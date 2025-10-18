sports betsson
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18 Οκτωβρίου 2025 | 13:21

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ γράφεται πλέον μακριά από τη Γηραιά Ήπειρο. Εκεί όπου μέχρι χθες καθορίζονταν οι ισορροπίες στα γραφεία της Euroleague, σήμερα αναδύεται ένας νέος, πανίσχυρος πόλος επιρροής: ο Περσικός Κόλπος. Τα επενδυτικά κεφάλαια των Εμιράτων και του Κατάρ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να χρηματοδοτήσουν την πιο φιλόδοξη επέκταση που έχει επιχειρήσει ποτέ η NBA — τη δημιουργία του NBA Europe, μιας αυτόνομης διοργάνωσης που θα αναδιαμορφώσει εκ βάθρων τον μπασκετικό χάρτη της ηπείρου.

Η ιδέα δεν είναι καινούρια· αυτό που άλλαξε είναι η βούληση. Ο επίτροπος της NBA, Άνταμ Σίλβερ, θεωρεί το project προσωπικό στοίχημα. Με ορίζοντα το 2027-28, η λίγκα προετοιμάζει τη γέννηση ενός πρωταθλήματος με «μικτή» δομή: υπάρχουσες ομάδες της Euroleague ή άλλων τοπικών λιγκών θα συνυπάρξουν με νεόδμητα franchise, συνδεδεμένα με μεγάλα επενδυτικά σχήματα.

Το Αμπού Ντάμπι ανοίγει τον δρόμο

Η πρώτη αιχμή του δόρατος έρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Μοχάμεντ Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού του Αμπού Ντάμπι, επιβεβαίωσε πως το fund των Εμιράτων εξετάζει σοβαρά τη δημιουργία franchise στο Μάντσεστερ, αξιοποιώντας το brand της Σίτι Δεν πρόκειται απλώς για οικονομική επένδυση — τα Εμιράτα θέλουν ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο ίδιος ο Σίλβερ τους χαρακτήρισε «επενδυτές-όνειρο», αναγνωρίζοντας την ικανότητά τους να συνδυάζουν διορατικότητα, καινοτομία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Η NBA, άλλωστε, έχει ήδη προετοιμάσει έδαφος στη βορειοδυτική Αγγλία, φέρνοντας στη Μάντσεστερ το πρόγραμμα Basketball Without Borders το 2023 και εξετάζοντας τη διεξαγωγή προσεχούς αγώνα της λίγκας στην πόλη τη σεζόν 2026-27. Το σκηνικό δείχνει έτοιμο.

Το Κατάρ απαντά μέσω Παρισιού

Απέναντι στο μέτωπο των Εμιράτων το Κατάρ ετοιμάζει τη δική του κίνηση-ματ. Η Παρί ΣΖ , υπό τον έλεγχο του Qatar Investment Fund, φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την NBA ώστε να ιδρύσει θυγατρική ομάδα μπάσκετ, στα πρότυπα της πολυαθλητικής ανάπτυξης του συλλόγου. Η προοπτική να δει κανείς μια «PSG Basketball» να συμμετέχει στην NBA Europe φαντάζει πιο ρεαλιστική από ποτέ, ιδιαίτερα μετά τη συνεργασία με τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε ποσοστό στον γαλλικό σύλλογο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, στελέχη της αμερικανικής λίγκας έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις σε Λονδίνο, Παρίσι και Μαδρίτη, ανιχνεύοντας την ετοιμότητα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων να φιλοξενήσουν το νέο θεσμό.

Οι υποψήφιες ομάδες και η ευρωπαϊκή ανησυχία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η NBA Europe θα μπορούσε να περιλαμβάνει παραδοσιακές δυνάμεις όπως Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, ASVEL, Μπάγερν Μονάχου, καθώς και τα υπό ίδρυση franchise της Μάντσεστερ Σίτι και της Παρί Σεν Ζερμέν. Ανοιχτό παραμένει το ποιοι θα συμπληρώσουν τον χάρτη — ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φέρονται η Ολίμπια Μιλάνο (με την εμπλοκή των funds Oaktree και RedBird που ελέγχουν Ίντερ και Μίλαν), η Ρόμα, αλλά και ιστορικά σωματεία όπως η Αλμπα Βερολίνου και η Γαλατασαράι.

Το σενάριο αυτό, ωστόσο, δεν είναι απαλλαγμένο προκλήσεων. Οι συζητήσεις που έγιναν στη Γενεύη στις 8 Οκτωβρίου μεταξύ NBA και Euroleague δεν απέδωσαν καρπούς. Οι δύο πλευρές διατηρούν αποστάσεις, με το ενδεχόμενο συνεργασίας να απομακρύνεται και τη δημιουργία δύο παράλληλων, ανταγωνιστικών διοργανώσεων να μοιάζει ολοένα και πιθανότερη.

Πέρα από τα επενδυτικά συμφέροντα, το μεγάλο αγκάθι παραμένει θεσμικό. Ένα κλειστό, αμερικανικού τύπου πρωτάθλημα προσφέρει σταθερά έσοδα, προβλέψιμο πλάνο ανάπτυξης και προστασία από οικονομικούς κραδασμούς. Όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ευρωπαϊκό μοντέλο της αξιοκρατίας, του ανοικτού ανταγωνισμού και της ανόδου-πτώσης βάσει επιδόσεων.

Η FIBA καλείται να παίξει ρόλο εξισορροπητικό, αναζητώντας φόρμουλα που θα παντρέψει τη βιωσιμότητα με τη θεμελιώδη αρχή του αθλητικού δικαίου. Προς το παρόν, όμως, καμία λύση δεν βρίσκεται στον ορίζοντα.

Κι ενώ οι πολιτικοοικονομικές ζυμώσεις συνεχίζονται, ένα είναι βέβαιο: το NBA Europe δεν είναι πια φήμη ή απλώς στρατηγικό σχέδιο στα χαρτιά. Είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στη διεθνοποίηση του αμερικανικού μπάσκετ. Και είτε η Euroleague προσαρμοστεί είτε όχι, ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και διοικείται το ευρωπαϊκό μπάσκετ πρόκειται σύντομα να αλλάξει ριζικά.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Αθλητική Ροή
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

Σύνταξη
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Euroleague 17.10.25

Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.

Σύνταξη
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
