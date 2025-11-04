Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το buzzer beater: «Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις»

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες στην Ιντιάνα, επικράτησαν των Πέισερς με 117-115, μετά από συγκλονιστικό buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να μιλά μετά το τέλος της αναμέτρησης για το τελευταίο σουτ που πήρε, χαρίζοντας μία μοναδική ατάκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

«It’s instincts.» Giannis breaks down his game-winning shot. pic.twitter.com/Fex7dnrKGR — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

«Νομίζω ότι απέμεναν 14″ στο χρονόμετρο. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε παρόμοια θέση με αυτή την ομάδα. Ήθελα απλά να σιγουρέψω ότι θα πάρω εγώ το τελευταίο σουτ. Μία ή δύο κατοχές πριν, πήρα ένα σουτ που δεν ήταν καλό και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ‘ξεκίνα την ντρίμπλα σου στα 6″, πάρε το σουτ στα 2″ ή στο 1” και σούταρε καλά’. Κάτι που έκανε και μπήκε μέσα.

Είναι ένστικτο. Ξέρετε, τη στιγμή που έκανα την περιστροφή, αισθάνθηκα ότι ερχόταν ο αντίπαλος και για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είδα τον Μάιλς (Τέρνερ) να είναι κάτω από το καλάθι, αλλά ήξερα ότι απέμενε ένα δευτερόλεπτο και έπρεπε να πάρω το σουτ, οπότε την έβαλα στο χέρι μου, τη σούταρα, τη σούταρα καλά και πήγε μέσα.

Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις. Μπορώ να πάω να κοιμηθώ αν έχω πάρει το σουτ και το έχω χάσει, γιατί θα μπω στα αποδυτήρια και θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου στα μάτια, λέγοντας ‘δικό μου το λάθος, θα βάλω το επόμενο’. Αν όμως δεν πάρεις το σουτ, πονάει.

Οπότε ναι έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή θέση. Κάποιες φορές έχω αστοχήσει, κάποιες έχω ευστοχήσει. Ο κόσμος δεν θυμάται τις φορές που αστόχησες, θυμάται όμως όλες τις φορές που έβαλες το καλάθι. Οπότε είμαι χαρούμενος για αυτό»