Ντουμπάι BC – Παρτιζάν 89-76: Ιδανικό ντεμπούτο για τους Άραβες στην Euroleague

Η «πρωτάρα» Ντουμπάι B.C. που επένδυσε πολλά εκατομμύρια με το… καλημέρα, έκανε ονειρικό και νίκησε την Παρτιζάν με 89-76, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο το κεφάλαιο Euroleague. Η ομάδα του Γκόλεματς έδειξε την ποιότητά της στο σουτ, εκτελώντας με 60% στο τρίποντο μπροστά στο 35% των Σέρβων.

Ο Νταβίς Μπερτάνς μπήκε στο ματς ορεξάτος, πετυχαίνοντας 11 πόντους με 3/3 τρίποντα σε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά και έδωσε από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι τελείωσαν την πρώτη περίοδο όντας 10 πόντους μπροστά και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Πέρα από τον Λετονό που σταμάτησε στους 20, οι τρεις μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού, Ντζάναν Μούσα, Φίλιπ Πετρούσεφ και Εμφιόντου Καμπενγκελέ βρέθηκαν σε τρομερή νύχτα, σκοράροντας 19, 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Από την άλλη, η Παρτιζάν έκανε πάρα πολλή κακή εμφάνιση και το πλήρωσε. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Ντίλαν Οστετκόφσκι ήταν οι μόνοι θετικοί, ενώ ο Σέικ Μίλτον έδειξε το σετ των ικανοτήτων του στο ντεμπούτο του στην Ευρωπαϊκή σκηνή. Στο τέλος του αγώνα, ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάφερε να μειώσει την διαφορά στους 13, ενώ βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 22.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-56, 89-76

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 11 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αμπάς 3 (1), Πρέπελιτς, Μπερτάνς 20 (5/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Άντερσον 2, Κόντιτς, Μούσα 19 (3/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καμπενγκελέ 15 (6/7 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 5 (1/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πετρούσεφ 14 (7/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Καμένιας

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Τζόουνς 4 (1/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μίλτον 10 (1), Ουάσινγκτον (1/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα), Οσετκόφσκι 12 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/6 βολές), Μαρίνκοβιτς 3 (1), Ποκουσέβσκι 6 (2/2 τρίποντα), Μπράουν 6, Μπόνγκα 7 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Λάκιτς 2, Πάρκερ 11 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 13 (6/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ)