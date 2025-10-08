Ένα νέο δημοσίευμα της Mundo Deportivo έκανε την εμφάνισή της, σύμφωνα με το οποίο οι σχέσεις της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα περιπλέκονται.

Κι αυτό επειδή, όπως επισημαίνουν οι Ισπανοί, η λίγκα φαίνεται να προσέφερε νέο συμβόλαιο στις δύο ομάδες, ωστόσο εκείνες δεν έχουν πειστεί ακόμα και όπως όλα δείχνουν αρνήθηκαν την εν λόγω πρόταση.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη, οι 13 ομάδες-μέτοχοι συναντήθηκαν και παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν σε Καταλανούς και Μαδριλένους εκείνοι δεν ενέδεωσαν κρατώντας την αρνητική τους στάση. Κάτι που παράλληλα φαίνεται να έχει κάνει και η Φενέρμπαχτσε.

Στη… γωνία το NBA Europe

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο όλων των ομάδων με τη Euroleague ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, την ώρα που το ΝΒΑ Europe ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του περίπου το 2027. Συνεπώς δεν είναι λίγοι οι σύλλογοι που θα ήθελαν να το σκεφτούν για να πάρουν τη σωστή απόφαση.

Μένει πλέον να δούμε ποια θα είναι η στάση της Euroleague σε όλη αυτή την κατάσταση που αναφέρει η Mundo Deportivo και κατά πόσο οι ισπανικές ομάδες, συν τη Φενέρ, είναι διατεθειμένες να το… τραβήξουν κι άλλο.