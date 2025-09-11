Συνελήφθη ο Τζόναθαν Μότλεϊ της Χάποελ – Τι συνέβη…

Νέα μπλεξίματα για τον Τζόναθαν Μότλεϊ της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον νόμο, αφού συνελήφθη στην Βουλγαρία, από την αστυνομία της χώρας εξαιτίας παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ βρέθηκε στην Βουλγαρία για την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο δεν γύρισε πίσω στο Ισραήλ με τον Μότλεϊ ο οποίος λόγω της σύλληψης του δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, με τους Ισραηλινούς να βγάζουν ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα του παίκτη.

Τι ανέφερε η Χάποελ για τον Μότλεϊ

«Ο παίκτης θα προσγειωθεί απόψε αφού λάβει την έγκριση του συλλόγου».

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μότλεϊ εμπλέκεται με τις αρχές, αφού και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία ως ύποπτος για σωματική επίθεση.

Εκτός από τον Μότλει δεν ταξίδεψαν με την ομάδα στο Τελ Αβίβ οι Μπόγκνταν Μλαντένοφ (λόγω ασθένειας), Τάι Οντάσι και Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος πριν από μερικές μέρες ολοκλήρωσε την πορεία του στο EuroBasket με την ομάδα της Σερβίας, η οποία αποκλείστηκε από την Φινλανδία.