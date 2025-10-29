Ο Σακίλ Ο’Νιλ υποκλίθηκε στον Αντετοκούνμπο: «Είναι καλύτερος από εμένα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για άλλη μία φορά κυριαρχικός και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Νικς με 121-111, έχοντας 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Με αφορμή την εξαιρετική εμφάνιση του «Greek Freak», ο Σακίλ Ο’Νιλ αποθέωσε για άλλη μία φορά τον φόργουορντ των Μπακς, κάτι που δεν έχει διστάσει να κάνει και στο παρελθόν.

Ο τετράκις πρωταθλητής του NBA δέχτηκε μία ερώτηση σχετικά με το ποιος παίκτης εκ του εαυτού του και του Αντετοκούνμπο είναι καλύτερος στην ακμή της καριέρας του. Στο prime του, ο «Shaq» ήταν ένας από τους πιο κυρίαρχους παίκτες στην ιστορία του NBA, ωστόσο «ψήφισε» Γιάννη.

«Θέλω να ξέρω ποιος στην ακμή της καριέρας του πιστεύεις ότι είναι καλύτερος… Εσύ ή ο Γιάννης», ήταν η ερώτηση που δέχτηκε ο 53χρονος.

Η απάντηση του Ο’Νιλ για τη σύγκριση με τον Αντετοκούνμπο:

«Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά πιθανότατα θα πρέπει να παραδεχθώ ότι ο Γιάννης. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι από τότε που έπαιζα εγώ, και αυτό θέλεις, θέλεις μια εξέλιξη στο παιχνίδι…» απάντησε ο Ο’Νιλ, ο οποίος πρόσθεσε και μία συμβουλή σε ένα από τα άτομα που βρίσκονταν εκεί, λέγοντας ότι αν θέλει να βελτιωθεί στο μπάσκετ κάποιος, πρέπει να «κλέψει» τις κινήσεις του αγαπημένου του παίχτη και να τις τελειοποιήσει.