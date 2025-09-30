sports betsson
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το πρόγραμμα και οι σημαντικές ημερομηνίες της Euroleague
Euroleague 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:46

Το πρόγραμμα και οι σημαντικές ημερομηνίες της Euroleague

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της Regular Season στην Euroleague, αλλά και τις ημερομηνίες-κλειδί της διοργάνωσης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Spotlight

Τζάμπολ στη φετινή Euroleague, με την πρώτη αγωνιστική να ξεκινά απόψε (30/9) με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζουν τις Μπασκόνια εκτός (21:15) και Μπάγερν εντός (21:30), αντίστοιχα.

Στην ανανεωμένη λίγκα των 20 ομάδες, η αρχή γίνεται με «διαβολοβδομάδα», με τις ομάδες να δίνουν με το «καλημέρα» δύο ματς μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Κάπως έτσι, to10.gr καταγράφει τις ημερομηνίες-κλειδί της διοργάνωσης, αλλά και όλο το πρόγραμμα της Regular Season, μέχρι και την 38η και τελευταία αγωνιστική.

Οι ημερομηνίες-κλειδί της διοργάνωσης

2 Ιανουαρίου 2026: Ο Παναθηναικός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

25 Φεβρουαρίου 2026 (19:00 ώρα Ελλάδος): Τελευταία ημέρα μεταγραφών

6 Μαρτίου 2026: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ

17 Απριλίου 2026: Ολοκληρώνεται η regular season

21-24 Απριλίου 2026: Διεξαγωγή του Play-In

28 Απριλίου – 13 Μαΐου 2026: Διεξαγωγή των playoffs

22-24 Μαΐου 2026: Το Final Four στην Αθήνα

Το πρόγραμμα της Regular Season στην Euroleague

1η αγωνιστική

Dubai BC – Παρτίζαν (30/9, 19:00)
Χάποελ – Μπαρτσελόνα (30/9, 19:00)
Εφές – Μακάμπι (30/9, 20:45)
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι (30/9, 21:00)
Παναθηναϊκός – Μπάγερν (30/9, 21:15)
Μπασκόνια – Ολυμπιακός (30/9, 21:30)
Βίρτους – Ρεάλ (30/9, 21:45)
Μονακό – Ζάλγκιρις (1/10, 20:30)
Φενέρμπαχτσε – Παρί (1/10, 20:45)
Βιλερμπάν – Βαλένθια (1/10, 21:00)

2η αγωνιστική

Μπάγερν – Ερυθρός Αστέρας (2/10, 21:30)
Παρτίζαν – Αρμάνι (2/10, 21:30)
Ρεάλ – Ολυμπιακός (2/10, 21:45)
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (3/10, 20:00)
Εφές – Χάποελ (3/10, 20:30)
Μονακό – Dubai BC (3/10, 20:30)
Βιλερμπάν – Μπασκόνια (3/10, 21:00)
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15)
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια (3/10, 21:30)
Μακάμπι – Παρί (3/10, 22:30)

3η αγωνιστική

Χάποελ – Μακάμπι (8/10, 21:00)
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός (9/10, 21:30)
Αρμάνι – Μονακό (9/10, 21:30)
Παρτίζαν – Εφές (9/10, 21:30)
Παρί – Βίρτους (9/10, 21:45)
Ρεάλ – Βιλερμπάν (9/10, 22:00)
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας (10/10, 20:45)
Ολυμπιακός – Dubai BC (10/10, 21:15)
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (10/10, 21:30)
Μπάγερν – Ζάλγκιρις (10/10, 21:30)

4η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Dubai BC (14/10, 20:45)
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις (14/10, 21:00)
Μακάμπι – Μπαρτσελόνα (14/10, 21:05)
Ολυμπιακός – Εφές (14/10, 21:15)
Μπάγερν – Αρμάνι (14/10, 21:30)
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (15/10, 21:15)
Βαλένθια – Χάποελ (15/10, 21:30)
Βίρτους – Μονακό (15/10, 21:30)
Παρί – Μπασκόνια (15/10, 21:45)
Ρεάλ – Παρτίζαν (15/10, 21:45)

5η αγωνιστική

Dubai BC – Μπαρτσελόνα (16/10, 19:00)
Ζάλγκιρις – Αρμάνι (16/10, 20:00)
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (16/10, 20:45)
Μακάμπι – Ολυμπιακός (16/10, 21:05)
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ (17/10, 20:00)
Εφές – Παναθηναϊκός (17/10, 20:30)
Μονακό – Βαλένθια (17/10, 20:30)
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια (17/10, 21:00)
Μπασκόνια – Παρτίζαν (17/10, 21:45)
Παρί – Χάποελ (17/10, 21:45)

