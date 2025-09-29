Euroleague: Οι τζένεραλ μάνατζερ απαντούν στο «Ποιον παίκτη θα παίρνατε στην ομάδα σας;»
Οι GM της Euroleague αποκάλυψαν ποιον παίκτη από τις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης θα έπαιρναν στην ομάδα τους αν μπορούσαν να διαλέξουν.
- Ξεκίνησε η δίκη για το διαζύγιο Κεφαλογιάννη - Μάτσα και για την επιμέλεια των παιδιών
- Στο ανθρωποκτονιών η υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου
- Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα - Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση
- Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου
Πλέον μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα της Euroleague, αφού το πρώτο τζάμπολ για τη σεζόν 2025-26 αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη (30/6).
Η λιθουανική ιστοσελίδα «BasketNews» μας βάζει στο… κλίμα μερικές ώρες πριν την έναρξη, κάνοντας μια συγκεκριμένη ερώτηση στους GMs όλων των ομάδων της λίγκας. Ποια ήταν η ερώτηση; «Ποιος θα ήταν ο παίκτης που διάλεγαν για την ομάδα τους στο Νο.1 σε ένα Euroleague Draft.
Οι GMs πήραν τον λόγο και με το εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 67% επέλεξαν τον Κέντρικ Ναν που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούστηκαν ήταν εκείνα των Τι Τζέι Σορτς, επίσης των Πράσινων, του Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού και του Μάριο Χεζόνια της Ρεάλ Μαδρίτης.
Αξίζει να σημειωθεί πως τη σεζόν 2022/23 είχε επιλεχθεί ο Νίκολα Μίροτιτς, ενώ τις σεζόν 2023/24 και 2024/25 πρώτος ήταν ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβέρες.
- Έβερτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τα «σφυριά»
- Νίκες για Λάτσιο (0-3) και Πάρμα (2-1, vid)
- Euroleague: Οι τζένεραλ μάνατζερ απαντούν στο «Ποιον παίκτη θα παίρνατε στην ομάδα σας;»
- Ο ΟΦΗ ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του
- Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
- Κάρλος Ζέκα: «Με τον Κόντη βλέπεις… άλλο Παναθηναϊκό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις