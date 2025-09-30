Ιτούδης: «Οδεύουμε σε Euroleague με συμμετοχή 22 με 24 ομάδων»

Ο Δημήτρης Ιτούδης, ως πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών μίλησε για το μέλλον της Euroleague, που όπως βλέπει θα συμμετέχουν 22 με 24 ομάδες σε κάποια χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο τόνισε ότι χρειάζεται να αυξηθούν οι ομάδες που θα προκρίνονται στα playoff της διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, που θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα την 1η αγωνιστική της Euroleague (30/09/25, 19:00), Δημήτρης Ιτούδης, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της Ένωσης Προπονητών αναφέρθηκε στην αύξηση των ομάδων από 18 σε 20, αλλά και τις μελλοντικές αυξήσεις που βλέπει ο ίδιος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

Για τη σημασία των 20 ομάδων για τους προπονητές: «Σημαίνει περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερες διπλές εβδομάδες, περισσότερα ταξίδια, ειδικά για την Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού παίζουμε τα εντός έδρας παιχνίδια μας στη Βουλγαρία. Ως πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών της Euroleague, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά την ανταγωνιστική πτυχή του πρωταθλήματος.

Στο παρελθόν, όταν ήμασταν 16 ομάδες, οκτώ έφταναν στα playoffs, άρα αυτό είναι το 50% των ομάδων, και πλησιάζει το ποσοστό των ομάδων του NBA που συμμετέχουν στα playoffs. Όταν το πρωτάθλημα επεκτάθηκε σε 18 ομάδες, τίποτα δεν άλλαξε στα playoffs, και ως προπονητές, έπρεπε να ασκήσουμε πίεση για την ένταξη του γύρου playoffs.

Τώρα είμαστε στις 20 ομάδες, και τα playoffs εξακολουθούν να είναι μια υπόθεση οκτώ ομάδων, ανεβάζοντας το ποσοστό των ομάδων που συμμετέχουν στο 40% και μόνο αν προσθέσουμε όσες αγωνίζονται στα playoffs, επιστρέφουμε στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι 12 από τις 20 ομάδες θα χάσουν τα playoffs, και η σεζόν τους θα θεωρηθεί κακή. Είπα τα ίδια πράγματα, αφού συμμετείχα στα Final Four.

Ως προπονητές μιλήσαμε για τα play-in και μας άκουσαν. Πρέπει να διαμορφώσουμε και να εξελίξουμε λίγο περισσότερο την αγωνιστική πτυχή, είτε με δύο ή περισσότερες περιφέρειες. Είτε γεωγραφικά διαιρεμένες είτε ακόμα και με ισοπαλία. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 12 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs, ακόμη και με μια εκτεταμένη φάση playoffs.

Τώρα έχουμε έξι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στα playoffs και τέσσερις ακόμη που συμμετέχουν, με δύο από αυτές να προκρίνονται και στα playoffs. Στο NBA, 16 από τις 30 ομάδες αγωνίζονται στα playoffs, και αν προσθέσουμε και τους αγώνες playoffs, τότε είναι 20 στους 30, άρα αυτό είναι το 67% του πρωταθλήματος.

Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί. Είναι απλώς βολικό να συμμετέχουν οκτώ ομάδες; Νομίζω ότι μπορεί επίσης να καταλήξουμε με περισσότερες ομάδες στο μέλλον και πλήρη playoffs, οπότε πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση σε κάθε βήμα».

Για το αν πρέπει να συζητηθούν συντομότερα αυτά τα ζητήματα: «Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, καθώς οδεύουμε προς 22 ή 24 ομάδες στο κοντινό μέλλον. Είναι αυτονόητο ότι θα καταλήξουμε σε μορφή δύο ομίλων και πρέπει να συζητήσουμε την είσοδο περισσότερων ομάδων στα playoffs. Η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για να συζητήσουμε ακόμη και πώς θα τελειώσει η ευρωπαϊκή σεζόν συλλόγων.

Αν ο τελικός της Euroleague ή οι τελικοί θα πρέπει να είναι οι τελευταίοι αγώνες της σεζόν, όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αυτές οι ομάδες δεν θα πρέπει να παίζουν για το εγχώριο πρωτάθλημα μετά το τέλος της Euroleague. Ως γεγονός, το Final Four θα πρέπει να είναι το τέλος της σεζόν. Όλα αυτά προϋποθέτουν συνεργασίες και συνεννοήσεις που δεν έχουμε. Θα θέλαμε όλοι να καθίσουμε, να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις».