«Κόπηκε» από τους Χιτ ο Ατσίουα και ακούγεται για Euroleague
Ο Πρίσιους Ατσίουα «κόπηκε» από το ΝΒΑ και τους Μαϊάμι Χιτ και κοιτάζει όλο και πιο ζεστά προς Ευρώπη – Παρακολουθούν την περίπτωση του αρκετές ομάδες της Euroleague.
Το ΝΒΑ έχει μπει στην τελική ευθεία για την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και ήδη οι ομάδες έχουν ξεκινήσει τα «κοψίματα» στα ρόστερ τους. Μία από αυτές είναι και οι Μαϊάμι Χιτ, που αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Πρίσιους Ατσίουα που έχει συνδεθεί το περασμένο καλοκαίρι με αρκετές ομάδες της Euroleague.
Ο άλλοτε παίκτης των Ράπτορς και των Νικς επέστρεψε φέτος στο Μαϊάμι, ύστερα από μια θετική σεζόν στη Νέα Υόρκη (6,6 πόντοι και 5,6 ριμπάουντ), όμως οι Χιτ αποφάσισαν να μην κάνουν εγγυημένο το συμβόλαιό του και να τον «κόψουν».
Όπως καταλαβαίνει κανείς, στη Euroleague γίνεται… χαμός, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που πολλές ομάδες της Euroleague ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του το καλοκαίρι. Ο 26χρονος έχει θέσει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ, την ώρα που ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από τον παίκτη.
Το NBA και οι ομάδες της Euroleague για Ατσίουα
Ο ίδιος έχει ενημέρωση από τον ατζέντη του για το μεγάλο ενδιαφέρον από τη Euroleague, όμως θα δώσει χρόνο στο ΝΒΑ, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση.
Το μόνο σίγουρο είναι πως αν αποφασίσει να περάσει τον Ατλαντικό και να παίξει στη Euroleague θα απασχολήσει ομάδες όπως η Φενέρ, η Εφές, ο Βίρτους, η Dubai BC, η Χάποελ και η Ρεάλ, που έχουν ρωτήσει το καλοκαίρι για εκείνον, ενώ δεν αποκλείεται να μπουν στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