6η αγωνιστική

Μακάμπι – Ρεάλ (22/10, 21:05)
Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια (23/10, 21:00)
Χάποελ – Μονακό (23/10, 21:00)
Βιλερμπάν – Dubai BC (23/10, 21:00)
Αρμάνι – Βαλένθια (23/10, 21:30)
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (23/10, 21:30)
Εφές – Φενέρμπαχτσε (24/10, 20:30)
Βίρτους – Παναθηναϊκός (24/10, 21:00)
Παρτίζαν – Παρί (24/10, 21:30)
Μπάγερν – Ολυμπιακός (24/10, 21:45)

7η αγωνιστική

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν (28/10, 20:00)
Ζάλγκιρις – Βίρτους (28/10, 20:00)
Παναθηναϊκός – Μακάμπι (28/10, 21:15)
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι (28/10, 21:30)
Μπάγερν – Ρεάλ (28/10, 21:30)
Μπασκόνια – Dubai BC (28/10, 21:30)
Παρί – Εφές (28/10, 21:45)
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε (28/10, 22:00)
Χάποελ – Παρτίζαν (29/10, 20:00)
Ολυμπιακός – Μονακό (29/10, 21:15)

8η αγωνιστική

Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν (30/10, 20:00)
Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας (30/10, 21:05)
Αρμάνι – Παρί (30/10, 21:30)
Μπάγερν – Βίρτους (30/10, 21:30)
Βαλένθια – Dubai BC (30/10, 21:30)
Ρεάλ – Φενέρμπαχτσε (30/10, 22:00)
Μονακό – Παναθηναϊκός (31/10, 20:00)
Ολυμπιακός – Χάποελ (31/10, 21:15)
Μπασκόνια Εφές (31/10, 21:30)
Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα (31/10, 21:30)

9η αγωνιστική

Dubai BC – Χάποελ (6/11)
Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (6/11)
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (6/11)
Μακάμπι – Μονακό (6/11)
Μπασκόνια – Βίρτους (6/11)
Παρί – Μπάγερν (6/11)
Εφές – Αρμάνι (7/11)
Ζάλγκιρις – Βαλένθια (7/11)
Ολυμπιακός – Παρτίζαν (7/11)
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ (7/11)

10η αγωνιστική

Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας (11/11)
Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι (11/11)
Χάποελ – Μπασκόνια (11/11)
Βαλένθια – Ρεάλ (11/11)
Βίρτους – Εφές (11/11)
Παρτίζαν – Μονακό (11/11)
Παρί – Παναθηναϊκός (11/11)
Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (12/11)
Αρμάνι – Βιλερμπάν (12/11)
Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (12/11)

11η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ (13/11)
Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (13/11)
Μακάμπι – Μπασκόνια (13/11)
Παρί – Βαλένθια (13/11)
Ρεάλ – Παναθηναϊκός (13/11)
Dubai BC – Ζάλγκιρις (14/11)
Εφές – Μπάγερν (14/11)
Βιλερμπάν – Παρτίζαν (14/11)
Αρμάνι – Ολυμπιακός (14/11)
Μπαρτσελόνα – Βίρτους (14/11)

12η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Μονακό (19/11)
Εφές – Μπαρτσελόνα (20/11)
Παναθηναϊκός – Dubai BC (20/11)
Αρμάνι – Χάποελ (20/11)
Ρεάλ – Ζάλγκιρις (20/11)
Ολυμπιακός – Παρί (21/11)
Μπασκόνια – Μπάγερν (21/11)
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε (21/11)
Βίρτους – Μακάμπι (21/11)
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας (21/11)

13η αγωνιστική

Dubai BC – Παρί (25/11)
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους (25/11)
Χάποελ – Ρεάλ (25/11)
Ζάλγκιρις – Μπασκόνια (25/11)
Παναθηναϊκός – Παρτίζαν (25/11)
Βαλένθια – Μπάγερν (25/11)
Μονακό – Εφές (26/11)
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (26/11)
Μακάμπι – Αρμάνι (26/11)
Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν (26/11)

14η αγωνιστική

Εφές – Ρεάλ (4/12)
Ζάλγκιρις – Μακάμπι (4/12)
Μονακό – Παρί (4/12)
Μπάγερν – Παρτίζαν (4/12)
Χάποελ – Βιλερμπάν (4/12)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (4/12)
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (5/12)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια (5/12)
Μπασκόνια – Αρμάνι (5/12)
Βίρτους – Dubai BC (5/12)

15η αγωνιστική

Μακάμπι – Βιλερμπάν (11/12)
Αρμάνι – Παναθηναϊκός (11/12)
Βαλένθια – Εφές (11/12)
Παρί – Ζάλγκιρις (11/12)
Ρεάλ – Μπασκόνια (11/12)
Dubai BC – Μπάγερν (12/12)
Μονακό – Φενέρμπαχτσε (12/12)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (12/12)
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (12/12)
Βίρτους – Χάποελ (12/12)

