Συνελήφθη ο Τζόναθαν Μότλεϊ της Χάποελ – Τι συνέβη…
Ο Τζόναθαν Μότλεϊ συνελήφθη στην Βουλγαρία, όπου η Χάποελ βρίσκεται για την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν.
Νέα μπλεξίματα για τον Τζόναθαν Μότλεϊ της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον νόμο, αφού συνελήφθη στην Βουλγαρία, από την αστυνομία της χώρας εξαιτίας παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η ομάδα του Τελ Αβίβ βρέθηκε στην Βουλγαρία για την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο δεν γύρισε πίσω στο Ισραήλ με τον Μότλεϊ ο οποίος λόγω της σύλληψης του δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, με τους Ισραηλινούς να βγάζουν ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα του παίκτη.
Τι ανέφερε η Χάποελ για τον Μότλεϊ
«Ο παίκτης θα προσγειωθεί απόψε αφού λάβει την έγκριση του συλλόγου».
Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μότλεϊ εμπλέκεται με τις αρχές, αφού και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία ως ύποπτος για σωματική επίθεση.
Εκτός από τον Μότλει δεν ταξίδεψαν με την ομάδα στο Τελ Αβίβ οι Μπόγκνταν Μλαντένοφ (λόγω ασθένειας), Τάι Οντάσι και Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος πριν από μερικές μέρες ολοκλήρωσε την πορεία του στο EuroBasket με την ομάδα της Σερβίας, η οποία αποκλείστηκε από την Φινλανδία.
הפועל מנצחת 66:108 את בלקן בוטבגראד במשחק הגמר בטורניר ההכנה.
מחר (רביעי) הקבוצה תנחת בארץ בטיסת ארקיע בשעה 14:30 🚩
יאללה הפועל‼️ pic.twitter.com/mR3b3qc2uZ
— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 9, 2025
- Ο Ονάνα φεύγει από τη Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί της… τραγουδούν και γιορτάζουν (vids)
- Εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7
- Δεν σταματάει να γίνεται… viral: Ο προκλητικός Σρέντερ κόντρα σε Σλοβενία και Ντόντσιτς (pics, vid)
- Ο Ντόντσιτς εκνευρίστηκε και χειρονόμησε προς τους διαιτητές του Γερμανία – Σλοβενία (pic, vid)
- O Κώστας Αντετοκούνμπο, η καταλυτική παρουσία με τη Λιθουανία και ο… Ολυμπιακός (vids)
- Το υπέροχο γκολ του Κωστούλα στην προπόνηση της Μπράιτον (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις