Απίστευτη φάση: Ο Γουέστμπρουκ έπαιξε άμυνα στον Αντετοκούνμπο με… κεφαλοκλείδωμα (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχτηκε πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στην αναμέτρηση των Μπακς απέναντι στους Κινγκς.
Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ηττήθηκαν με 133-135 από τους Σακραμέντο Κινγκς, στην επιστροφή του Έλληνα φόργουορντ στο παρκέ.
Ο «Greek Freak» είναι γνωστό ότι είναι από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες στη ρακέτα και δεν τον σταματάς εύκολα, ωστόσο ο Ράσελ Γουέστμπρουκ φαίνεται να βρήκε τον τρόπο.
Στις αρχές της τρίτης περιόδου, ο 37χρονος γκαρντ έκανε μία λαβή που μόνο μπάσκετ δεν θύμιζε και έπιασε τον Αντετοκούνμπο από τον λαιμό.
Δείτε το μαρκάρισμα του Γουέστμπρουκ
Russell Westbrook hitting Giannis with the Jordan Rules 😳 pic.twitter.com/VIRgOcUNaT
— Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) November 1, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως η φάση εξετάστηκε από τους διαιτητές, ωστόσο ο Γουέστμπρουκ δεν χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, αλλά απλό.
