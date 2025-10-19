Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Η σεζόν στο ΝΒΑ ετοιμάζεται να ξεκινήσει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραχωρεί συνέντευξη στο «SiriusXM NBA Radio» και να μιλά για το μέλλον του.

Ο «Greek Freak» τόνισε πως πρώτους του στόχους είναι να μείνει σε μια ομάδα για 20+χρόνια, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό αφού θέλει να κερδίζει.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω.

Δεν είμαι ικανοποιημένος να βρίσκομαι στο comfort zone και να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο για εμένα να πω: «Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω την κάθε στροφή μέχρι το γήπεδο, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο».

Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό, γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα. Δεν θέλω να είμαι στη ζώνη άνεσής μου»