16η αγωνιστική

Dubai BC – Μακάμπι (16/12)
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (16/12)
Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας (16/12)
Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/12)
Αρμάνι – Ρεάλ (16/12)
Παρί – Μπαρτσελόνα (16/12)
Ζάλγκιρις – Εφές (17/12)
Βιλερμπάν – Μπάγερν (17/12)
Μπασκόνια – Μονακό (17/12)
Παρτίζαν – Βίρτους (17/12)

17η αγωνιστική

Μακάμπι – Βαλένθια (18/12)
Παναθηναϊκός – Χάποελ (18/12)
Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε (18/12)
Ρεάλ – Παρί (18/12)
Εφές – Dubai BC (19/12)
Ζάλγκιρις – Παρτίζαν (19/12)
Μονακό – Μπάγερν (19/12)
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (19/12)
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια (19/12)
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (19/12)

18η αγωνιστική

Dubai BC – Αρμάνι (23/12)
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα (23/12)
Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός (23/12)
Μπάγερν – Χάποελ (23/12)
Βαλένθια – Μπασκόνια (23/12)
Βιλερμπάν – Εφές (23/12)
Παρί – Ερυθρός Αστέρας (23/12)
Μονακό – Ρεάλ (26/12)
Παρτίζαν – Μακάμπι (26/12)
Βίρτους – Ολυμπιακός (26/12)

19η αγωνιστική

Χάποελ – Ζάλγκιρις (30/12)
Βιλερμπάν – Παρί (30/12)
Μπαρτσελόνα – Μονακό (30/12)
Βαλένθια – Παρτίζαν (30/12)
Εφές – Ερυθρός Αστέρας (2/1)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2/1)
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (2/1)
Βίρτους – Αρμάνι (2/1)
Ρεάλ – Dubai BC (2/1)
Μπάγερν – Μακάμπι (2/1)

20η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/1)
Χάποελ – Dubai BC (6/1)
Μονακό – Παρτίζαν (6/1)
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (6/1)
Βιλερμπάν – Ρεάλ (6/1)
Παναθηναϊκός – Αρμάνι (6/1)
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (6/1)
Βίρτους – Ζάλγκιρις (6/1)
Εφές – Παρί (7/1)
Μπάγερν – Μπασκόνια (7/1)

21η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)
Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)
Βαλένθια – Μονακό (8/1)
Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)
Χάποελ – Παρί (9/1)
Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)
Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)
Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)
Αρμάνι – Εφές (9/1)
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)

22η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)
Εφές – Μπασκόνια (15/1)
Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)
Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)
Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)
Παρί – Μονακό (15/1)
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)
Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)
Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)

23η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (20/1)
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (20/1)
Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις (20/1)
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1)
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/1)
Μπαρτσελόνα – Dubai BC (20/1)
Βαλένθια – Παρί (20/1)
Παρτίζαν – Μπάγερν (20/1)
Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (20/1)
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε (21/1)

24η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)
Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)
Παρί – Dubai BC (22/1)
Ρέαλ – Μονακό (22/1)
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)
Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)

25η αγωνιστική

Παρί – Ρεάλ (28/1)
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)

26η αγωνιστική

Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)
Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)
Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)
Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)
Μπάγερν – Παρί (3/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)

27η αγωνιστική

Dubai BC – Ρεάλ (5/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)
Μπάγερν – Μονακό (5/2)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)
Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)

28η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)
Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)
Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)
Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)
Μονακό – Μπασκόνια (13/2)
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)
Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)

29η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)
Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)
Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)
Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)
Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)
Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)

30η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)
Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)
Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)
Μπασκόνια – Παρί (6/3)

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)
Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)
Παρί – Βιλερμπάν (12/3)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)
Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)
Μπάγερν – Dubai BC (19/3)
Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)
Παρί – Παρτίζαν (19/3)
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)
Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)
Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός (10/3)
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)

Headlines:
Economy
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»
Μπάσκετ 29.09.25

Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για την ομάδα του.

Σύνταξη
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios
Ελλάδα 30.09.25

Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών - Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios

Ενώ οι Αρχές δεν εγκρίνουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η ΕΔΑΠΟ επαναλαμβάνει πως πρόκειται για ορθή πρακτική διερεύνησης ενός δυστυχήματος.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ
Δημοσκόπηση NYT 30.09.25

Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποστεί μια δραματική αναστροφή, σύμφωνα με έρευνα των New York Times

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε
Ουπς 30.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε

Ένα AI βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται σε ένα ψεύτικο Fox News και να υπόσχεται στους Αμερικανούς κάτι σαν την αιώνια ζωή, ανέβασε στα social media ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά από 12 ώρες το κατέβασε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο