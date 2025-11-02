Απίστευτη φάση: Ο Γουέστμπρουκ έπαιξε άμυνα στον Αντετοκούνμπο με… κεφαλοκλείδωμα (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ηττήθηκαν με 133-135 από τους Σακραμέντο Κινγκς, στην επιστροφή του Έλληνα φόργουορντ στο παρκέ.

Ο «Greek Freak» είναι γνωστό ότι είναι από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες στη ρακέτα και δεν τον σταματάς εύκολα, ωστόσο ο Ράσελ Γουέστμπρουκ φαίνεται να βρήκε τον τρόπο.

Στις αρχές της τρίτης περιόδου, ο 37χρονος γκαρντ έκανε μία λαβή που μόνο μπάσκετ δεν θύμιζε και έπιασε τον Αντετοκούνμπο από τον λαιμό.

Δείτε το μαρκάρισμα του Γουέστμπρουκ

Russell Westbrook hitting Giannis with the Jordan Rules 😳 pic.twitter.com/VIRgOcUNaT — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) November 1, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η φάση εξετάστηκε από τους διαιτητές, ωστόσο ο Γουέστμπρουκ δεν χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, αλλά απλό.