NBA Europe: Η Ρώμη στο παιχνίδι της νέας μπασκετικής επανάστασης

Βαθιές ζυμώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας λίγκας με τη σφραγίδα του NBA και της FIBA αρχίζει να παίρνει ξεκάθαρη μορφή. Από το 2027, η Ευρώπη θα μπορούσε να αποκτήσει τη δική της «NBA Europe», μια ελίτ διοργάνωση που υπόσχεται να μεταμορφώσει το άθλημα όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εμπορικά, τηλεοπτικά και θεσμικά.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις της Ισπανίας. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα έχουν αναδειχθεί σε πολιτικούς και εμπορικούς πυλώνες του εγχειρήματος, δείχνοντας τη διάθεση να ηγηθούν μιας νέας εποχής στη Γηραιά Ήπειρο. Μαζί τους δηλώνουν ανοιχτές στο εγχείρημα η Φενέρμπαχτσε και η Βιλερμπάν, τέσσερις ομάδες της Euroleague που με τις πρόσφατες δηλώσεις τους υπερασπίστηκαν το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν σε “εξωτερικά” πρότζεκτ, ανοίγοντας έτσι την πόρτα στην επικείμενη συνεργασία με το NBA.

Στο παρασκήνιο, ενδιαφέρον παρακολουθούν επίσης η Ολίμπια Μιλάνο και η Μπάγερν Μονάχου, δύο σύλλογοι με ισχυρή οικονομική βάση και brand name, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη εκφραστεί επισήμως. Στο τραπέζι είναι και σωματεία όπως η Γαλατασαράι και η Άλμπα Βερολίνου – ήδη συνδεδεμένες με τη FIBA και το Champions League – με πληροφορίες να θέλουν την Άλμπα να απομακρύνεται από την Euroleague για να πλησιάσει το αμερικανικό σχέδιο.

Αντίθετα, οι δύο αιώνιοι της Αθήνας, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, παρουσιάζονται πιο χαμηλά στις προτεραιότητες, όπως και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ εκτός σχεδιασμού φέρονται Μπασκόνια, Εφές, Ζαλγκίρις, Βίρτους Μπολόνια και οι δύο ομάδες του Βελιγραδίου, οι οποίες ίσως έχουν πρόσβαση μόνο μέσω προκριματικών.

Το σχέδιο της νέας λίγκας

Το πλάνο NBA–FIBA προβλέπει ένα τουρνουά δεκαέξι ομάδων, με δώδεκα να διαθέτουν σταθερή άδεια συμμετοχής και τέσσερις να προκρίνονται μέσω ετήσιας διαδικασίας. Το μοντέλο θα θυμίζει το αμερικανική NBA, όμως θα προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με ενοποιημένους κανονισμούς, τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και ενιαία εμπορική ταυτότητα.

Η Euroleague βλέπει σε αυτό το σχέδιο μια υπαρξιακή απειλή. Πολλές από τις ομάδες–πυλώνες της μπορεί να απεμπλακούν, αποδυναμώνοντας τη διοργάνωση. Οι πρώτες διπλωματικές εντάσεις είναι ήδη ορατές, με την Euroleague να ζητά εγγυήσεις και σαφή ρόλο στο νέο περιβάλλον.

Από την πλευρά του NBA, ο επικεφαλής για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Τζορτζ Αϊβαζόγλου, δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας, εφόσον βρεθεί κοινό έδαφος για την αξιοποίηση του τεράστιου ευρωπαϊκού δυναμικού. Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ φέρεται να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της διοικητικής δομής, όπου ενδέχεται να εμπλακούν και προσωπικότητες όπως ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Ρώμη εμφανίζεται ως η νέα μεγάλη ευκαιρία στο μπασκετικό χάρτη της ηπείρου. Μαζί με το Παρίσι, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ, η ιταλική πρωτεύουσα συγκαταλέγεται στις πόλεις που εξετάζουν οι ιθύνοντες της NBA Europe για τη δημιουργία νέων franchise. Η αγορά της Ρώμης θεωρείται ελκυστική λόγω της τεράστιας αναγνωρισιμότητας του ονόματος και του ανεκμετάλλευτου εμπορικού της δυναμικού.

Η Ολίμπια Μιλάνο παραμένει η ιταλική “αιχμή του δόρατος” χάρη στο διεθνές της βάρος και το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών σχημάτων, όπως οι RedBird και Oaktree. Ωστόσο, η Ρώμη θα μπορούσε να αποτελέσει τη δεύτερη ιταλική παρουσία στη νέα λίγκα, εκπροσωπώντας μια περιοχή με τεράστιο κοινό και ιστορικό υπόβαθρο στον αθλητισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Corriere dello Sport, μια αμερικανική επενδυτική ομάδα εξετάζει την εξαγορά αθλητικού τίτλου της Serie A προκειμένου να μεταφέρει το νέο εγχείρημα στην ιταλική πρωτεύουσα πριν από το 2027.

Παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις κινητικότητας, η συμμετοχή της Ρώμης εξαρτάται από δύο βασικά στοιχεία: τη δημιουργία μιας οικονομικά ισχυρής εταιρείας με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και – κυρίως – την εξασφάλιση ενός σύγχρονου κλειστού γηπέδου. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως το PalaEur και το PalaTiziano, δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που θέτει το NBA σε επίπεδο θεάματος, marketing και φιλοξενίας. Η κατασκευή ενός νέου γηπέδου θεωρείται κομβική προϋπόθεση και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις τοπικές αρχές.

Ένδειξη ότι κάτι κινείται ήρθε και από τις δηλώσεις του Κριστιάνο Ρουφίνι, προέδρου της Olidata – χορηγού της Βίρτους Μπολόνια – σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Ρώμη. «Δεν χρειάζεται να ψάξουμε την Αμερική, πρέπει να τη φέρουμε εδώ», είχε δηλώσει, με τη φράση του να αποκτά σήμερα προφητικό βάθος, καθώς το όνομά της εταιρείας συνδέεται πλέον με τη μελλοντική “ομάδα της πρωτεύουσας”.

Η διαδρομή είναι ακόμη μακρά, όμως η κατεύθυνση έχει χαραχθεί. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ιστορικής μετάβασης, και η Ιταλία φαίνεται έτοιμη να πρωταγωνιστήσει με δύο δυνάμεις – το Μιλάνο που ήδη οδηγεί το άρμα, και τη Ρώμη που αρχίζει να ονειρεύεται το δικό της ταξίδι στον κόσμο του NBA Europe. Η Ελλάδα μπορεί να περιμένει (;)