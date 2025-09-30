Το πρόγραμμα και οι σημαντικές ημερομηνίες της Euroleague
Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της Regular Season στην Euroleague, αλλά και τις ημερομηνίες-κλειδί της διοργάνωσης.
Τζάμπολ στη φετινή Euroleague, με την πρώτη αγωνιστική να ξεκινά απόψε (30/9) με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζουν τις Μπασκόνια εκτός (21:15) και Μπάγερν εντός (21:30), αντίστοιχα.
Στην ανανεωμένη λίγκα των 20 ομάδες, η αρχή γίνεται με «διαβολοβδομάδα», με τις ομάδες να δίνουν με το «καλημέρα» δύο ματς μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Κάπως έτσι, to10.gr καταγράφει τις ημερομηνίες-κλειδί της διοργάνωσης, αλλά και όλο το πρόγραμμα της Regular Season, μέχρι και την 38η και τελευταία αγωνιστική.
Οι ημερομηνίες-κλειδί της διοργάνωσης
2 Ιανουαρίου 2026: Ο Παναθηναικός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ
25 Φεβρουαρίου 2026 (19:00 ώρα Ελλάδος): Τελευταία ημέρα μεταγραφών
6 Μαρτίου 2026: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
17 Απριλίου 2026: Ολοκληρώνεται η regular season
21-24 Απριλίου 2026: Διεξαγωγή του Play-In
28 Απριλίου – 13 Μαΐου 2026: Διεξαγωγή των playoffs
22-24 Μαΐου 2026: Το Final Four στην Αθήνα
Το πρόγραμμα της Regular Season στην Euroleague
1η αγωνιστική
Dubai BC – Παρτίζαν (30/9, 19:00)
Χάποελ – Μπαρτσελόνα (30/9, 19:00)
Εφές – Μακάμπι (30/9, 20:45)
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι (30/9, 21:00)
Παναθηναϊκός – Μπάγερν (30/9, 21:15)
Μπασκόνια – Ολυμπιακός (30/9, 21:30)
Βίρτους – Ρεάλ (30/9, 21:45)
Μονακό – Ζάλγκιρις (1/10, 20:30)
Φενέρμπαχτσε – Παρί (1/10, 20:45)
Βιλερμπάν – Βαλένθια (1/10, 21:00)
2η αγωνιστική
Μπάγερν – Ερυθρός Αστέρας (2/10, 21:30)
Παρτίζαν – Αρμάνι (2/10, 21:30)
Ρεάλ – Ολυμπιακός (2/10, 21:45)
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (3/10, 20:00)
Εφές – Χάποελ (3/10, 20:30)
Μονακό – Dubai BC (3/10, 20:30)
Βιλερμπάν – Μπασκόνια (3/10, 21:00)
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15)
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια (3/10, 21:30)
Μακάμπι – Παρί (3/10, 22:30)
3η αγωνιστική
Χάποελ – Μακάμπι (8/10, 21:00)
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός (9/10, 21:30)
Αρμάνι – Μονακό (9/10, 21:30)
Παρτίζαν – Εφές (9/10, 21:30)
Παρί – Βίρτους (9/10, 21:45)
Ρεάλ – Βιλερμπάν (9/10, 22:00)
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας (10/10, 20:45)
Ολυμπιακός – Dubai BC (10/10, 21:15)
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (10/10, 21:30)
Μπάγερν – Ζάλγκιρις (10/10, 21:30)
4η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC (14/10, 20:45)
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις (14/10, 21:00)
Μακάμπι – Μπαρτσελόνα (14/10, 21:05)
Ολυμπιακός – Εφές (14/10, 21:15)
Μπάγερν – Αρμάνι (14/10, 21:30)
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (15/10, 21:15)
Βαλένθια – Χάποελ (15/10, 21:30)
Βίρτους – Μονακό (15/10, 21:30)
Παρί – Μπασκόνια (15/10, 21:45)
Ρεάλ – Παρτίζαν (15/10, 21:45)
5η αγωνιστική
Dubai BC – Μπαρτσελόνα (16/10, 19:00)
Ζάλγκιρις – Αρμάνι (16/10, 20:00)
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (16/10, 20:45)
Μακάμπι – Ολυμπιακός (16/10, 21:05)
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ (17/10, 20:00)
Εφές – Παναθηναϊκός (17/10, 20:30)
Μονακό – Βαλένθια (17/10, 20:30)
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια (17/10, 21:00)
Μπασκόνια – Παρτίζαν (17/10, 21:45)
Παρί – Χάποελ (17/10, 21:45)
6η αγωνιστική
Μακάμπι – Ρεάλ (22/10, 21:05)
Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια (23/10, 21:00)
Χάποελ – Μονακό (23/10, 21:00)
Βιλερμπάν – Dubai BC (23/10, 21:00)
Αρμάνι – Βαλένθια (23/10, 21:30)
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (23/10, 21:30)
Εφές – Φενέρμπαχτσε (24/10, 20:30)
Βίρτους – Παναθηναϊκός (24/10, 21:00)
Παρτίζαν – Παρί (24/10, 21:30)
Μπάγερν – Ολυμπιακός (24/10, 21:45)
7η αγωνιστική
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν (28/10, 20:00)
Ζάλγκιρις – Βίρτους (28/10, 20:00)
Παναθηναϊκός – Μακάμπι (28/10, 21:15)
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι (28/10, 21:30)
Μπάγερν – Ρεάλ (28/10, 21:30)
Μπασκόνια – Dubai BC (28/10, 21:30)
Παρί – Εφές (28/10, 21:45)
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε (28/10, 22:00)
Χάποελ – Παρτίζαν (29/10, 20:00)
Ολυμπιακός – Μονακό (29/10, 21:15)
8η αγωνιστική
Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν (30/10, 20:00)
Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας (30/10, 21:05)
Αρμάνι – Παρί (30/10, 21:30)
Μπάγερν – Βίρτους (30/10, 21:30)
Βαλένθια – Dubai BC (30/10, 21:30)
Ρεάλ – Φενέρμπαχτσε (30/10, 22:00)
Μονακό – Παναθηναϊκός (31/10, 20:00)
Ολυμπιακός – Χάποελ (31/10, 21:15)
Μπασκόνια Εφές (31/10, 21:30)
Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα (31/10, 21:30)
9η αγωνιστική
Dubai BC – Χάποελ (6/11)
Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (6/11)
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (6/11)
Μακάμπι – Μονακό (6/11)
Μπασκόνια – Βίρτους (6/11)
Παρί – Μπάγερν (6/11)
Εφές – Αρμάνι (7/11)
Ζάλγκιρις – Βαλένθια (7/11)
Ολυμπιακός – Παρτίζαν (7/11)
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ (7/11)
10η αγωνιστική
Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας (11/11)
Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι (11/11)
Χάποελ – Μπασκόνια (11/11)
Βαλένθια – Ρεάλ (11/11)
Βίρτους – Εφές (11/11)
Παρτίζαν – Μονακό (11/11)
Παρί – Παναθηναϊκός (11/11)
Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (12/11)
Αρμάνι – Βιλερμπάν (12/11)
Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (12/11)
11η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Χάποελ (13/11)
Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (13/11)
Μακάμπι – Μπασκόνια (13/11)
Παρί – Βαλένθια (13/11)
Ρεάλ – Παναθηναϊκός (13/11)
Dubai BC – Ζάλγκιρις (14/11)
Εφές – Μπάγερν (14/11)
Βιλερμπάν – Παρτίζαν (14/11)
Αρμάνι – Ολυμπιακός (14/11)
Μπαρτσελόνα – Βίρτους (14/11)
12η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Μονακό (19/11)
Εφές – Μπαρτσελόνα (20/11)
Παναθηναϊκός – Dubai BC (20/11)
Αρμάνι – Χάποελ (20/11)
Ρεάλ – Ζάλγκιρις (20/11)
Ολυμπιακός – Παρί (21/11)
Μπασκόνια – Μπάγερν (21/11)
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε (21/11)
Βίρτους – Μακάμπι (21/11)
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας (21/11)
13η αγωνιστική
Dubai BC – Παρί (25/11)
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους (25/11)
Χάποελ – Ρεάλ (25/11)
Ζάλγκιρις – Μπασκόνια (25/11)
Παναθηναϊκός – Παρτίζαν (25/11)
Βαλένθια – Μπάγερν (25/11)
Μονακό – Εφές (26/11)
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (26/11)
Μακάμπι – Αρμάνι (26/11)
Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν (26/11)
14η αγωνιστική
Εφές – Ρεάλ (4/12)
Ζάλγκιρις – Μακάμπι (4/12)
Μονακό – Παρί (4/12)
Μπάγερν – Παρτίζαν (4/12)
Χάποελ – Βιλερμπάν (4/12)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (4/12)
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (5/12)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια (5/12)
Μπασκόνια – Αρμάνι (5/12)
Βίρτους – Dubai BC (5/12)
15η αγωνιστική
Μακάμπι – Βιλερμπάν (11/12)
Αρμάνι – Παναθηναϊκός (11/12)
Βαλένθια – Εφές (11/12)
Παρί – Ζάλγκιρις (11/12)
Ρεάλ – Μπασκόνια (11/12)
Dubai BC – Μπάγερν (12/12)
Μονακό – Φενέρμπαχτσε (12/12)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (12/12)
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (12/12)
Βίρτους – Χάποελ (12/12)
16η αγωνιστική
Dubai BC – Μακάμπι (16/12)
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (16/12)
Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας (16/12)
Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/12)
Αρμάνι – Ρεάλ (16/12)
Παρί – Μπαρτσελόνα (16/12)
Ζάλγκιρις – Εφές (17/12)
Βιλερμπάν – Μπάγερν (17/12)
Μπασκόνια – Μονακό (17/12)
Παρτίζαν – Βίρτους (17/12)
17η αγωνιστική
Μακάμπι – Βαλένθια (18/12)
Παναθηναϊκός – Χάποελ (18/12)
Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε (18/12)
Ρεάλ – Παρί (18/12)
Εφές – Dubai BC (19/12)
Ζάλγκιρις – Παρτίζαν (19/12)
Μονακό – Μπάγερν (19/12)
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (19/12)
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια (19/12)
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (19/12)
18η αγωνιστική
Dubai BC – Αρμάνι (23/12)
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα (23/12)
Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός (23/12)
Μπάγερν – Χάποελ (23/12)
Βαλένθια – Μπασκόνια (23/12)
Βιλερμπάν – Εφές (23/12)
Παρί – Ερυθρός Αστέρας (23/12)
Μονακό – Ρεάλ (26/12)
Παρτίζαν – Μακάμπι (26/12)
Βίρτους – Ολυμπιακός (26/12)
19η αγωνιστική
Χάποελ – Ζάλγκιρις (30/12)
Βιλερμπάν – Παρί (30/12)
Μπαρτσελόνα – Μονακό (30/12)
Βαλένθια – Παρτίζαν (30/12)
Εφές – Ερυθρός Αστέρας (2/1)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2/1)
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (2/1)
Βίρτους – Αρμάνι (2/1)
Ρεάλ – Dubai BC (2/1)
Μπάγερν – Μακάμπι (2/1)
