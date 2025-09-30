Gazzetta dello Sport: «Αυτό είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague»
Η Euroleague για τη σεζόν 2025/26 ξεκινά και η ιταλική Gazzetta dello Sport αποκαλύπτει το φαβορί που συμφωνά με αυτή θα πανηγυρίσει την την κατάκτηση του τίτλου.
Με την πρεμιέρα της Euroleague 2025/26 προ των πυλών, η ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport δίνει τον Παναθηναϊκό ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Στο αφιέρωμά της, η Gazzetta σημειώνει πως η ελληνική ομάδα έχει ισχυρό ρόστερ και καλές προοπτικές για τη φετινή σεζόν, ενώ προσθέτει ότι οι ομάδες της Αρμάνι και της Βίρτους θα προσπαθήσουν να διαταράξουν τα προγνωστικά και να κάνουν την έκπληξη.
Τι αναφέρει η εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» για τον νικητή της Euroleague
Σχετικά με την ιταλική ομάδα, η εφημερίδα αναφέρει ότι παρά τις σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ της, ξεκινά στα χαρτιά πίσω από τουλάχιστον έξι συλλόγους, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται οι ελληνικές ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, οι τουρκικές Φενέρμπαχτσε και Εφές, καθώς και η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μονακό.
«Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Η Αρμάνι και η Βίρτους θα προσπαθήσουν για την έκπληξη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα.
