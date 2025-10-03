Euroleague: Εκανε το 2/2 η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη, 87-81 την Εφές

Εντυπωσιακό ξεκίνημα της Χάποελ Τελ Αβίβ στη φετινή Euroleague! H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε νικηφόρα με 87-81 από την Ποντγκόριτσα απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Αναντολού Εφές και έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Ο Αντόνιο Μπλέικνι τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, ενώ ο Ελάιζα Μπράιαντ πρόσθεσε 15 στο καλάθι της πρώην ομάδας του, οδηγώντας την Χαποέλ στο «διπλό». Από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 25 πόντους.

Η τουρκική ομάδα δεν μπήκε ποτέ στον… αγώνα μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Ισραηλινούς να τρέχουν επιμέρους σκορ 13-26 στην τρίτη περίοδο, ανατρέποντας το εις βάρος τους 46-35 που είχε γράψει ο φωτεινός πίνακας στο 20΄ και μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο στο +2 (59-61). Στον… επίλογο του αγώνα πήρε… φωτιά ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους σε αυτό το διάστημα και με άξιο συμπαραστάτη τον Μπράιαντ δεν… αγχώθηκαν μέχρι το τελικό 87-81.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 46-35, 59-63, 81-87

ΕΦΕΣ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ (Κοκόσκοβ): Λάρκιν 13 (5/12 δίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Μπομπουά, Χάζερ, Λόιντ 15 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουάιλερ-Μπαμπ 4 (1/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπαγιάννης, Κορντινιέ 13 (4/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σμιτς 2, Οσμάνι 16 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Τζόουνς 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 2, Τζόουνς 9 (3/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μπλέικνι 17 (2/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/12 βολές), Μπράιαντ 15 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Ένις, Μάλκολμ 6, Οντιάσι 4, Μίτσιτς 9 (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουέινραϊτ 11 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Οτούρου 12 (4/9 δίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Γκινάτ 2