Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Αντετοκούνμπο: «Η καλύτερη ομάδα της Euroleague και του NBA θα μπορούσαν να παίξουν το καλοκαίρι» (vid)
Μπάσκετ 05 Νοεμβρίου 2025 | 13:11

Αντετοκούνμπο: «Η καλύτερη ομάδα της Euroleague και του NBA θα μπορούσαν να παίξουν το καλοκαίρι» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στη «Mundo Deportivo» για το ενδεχόμενο αναμέτρησης ανάμεσα στην καλύτερη ομάδα του NBA με αυτή της Ευρώπης.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Τορόντο Ράπτορς με 128-100, σε ένα παιχνίδι που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Μετά το παιχνίδι, ο «Greek Freak», στις δηλώσεις που παραχώρησε στη «Mundo Deportivo», μίλησε για το ενδεχόμενο συνεργασίας του NBA με τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ενδεχόμενο να υπάρχει αναμέτρηση μεταξύ των πρωταθλητών για να αναδειχθεί ο καλύτερος του κόσμου, κάνοντας αναφορά στον Εργκίν Αταμάν που προκάλεσε πέρσι τους Σέλτικς μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Αντετοκούνμπο ανέφερε ότι η συγχώνευση των δύο πρωταθλημάτων θα είναι δύσκολη, ωστόσο θα μπορούσαν να συνυπάρχουν και να έχουν παρόμοια προγράμματα για να μπορούν να αναμετρώνται στο τέλος της σεζόν οι πρωταθλήτριες ομάδες.

Δείτε τι δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, δεν το παρακολουθώ τόσο στενά, αλλά αν οι δύο Λίγκες μπορούν να συνυπάρξουν, προφανώς θα είναι δύσκολο για τις αμερικανικές ομάδες να παίξουν εκεί, αλλά θα μπορούσαν να είναι δύο πρωταθλήματα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, έχουν το ίδιο πρόγραμμα, ίσως η καλύτερη ομάδα εκεί και η καλύτερη ομάδα εδώ, θα μπορούσαν να έχουν έναν αγώνα το καλοκαίρι για να δουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, επειδή πέρυσι ο Εργκίν Αταμάν είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος.

«Ο Παναθηναϊκός είπε μια χρονιά ότι ήταν καλύτερος από τη Βοστώνη και θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και τη Βοστώνη να παίζουν αντιμέτωποι. Αλλά και πάλι, είναι δύσκολο και για τα δύο πρωταθλήματα να συγχωνευθούν αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά, όπως είπα, μπορώ να δω δύο πρωταθλήματα να συνυπάρχουν, να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως το NBA Europe, και μετά έχετε το NBA εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχετε το NBA Africa. Και μετά, όποιος κερδίσει το πρωτάθλημα μπορεί να έχει έναν αγώνα εναντίον του άλλου και να δει ποιος είναι ο καλύτερος στον κόσμο».

