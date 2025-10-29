Μπακς – Νικς 121-111: Τρομακτικός Αντετοκούνμπο και νέα νίκη για το Μιλγουόκι
Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν 121-111 τους Νικς και ανέβηκαν στο 4-1 στην Ανατολή – Σπουδαίος Αντετοκούνμπο στην ανατροπή των Ελαφιών με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Ματσάρα στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, με τους Μπακς να επιστρέφουν από το -14 και τελικά να επικρατούν με 121-111 των Νιου Γιορκ Νικς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκπληκτικό σε ακόμη ένα ματς. Στο 3-1 τα Ελάφια, στο 2-2 η ομάδα του Μάικ Μπράουν. Επόμενος αντίπαλος για τους Μπακς, οι Γουόριορς (31/10, 02:00) και πάλι εντός έδρας.
Ακόμη μία μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Greek Freak που ολοκλήρωσε το ματς με 37 πόντους (16/21 δίποντα, 5/7 βολές), 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 τάπες και 4 λάθη, σε 33 λεπτά.
Μπακς – Νικς 121-111: Οι καλύτερες στιγμές
Οι Μπακς μπορεί να έμειναν πίσω μέχρι και με 14 πόντους, όμως δεν άφησαν το ματς να τους ξεφύγει και όντας εξαιρετικοί σε άμυνα και επίθεση, «γύρισα» τον αγώνα με τον Γιάννη να δίνει τους 14 από τους 18 τελευταίους πόντους των Μπακς στο παιχνίδι. Άξιος συμπαραστάτης του Greek Freak o Ράιαν Ρόλινς, που έκανε ρεκόρ καριέρας με 25 πόντους (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 5/5 βολές).
Για τους Νικς, το double-double του Μπρίτζες (24 π., 5/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 10 ριμπάουντ) δεν έφτανε, όπως και η μεγαλειώδης εμφάνιση του Μπράνσον με 36 πόντους (13/20 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/9 βολές). Σε ρηχά και… μονοψήφια νερά ο Καρλ Άντονι Τάουνς (8 πόντοι, 2/12 σουτ, 12 ριμπάουντ).
Τα δωδεκάλεπτα: 27-26, 59-71, 94-91, 121-111
Μιλγουόκι Μπακς: Τρεντ 11 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 37, Τέρνερ 5 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ), Γκριν 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρόλινς 25 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Άντονι 4 (4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κούζμα 5 (5/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Πόρτις 9 (1), Πρινς 8 (2), Κόφι 8 (1)
Νιου Γιορκ Νικς: Μπρίτζες 24 (5/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ανουνόμπι 9 (1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάουνς 8 (2/12 σουτ, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σάμετ 16 (4/9 τρίποντα), Μπράνσον 36 (13/20 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χαρτ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χουκπόρτι, Κλάρκσον 10 (2), Ντιαβαρά, Κόλεκ 5 (1)
