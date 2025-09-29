Euroleague: Οι τζένεραλ μάνατζερ απαντούν στο «Ποιον παίκτη θα παίρνατε στην ομάδα σας;»

Πλέον μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα της Euroleague, αφού το πρώτο τζάμπολ για τη σεζόν 2025-26 αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη (30/6).

Η λιθουανική ιστοσελίδα «BasketNews» μας βάζει στο… κλίμα μερικές ώρες πριν την έναρξη, κάνοντας μια συγκεκριμένη ερώτηση στους GMs όλων των ομάδων της λίγκας. Ποια ήταν η ερώτηση; «Ποιος θα ήταν ο παίκτης που διάλεγαν για την ομάδα τους στο Νο.1 σε ένα Euroleague Draft.

Οι GMs πήραν τον λόγο και με το εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 67% επέλεξαν τον Κέντρικ Ναν που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούστηκαν ήταν εκείνα των Τι Τζέι Σορτς, επίσης των Πράσινων, του Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού και του Μάριο Χεζόνια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη σεζόν 2022/23 είχε επιλεχθεί ο Νίκολα Μίροτιτς, ενώ τις σεζόν 2023/24 και 2024/25 πρώτος ήταν ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβέρες.