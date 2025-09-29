Ιδιοκτήτης Χάποελ: «Στόχος μας η πρώτη εξάδα στη Euroleague και η πρόκριση στα playoffs»
Ο Οφέρ Γιανάι θέτει ψηλά τον πήχη για την πρώτη συμμετοχή της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Euroleague.
- Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη και απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο - Προβλήματα φέρνει η κακοκαιρία
- Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές
- Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στο Μαρκόπουλο – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
- Έξι νεκροί νεκρός και 12 αγνοούμενοι λόγω του τυφώνα Μπουαλόι στο Βιετνάμ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να ζήσει την παρθενική της σεζόν στην Euroleague, υποδεχόμενη την Τρίτη την Μπαρτσελόνα στη Σόφια στις 21:00.
Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, εμφανίζεται αποφασισμένος να θέσει υψηλούς στόχους για την ομάδα.
Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι
«Είχαμε μια δύσκολη προετοιμασία λόγω και του Eurobasket, αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι να κάνουμε 26-27 νίκες στην κανονική περίοδο. Αυτός ο αριθμός θα μας βάλει σε καλή θέση για να είμαστε στην πρώτη εξάδα και να παίξουμε απευθείας στα playoffs. Αυτός είναι ο στόχος. Θα είναι μια ξεχωριστή σεζόν και εύχομαι κάποια στιγμή οι αγώνες να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ώστε να μπορέσουμε να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Θα είναι μια γιορτή».
Σημειώνεται πως η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη διαθέτει, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, μεικτό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
- Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
- Ποιον διαιτητή όρισε η UEFA στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- «Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)
- Ιδιοκτήτης Χάποελ: «Στόχος μας η πρώτη εξάδα στη Euroleague και η πρόκριση στα playoffs»
- Ο Τσάβι επιστρέφει στην Αραβία
- Τα «χρυσά» συμβόλαια της Euroleague
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις