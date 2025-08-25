Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Σε μια μεταγραφή λιγότερο «ηχηρή», αλλά με αριθμούς που εντυπωσιάζουν και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στην «Μαραθώνια» σεζόν της Euroleague, προχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ανακοίνωσε τον Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Πρόκειται για 25χρονο Βούλγαρο φόργουορντ με ύψος 2,02μ. το όνομα του οποίου δεν προκαλεί… αίσθηση όπως αυτά των Βασίλιε Μίτσιτς, Ελάιζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου, Τζόναθαν Μότλεϊ, Μπρούνο Καμπόκλο, Κρις Τζόουνς και Τάιλερ Ένις τους οποίους απέκτησε με πολλα χρήματα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ωστόσο ο Έλληνας τεχνικός μόνο τυχαίο δεν εισηγήθηκε τη μεταγραφή του Μλαντένοφ, ο οποίος την περσινή περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με μέσο όρο 21,2 πόντους, μετρώντας ακόμα 7,5 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 1,4 τάπες, μοιράζοντας τον χρόνο ανάμεσα στη Μίνιορ Πέρκιν και τη Λέσφκι Σόφιας.

Στη Μίνιορ αγωνίστηκε γοα 16 παιχνίδια έχοντας προπονητή τον πατέρας του, Γκεόργκι Μλαντένοφ, θρύλο του βουλγάρικου μπάσκετ και όταν ο τελευταίος αποχώρησε, έφυγε και ο Μπόρισλαβ προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα της Σόφιας για το υπόλοιπο της σεζόν.

Εκτός από τη δεινότητά του στο σκοράρισμα, διακρίθηκε και στα κοψίματα (5ος στο πρωτάθλημα με 1,4 μπλοκ ανά αγώνα), στα ριμπάουντ (6ος με με 7,5 ριμπάουντ) – αν δεν είναι σέντερ – αλλά και στα κλεψίματα (7ος με 1,7 κλεψίματα) και τις ασίστ (9ος με 3,5 ασίστ), την περασμένη σεζόν.

Ο Μπόρισλαβ Μλαντένοφ ξεκίνησε την καριέρα του στην Βουλγαρία με τη Μπούμπα και τη Λέφσκι, προτού συνεχίσει στη Ρίμινι το 2014 (σε ηλικία 14 ετών) προκειμένου να ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα για νεαρούς παίκτες που «έτρεχε» η ιταλική ομάδα.

Από εκεί και πέρα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε επίπεδο Ανδρών το 2017, ωστόσο λόγω τραυματισμού στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο.

Αφού επέστρεψε στη Λέφσκι το 2019, ο Μλαντένοφ εντάχθηκε στη συνέχεια και πάλι στη Ρίμινι έναν χρόνο αργότερα, βοηθώντας την ομάδα του να κερδίσει την άνοδο από τη Serie B. Αργότερα φόρεσε τις φανέλες των Βίρτους Ίμολα και τη Λατίνα Μπάσκετ πριν επιστρέψει εκ νέου στη Βουλγαρία την περασμένη σεζόν. Ο Μλαντένοφ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του τόσο σε επίπεδο νέων όσο και σε επίπεδο ανδρών.

Με την απόκτηση του 25χρονου φόργουορντ ο Δημήτρης Ιτούδης βάζει στη «μηχανή» του έναν παίκτη που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση και μπορεί να καλύψει θέσεις και στην περιφέρεια και κοντά στο καλάθι.

Βεβαίως το επίπεδο της Euroleague είναι πολύ πιο υψηλό από αυτό στο οποίο έχει αγωνιστεί ως τώρα στην καριέρα του ο Μπόρισλαβ Μλαντένοφ, συνεπώς θα πρέπει να αποδείξει κι εκείνος οτι Δημήτρης Ιτούδης έκανε καλά που του έδωσε την μεγάλη αυτή ευκαιρία.