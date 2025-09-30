sports betsson
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Οι NBAers που έρχονται για να βάλουν… φωτιά στη Euroleague (vids)
30 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:13

Οι NBAers που έρχονται για να βάλουν… φωτιά στη Euroleague (vids)

Η φετινή Euroleague αναμένεται πιο ανταγωνιστική από ποτέ και οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, φέρνοντας παίκτες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η νέα σεζόν της Euroleague είναι προ των πυλών και αναμένεται καλύτερη από ποτέ. Οι ομάδες από 18 έγιναν 20, τα παιχνίδια των ομάδων αυξήθηκαν στα 38, ενώ οι «διαβολοβδομάδες» έγιναν 10, κάτι που σημαίνει ότι ο δρόμος μέχρι το Final Four στο ΟΑΚΑ τον Μάιο είναι… μακρύς.

Με στόχο την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου, οι ομάδες κάνουν συνεχώς κινήσεις για να ενισχύσουν το ρόστερ τους, αποκτώντας παίκτες τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NBA. Δεν είναι λίγοι οι παίκτες που ήρθαν από το κορυφαίο πρωτάθλημα στο παρελθόν και «έλαμψαν» στην Ευρώπη. Ηχηρά παραδείγματα είναι οι Φουρνιέ και Ναν, οι οποίοι εντυπωσιάζουν με τις φανέλες των «αιωνίων».

Συνολικά, 18 παίκτες έκαναν το μεγάλο ταξίδι στη Γηραιά Ήπειρο και το «10» σας παρουσιάζει τους 5 (+1) που πρέπει να προσέχετε ενόψει της νέας σεζόν.

Ρισόν Χολμς – Παναθηναϊκός

Ο 32χρονος σέντερ, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται μαζί με τον Ματίας Λεσόρ να αποτελέσουν ένα από τα κορυφαία δίδυμα ψηλών στη Euroleague. Ο Χολμς είναι ένας παίκτης που έχει έφεση στην άμυνα και τα ριμπάουντ, ενώ επιθετικά δεν δημιουργεί ο ίδιος τις φάσεις του, με τους «κοντούς» να πρέπει να τον «ταΐσουν», προκειμένου να τελειώσει τις φάσεις. Παράλληλα, είναι πολύ ικανός στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ανακτήσει τη χαμένη επίθεση της ομάδας του και να σκοράρει.

Στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», απέναντι στους Αδελαΐδα 36ερς έδειξε όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς κυριάρχησε στο «ζωγραφιστό», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με «double-double» 14 πόντων και 10 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά. Παράλληλα, συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Κώστα Σλούκα, με τον Έλληνα γκαρντ να μοιράζει και τον Αμερικανό να σκοράρει, ενώ κέρδισε και 4 φάουλ, τα περισσότερα στο παιχνίδι, βάζοντας… δύσκολα στους αντιπάλους του.

Μπράντον Μπόστον – Φενέρμπαχτσε

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, έκανε τις περισσότερες προσθήκες από το NBA, με τους Τέιλεν Χόρτον Τάκερ, Αρμάντο Μπέικοτ και Μπράντον Μπόστον. Ο τελευταίος έκανε το ταξίδι στην Ευρώπη στα 24 του, ενώ απασχόλησε πολλές ομάδες της Euroleague. Στην ομάδα του Γιασικιεβίτσιους εντάσσεται μετά την πιο παραγωγική σεζόν του με τους Πέλικανς, όπου σημείωσε 10,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Πριν πάει στη Νέα Ορλεάνη, αγωνιζόταν κυρίως στη G League με τη θυγατρική ομάδα των Κλίπερς και εκεί ήταν κυρίαρχος, ενώ το 2021, στην πρώτη του σεζόν, σημείωσε 46 πόντους, που αποτελεί η καλύτερη επίδοσή του.

YouTube thumbnail

Ντεβόντε Γκρέιχαμ – Ερυθρός Αστέρας

Ο 30χρονος γκαρντ αφήνει τις ΗΠΑ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά με την εμπειρία του τον Ερυθρό Αστέρα, στην πρώτη του σεζόν εκτός ΗΠΑ. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη θυγατρική ομάδα των Λέικερς. Ο Αμερικανός αναβαθμίζει σημαντικά από τη θέση του γκαρντ, καθώς μπορεί να ηγηθεί της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, καθοδηγώντας το παιχνίδι. Στην δεύτερη του σεζόν στο NBA, το 2019/20 έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις του με τους Χόρνετς, έχοντας 18.2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ σε 35.1 λεπτά κατά μέσο όρο, σε 63 παιχνίδια συνολικά.

YouTube thumbnail

Τρέι Λάιλς – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Καναδός θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στη Euroleague, φέρνοντας μεγάλη εμπειρία από το NBA, από το οποίο αποχωρεί μετά από 10 χρόνια και 650 παιχνίδια στην κανονική περίοδο και 12 στα playoffs. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνιζόταν στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ την τελευταία του σεζόν αγωνίστηκε σε 69 παιχνίδια και σημείωσε 6.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 19.6 λεπτά κατά μέσο όρο.

YouTube thumbnail

Κάι Τζόουνς – Αναντολού Εφές

Ο 24χρονος έρχεται στην Εφές για να καλύψει το κενό που άφησε ο Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος θα μείνει εκτός για 4 μήνες, και σε αυτό το διάστημα θέλει να κερδίσει το «εισιτήριο» της επιστροφής στο NBA ή να εδραιωθεί στη Euroleague. Ο σέντερ από τις Μπαχάμες ξεχωρίζει για την ευκινησία του, την εκρηκτικότητά του και την αμυντική του λειτουργία και αναμένεται να αποτελέσει «δυνατό» δίδυμο με τον Παπαγιάννη. Το 2021 επιλέχθηκε στο νούμερο 19 στο Draft και συνολικά αγωνίστηκε για 3 σεζόν. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στους Κλίπερς και έπειτα στους Μάβερικς, με τους οποίους πήρε σημαντικά λεπτά συμμετοχής. Συγκεκριμένα, σε 12 παιχνίδια σημείωσε 11.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ, με 83% ποσοστό ευστοχίας σε 21.7 λεπτά κατά μέσο όρο.

YouTube thumbnail

Λόνι Γουόκερ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Λόνι Γουόκερ έχει ξαναπαίξει στη Euroleague, εξού και το +1 στη λίστα, ωστόσο η επιστροφή του αξίζει να σημειωθεί, καθώς στα 19 παιχνίδια με τη Ζαλγκίρις έκανε καλές εμφανίσεις, έχοντας 13.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 22.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στην επιστροφή του στο NBA, όπου αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, όπου μέτρησε 12.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 23.9 λεπτά κατά μέσο όρο. Ο Γουόκερ δεν είναι ο μόνος παίκτης που η Μακάμπι έφερε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, έκανε τις περισσότερες προσθήκες, με τρεις συνολικά. Ο λόγος για τους Τζεφ Ντάουτιν και Οσέι Μπρίσετ, οι οποίοι, όπως και ο Γουόκερ, αποχώρησαν από την ομάδα της Φιλαδέλφεια.

YouTube thumbnail

Headlines:
Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

World
Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»
Μπάσκετ 29.09.25

Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για την ομάδα του.

Σύνταξη
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
