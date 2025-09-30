Οι NBAers που έρχονται για να βάλουν… φωτιά στη Euroleague (vids)

Η νέα σεζόν της Euroleague είναι προ των πυλών και αναμένεται καλύτερη από ποτέ. Οι ομάδες από 18 έγιναν 20, τα παιχνίδια των ομάδων αυξήθηκαν στα 38, ενώ οι «διαβολοβδομάδες» έγιναν 10, κάτι που σημαίνει ότι ο δρόμος μέχρι το Final Four στο ΟΑΚΑ τον Μάιο είναι… μακρύς.

Με στόχο την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου, οι ομάδες κάνουν συνεχώς κινήσεις για να ενισχύσουν το ρόστερ τους, αποκτώντας παίκτες τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NBA. Δεν είναι λίγοι οι παίκτες που ήρθαν από το κορυφαίο πρωτάθλημα στο παρελθόν και «έλαμψαν» στην Ευρώπη. Ηχηρά παραδείγματα είναι οι Φουρνιέ και Ναν, οι οποίοι εντυπωσιάζουν με τις φανέλες των «αιωνίων».

Συνολικά, 18 παίκτες έκαναν το μεγάλο ταξίδι στη Γηραιά Ήπειρο και το «10» σας παρουσιάζει τους 5 (+1) που πρέπει να προσέχετε ενόψει της νέας σεζόν.

Ρισόν Χολμς – Παναθηναϊκός

Ο 32χρονος σέντερ, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται μαζί με τον Ματίας Λεσόρ να αποτελέσουν ένα από τα κορυφαία δίδυμα ψηλών στη Euroleague. Ο Χολμς είναι ένας παίκτης που έχει έφεση στην άμυνα και τα ριμπάουντ, ενώ επιθετικά δεν δημιουργεί ο ίδιος τις φάσεις του, με τους «κοντούς» να πρέπει να τον «ταΐσουν», προκειμένου να τελειώσει τις φάσεις. Παράλληλα, είναι πολύ ικανός στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ανακτήσει τη χαμένη επίθεση της ομάδας του και να σκοράρει.

Στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», απέναντι στους Αδελαΐδα 36ερς έδειξε όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς κυριάρχησε στο «ζωγραφιστό», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με «double-double» 14 πόντων και 10 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά. Παράλληλα, συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Κώστα Σλούκα, με τον Έλληνα γκαρντ να μοιράζει και τον Αμερικανό να σκοράρει, ενώ κέρδισε και 4 φάουλ, τα περισσότερα στο παιχνίδι, βάζοντας… δύσκολα στους αντιπάλους του.

Μπράντον Μπόστον – Φενέρμπαχτσε

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, έκανε τις περισσότερες προσθήκες από το NBA, με τους Τέιλεν Χόρτον Τάκερ, Αρμάντο Μπέικοτ και Μπράντον Μπόστον. Ο τελευταίος έκανε το ταξίδι στην Ευρώπη στα 24 του, ενώ απασχόλησε πολλές ομάδες της Euroleague. Στην ομάδα του Γιασικιεβίτσιους εντάσσεται μετά την πιο παραγωγική σεζόν του με τους Πέλικανς, όπου σημείωσε 10,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Πριν πάει στη Νέα Ορλεάνη, αγωνιζόταν κυρίως στη G League με τη θυγατρική ομάδα των Κλίπερς και εκεί ήταν κυρίαρχος, ενώ το 2021, στην πρώτη του σεζόν, σημείωσε 46 πόντους, που αποτελεί η καλύτερη επίδοσή του.

Ντεβόντε Γκρέιχαμ – Ερυθρός Αστέρας

Ο 30χρονος γκαρντ αφήνει τις ΗΠΑ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά με την εμπειρία του τον Ερυθρό Αστέρα, στην πρώτη του σεζόν εκτός ΗΠΑ. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη θυγατρική ομάδα των Λέικερς. Ο Αμερικανός αναβαθμίζει σημαντικά από τη θέση του γκαρντ, καθώς μπορεί να ηγηθεί της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, καθοδηγώντας το παιχνίδι. Στην δεύτερη του σεζόν στο NBA, το 2019/20 έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις του με τους Χόρνετς, έχοντας 18.2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ σε 35.1 λεπτά κατά μέσο όρο, σε 63 παιχνίδια συνολικά.

Τρέι Λάιλς – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Καναδός θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στη Euroleague, φέρνοντας μεγάλη εμπειρία από το NBA, από το οποίο αποχωρεί μετά από 10 χρόνια και 650 παιχνίδια στην κανονική περίοδο και 12 στα playoffs. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνιζόταν στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ την τελευταία του σεζόν αγωνίστηκε σε 69 παιχνίδια και σημείωσε 6.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 19.6 λεπτά κατά μέσο όρο.

Κάι Τζόουνς – Αναντολού Εφές

Ο 24χρονος έρχεται στην Εφές για να καλύψει το κενό που άφησε ο Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος θα μείνει εκτός για 4 μήνες, και σε αυτό το διάστημα θέλει να κερδίσει το «εισιτήριο» της επιστροφής στο NBA ή να εδραιωθεί στη Euroleague. Ο σέντερ από τις Μπαχάμες ξεχωρίζει για την ευκινησία του, την εκρηκτικότητά του και την αμυντική του λειτουργία και αναμένεται να αποτελέσει «δυνατό» δίδυμο με τον Παπαγιάννη. Το 2021 επιλέχθηκε στο νούμερο 19 στο Draft και συνολικά αγωνίστηκε για 3 σεζόν. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στους Κλίπερς και έπειτα στους Μάβερικς, με τους οποίους πήρε σημαντικά λεπτά συμμετοχής. Συγκεκριμένα, σε 12 παιχνίδια σημείωσε 11.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ, με 83% ποσοστό ευστοχίας σε 21.7 λεπτά κατά μέσο όρο.

Λόνι Γουόκερ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Λόνι Γουόκερ έχει ξαναπαίξει στη Euroleague, εξού και το +1 στη λίστα, ωστόσο η επιστροφή του αξίζει να σημειωθεί, καθώς στα 19 παιχνίδια με τη Ζαλγκίρις έκανε καλές εμφανίσεις, έχοντας 13.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 22.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στην επιστροφή του στο NBA, όπου αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, όπου μέτρησε 12.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 23.9 λεπτά κατά μέσο όρο. Ο Γουόκερ δεν είναι ο μόνος παίκτης που η Μακάμπι έφερε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, έκανε τις περισσότερες προσθήκες, με τρεις συνολικά. Ο λόγος για τους Τζεφ Ντάουτιν και Οσέι Μπρίσετ, οι οποίοι, όπως και ο Γουόκερ, αποχώρησαν από την ομάδα της Φιλαδέλφεια.