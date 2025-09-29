Ιδιοκτήτης Χάποελ: «Στόχος μας η πρώτη εξάδα στη Euroleague και η πρόκριση στα playoffs»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να ζήσει την παρθενική της σεζόν στην Euroleague, υποδεχόμενη την Τρίτη την Μπαρτσελόνα στη Σόφια στις 21:00.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, εμφανίζεται αποφασισμένος να θέσει υψηλούς στόχους για την ομάδα.

Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι

«Είχαμε μια δύσκολη προετοιμασία λόγω και του Eurobasket, αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι να κάνουμε 26-27 νίκες στην κανονική περίοδο. Αυτός ο αριθμός θα μας βάλει σε καλή θέση για να είμαστε στην πρώτη εξάδα και να παίξουμε απευθείας στα playoffs. Αυτός είναι ο στόχος. Θα είναι μια ξεχωριστή σεζόν και εύχομαι κάποια στιγμή οι αγώνες να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ώστε να μπορέσουμε να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Θα είναι μια γιορτή».

Σημειώνεται πως η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη διαθέτει, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, μεικτό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.