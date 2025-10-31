Φοβερή εμφάνιση: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε minion για το Halloween (vid)
«Είναι το ψηλότερο minion που έχετε δει ποτέ», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Μπακς στην ανάρτηση τους για την στολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέρει πώς να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμα κι όταν δεν αγωνίζεται. Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς γιόρτασε το Halloween με τον δικό του μοναδικό τρόπο, εμφανιζόμενος στο Fiserv Forum ντυμένος ως minion.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ προτίμησε το χιούμορ από τις τρομακτικές μεταμφιέσεις και κέρδισε τις εντυπώσεις, με το χαρακτηριστικό κίτρινο μπλουζάκι, τη μπλε φόρμα και τα γυαλιά των διάσημων κινουμένων σχεδίων.
Παρότι δεν αγωνίστηκε απέναντι στους Γουόριορς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, οι Μπακς φρόντισαν να τον «τρολάρουν» στα social media γράφοντας: «Είναι το ψηλότερο minion που έχετε δει». Σε άλλο βίντεο, η ομάδα του ανέβασε τη φράση «Minions σήμερα… κλέβουμε το φεγγάρι!», παραπέμποντας σε ατάκα απο την ταινία «Despicable Me».
Η ανάρτηση των Μπακς με τον «minion» Γιάννη Αντετοκούνμπο
The tallest Minion you’ve ever seen. pic.twitter.com/rjGbHhf4qX
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 30, 2025
Η εμφάνιση αυτή έκανε το γύρο του διαδικτύου, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τον Έλληνα σταρ για το χιούμορ.
