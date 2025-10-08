Χάποελ Τελ Αβίβ: Χειρουργείο πριν το φετινό ντεμπούτο για τον Καμπόκλο

Άσχημα νέα για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο Μπρούνο Καμπόκλο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη μέση, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Δημοσίευμα του «ynet» αναφέρει πως ο 28χρονος Βραζιλιάνος φόργουορντ/σέντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητο το χειρουργείο.

Την περασμένη σεζόν, ο πρώην NBAer είχε συμβάλει καθοριστικά στην κατάκτηση του EuroCup από τη Χάποελ, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη, οδηγώντας την ομάδα στην EuroLeague μετά από δεκαετίες. Το φετινό του ξεκίνημα, ωστόσο, «φρενάρει» απότομα, καθώς δεν πρόλαβε να αγωνιστεί ούτε σε μία αναμέτρηση.

Ενοχλήσεις από το καλοκαίρι και πολύμηνη απουσία

Ο Καμπόκλο είχε επιστρέψει στο Ισραήλ μετά την επιτυχημένη συμμετοχή του στο AmeriCup με τη Βραζιλία, όμως οι ενοχλήσεις στη μέση επιδεινώθηκαν, κρατώντας τον εκτός τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρωλίγκα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη το ακριβές διάστημα αποθεραπείας. Την περσινή χρονιά κατέγραψε 9,4 πόντους και 4 ριμπάουντ μέσο όρο στη διοργάνωση, αποτελώντας βασικό γρανάζι της ομάδας.

Το πλήγμα για τη Χάποελ έρχεται σε μια περίοδο που οι «κόκκινοι» του Τελ Αβίβ έχουν ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο τη φετινή EuroLeague, με δύο νίκες απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Αναντολού Εφές, ενώ απόψε (8/10) ρίχνονται στη «μάχη» του μεγάλου ντέρμπι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το οποίο θα διεξαχθεί στη Σόφια λόγω των γνωστών συνθηκών.