Τα μεγαλύτερα συμβόλαια της νέας σεζόν του NBA – Σε ποια θέση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (pics)

Λιγότερες από 24 ώρες απομένουν για την έναρξη της σεζόν στον μαγικό κόσμο του NBA, με το παιχνίδι των Θάντερ απέναντι στους Ρόκετς. (22/10, 02:30). Οι ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία, ολοκληρώνουν τις προσθαφαιρέσεις και είναι έτοιμες να διεκδικήσουν για άλλη μία χρονιά το «Larry O’ Brien Trophy».

Τους παίκτες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και φέτος τους ξέρουμε ήδη, όπως επίσης ξέρουμε και τα συμβόλαιά τους. Ποιοι είναι λοιπόν οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στο NBA;

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο κορυφαίος σουτέρ πίσω από τα 7.24, ο Στεφ Κάρι. Ο τετράκις πρωταθλητής θα εισπράξει τη φετινή σεζόν το ποσό των 59.606.817 δολαρίων και η διαφορά από τον δεύτερο είναι αρκετή.

Εκεί, βρίσκονται δύο σέντερ, ο τρεις φορές MVP, Νίκολα Γιόκιτς και ο άνθρωπος που «έκοψε» το «three-peat» των MVP από τον Σέρβο το 2023, Τζοέλ Εμπίντ. Οι αστέρες των Νάγκετς και 76ερς θα γίνουν πλουσιότεροι κατά 55.224.526 δολάρια.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι μετακόμισε στο Χιούστον για λογαριασμό των Ρόκετς και πρόσφατα υπέγραψε επέκταση δύο ετών. Τη φετινή σεζόν, ο 37χρονος θα βάλει στον λογαριασμό του 54.708.608 δολάρια.

Κάτω από τον «KD», βρίσκονται τέσσερις παίκτες που μοιράζονται την πέμπτη θέση, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» και οι Τζίμι Μπάτλερ, Άντονι Ντέιβις και Τζέισον Τέιτουμ, θα εισπράξουν τη φετινή σεζόν 54.126.450 δολάρια.

Ο Αντετοκούνμπο είναι προφανώς και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στους Μπακς, ενώ ακολουθεί η νέα προσθήκη της ομάδας, Μάιλς Τέρνερ, με 25.318.251 δολάρια. Όσον αφορά τους άλλους δύο συμπατριώτες μας στο Μιλγουόκι, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα εισπράξει 2.874.436 δολάρια, ενώ ο Άλεξ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με απολαβές 636.435 δολαρίων.

Ο «βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς, βρίσκεται στη 12η θέση και θα εισπράξει 52.627.153, ενώ συμπαίκτης του στους Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα στη λίστα, με απολαβές 45.999.660 δολαρίων. Ο περσινός MVP και MVP των τελικών, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι στην 36η θέση με 38.333.050 δολάρια, ένα ποσό που αναμένεται να «εκτοξευτεί» στις επόμενες σεζόν, μετά την επέκταση που υπέγραψε το καλοκαίρι.

Το μεγαλύτερο «payroll» στο NBA το έχουν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς με ένα ποσό κοντά στα 229 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθούν οι Σανς με 220 εκατομμύρια, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν οι Μιλγουόκι Μπακς με 213 εκατομμύρια δολάρια.

Τα 20 μεγαλύτερα συμβόλαια της σεζόν 2025-26 στο NBA και η θέση του Αντετοκούνμπο