκαρντ φαίνεται να μην ταιριάζει σε αυτό που θέλει να χτίσει φέτος ο Βασίλης Σπανούλης και για αυτό τον λόγο μοιάζει πολύ δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα. Αν και άπαντες έμειναν ικανοποιημένοι από την περσινή του παρουσία, ο Καλάθης το πιθανότερο είναι μέσα στις επόμενες μέρες να «χαιρετήσει» και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Ο πολύπειρος γκαρντ, που μετακόμισε πέρσι στο Πριγκιπάτο μετά τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε, δεν φαίνεται να ταιριάζει στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θέλει η ομάδα να παίξει πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ένταση στην περιφέρεια. Το ενδιαφέρον για την απόκτηση του Καλάθη ωστόσο είναι μεγάλο στη Euroleague και φαίνεται ότι μόλις λυθεί η συνεργασία του με τη Μονακό δεν θα αργήσει να βρει το επόμενο συμβόλαιο του.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος του «Basketnews.com», Ντονάτας Ουρμπόνας αναφέρθηκε στο μέλλον του Καλάθη, αλλά σχολίασε και το τι συμβαίνει με τον Μάθιου Στραζέλ που φαίνεται να τον εμπιστεύεται αρκετά και ο Σπανούλης για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η τοποθέτηση για το μέλλον του Νικ Καλάθη στη Μονακό:

«Ο Καλάθης δεν πρόκειται να μείνει στην Μονακό. Είναι με… τις βαλίτσες στο χέρι. Εμπιστεύονται πολύ τον Μάθιου Στραζέλ γιατί έδειξε λόγους για να είναι σίγουροι για εκείνον, για τη θέση του backup πόιντ γκαρντ παίζοντας και για την εθνική Γαλλίας πριν τραυματιστεί. Έκανε και πέρσι κάποια μεγάλα ματς», τόνισε.