20η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/1)
Χάποελ – Dubai BC (6/1)
Μονακό – Παρτίζαν (6/1)
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (6/1)
Βιλερμπάν – Ρεάλ (6/1)
Παναθηναϊκός – Αρμάνι (6/1)
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (6/1)
Βίρτους – Ζάλγκιρις (6/1)
Εφές – Παρί (7/1)
Μπάγερν – Μπασκόνια (7/1)
21η αγωνιστική
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)
Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)
Βαλένθια – Μονακό (8/1)
Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)
Χάποελ – Παρί (9/1)
Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)
Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)
Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)
Αρμάνι – Εφές (9/1)
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)
22η αγωνιστική
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)
Εφές – Μπασκόνια (15/1)
Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)
Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)
Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)
Παρί – Μονακό (15/1)
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)
Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)
Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)
23η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (20/1)
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (20/1)
Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις (20/1)
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1)
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/1)
Μπαρτσελόνα – Dubai BC (20/1)
Βαλένθια – Παρί (20/1)
Παρτίζαν – Μπάγερν (20/1)
Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (20/1)
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε (21/1)
24η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)
Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)
Παρί – Dubai BC (22/1)
Ρέαλ – Μονακό (22/1)
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)
Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)
25η αγωνιστική
Παρί – Ρεάλ (28/1)
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)
26η αγωνιστική
Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)
Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)
Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)
Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)
Μπάγερν – Παρί (3/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)
27η αγωνιστική
Dubai BC – Ρεάλ (5/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)
Μπάγερν – Μονακό (5/2)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)
Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)
28η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)
Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)
Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)
Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)
Μονακό – Μπασκόνια (13/2)
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)
Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)
29η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)
Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)
Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)
Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)
Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)
Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)
30η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)
Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)
Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)
Μπασκόνια – Παρί (6/3)
31η αγωνιστική
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)
Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)
Παρί – Βιλερμπάν (12/3)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)
Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)
32η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)
Μπάγερν – Dubai BC (19/3)
Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)
Παρί – Παρτίζαν (19/3)
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)
Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)
33η αγωνιστική
Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)
Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)
34η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός (10/3)
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)
35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)
36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)
37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)
38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)
