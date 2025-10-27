Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς στο Κλίβελαντ, όπου τα «ελάφια» δεν μπόρεσαν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο «Greek Freak»στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, στην επιμονή και στη σημασία της συνέπειας που χαρακτηρίζει τις πραγματικά μεγάλες ομάδες.Ν

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Προφανώς οι Καβαλίερς είχαν το καλύτερο ρεκόρ πέρυσι. Αν τα βάλεις κάτω είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ανατολή. Για να καταφέρεις να είσαι μία από τις καλές ομάδες και να κάνεις αυτό που πρέπει, πρέπει να περάσεις από ομάδες σαν κι αυτή.

Προφανώς πιστεύουμε ότι οι Καβαλίερς και πιθανότατα οι Νικς είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ανατολή, αλλά ο χρόνος θα δείξει. Τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Τίποτα δεν σου δίνεται. Πρέπει να αποδείξουν τους εαυτούς τους.

Στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι και παλέψαμε. Παλέψαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Ήμασταν κάτω 15-16 πόντους και ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι. Τα παιδιά έβαζαν σουτ, έκαναν έξτρα προσπάθεια αμυντικά και ήμασταν κοντά στο παιχνίδι, αλλά δεν καταφέραμε να το τελειώσουμε.

Είναι σίγουρα ένα από τα παιχνίδια που αν παλέψεις τόσο σκληρά θες να φύγεις με τη νίκη. Και μπορείς να βάλεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ο Κούζμα, ο Πόρτερ και ο Κόουλ δεν έπαιζαν απόψε και ακόμη καταφέραμε να είμαστε κοντά στο παιχνίδι, αλλά δεν είναι αυτό που θα είμαστε φέτος. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει. Όσο παίζεις θα δίνεις ό,τι έχεις και αυτό πρόκειται να κάνουμε.

Θα είμαστε μία ομάδα ατόμων που θα παίζουν σκληρά, θα κάνουν φάσεις, θα έχουν σωστές αποστάσεις, παίκτες που θα βάζουν ελεύθερα σουτ και παίκτες που δίνουν τα πάντα κάθε βράδυ. Θα είναι μάχη κάθε βράδυ.

Δεν έχει σημασία ποιος παίζει. Ακόμη κι αν δεν παίζω θα έχουμε την ίδια νοοτροπία. Ίσως πριν από δύο χρόνια να λέγαμε ‘Α, ο Κούζμα, ο Πόρτερ, ο Κόουλ δεν παίζουν και αν έπαιζαν ίσως να είχαμε…’. Έχουμε τελειώσει με αυτό. Δεν έχει σημασία. Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά. Θα πάμε στην έδρα μας, θα παίξουμε με τους Νικς και ελπίζω να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη.

Δεν αφήνεις παιχνίδι χωρίς να δώσεις τη μέγιστη προσπάθεια. Νομίζω ότι απέναντι στους Ράπτορς δώσαμε τη μέγιστη προσπάθεια, απέναντι στην Ουάσινγκτον δώσαμε τη μέγιστη προσπάθεια, απέναντι στους Καβαλίερς δώσαμε τα πάντα.

Δε νομίζω κανείς να διαφωνεί ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Σήμερα πονάει, επειδή όλοι έδωσαν τη μέγιστη προσπάθεια. Τώρα θα εστιάσουμε στους Νικς. Είπα ότι θα είμαστε επικίνδυνοι, επειδή έχουμε πολλούς παίκτες. Δεν έχουμε 3-4 All-Stars, έχουμε 7-8 παίκτες που μπορούν να είναι διψήφιοι και να αμυνθούν.»