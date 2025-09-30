Ιστορικό ξεκίνημα για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, 103-87 τη Μπαρτσελόνα

Πρεμιέρα με νίκη στη Euroleague για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στην παρθενική της εμφάνιση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 103-87, στη Βουλγαρία όπου θα δίνει τα παιχνίδια της η ομάδα του Ισραήλ.

Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη κυριάρχησε από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα, χτίζοντας διψήφιες διαφορές, τις οποίες οι Καταλανοί δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν, και έτσι έφτασαν με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα, αρχίζοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις τους.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αντόνιο Μπλάκενι με 20 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Βασίλιε Μίτσιτς και Νταν Οτούρου που είχαν από 18 πόντους έκαστος. Από την άλλη πλευρά, ο Γουίλ Κλάιμπερν σταμάτησε στους 23 πόντους, με τους Κέβιν Πάντερ και Γιαν Βέσελι να προσθέτουν από 13.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλεϊ 8 (1/1τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (2), Μπλέικνι 20 (3/4 τρίποντα, 11/11 βολές), Μπράιαντ 11 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ), Μάλκολμ 4, Οντιάσε, Μίτσιτς 18 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουεϊνράιτ 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Οτούρου 18 (9/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκινάτ 4.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (3), Μάρκος, Κέιλ, Βέσελι 13 (1 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 5 (1), Σατοράνσκι 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 1, Φαλ 6, Λαπροβίτολα 6 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Κλάιμπερν 23 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σενγκέλια 8 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 7 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).