Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Νέα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι του BasketNews, τα σενάρια για πιθανή ανταλλαγή του έχουν «αναζωπυρωθεί». Ο «Greek Freak» ήταν ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα στην off-season του NBA, με τις φήμες περί αποχώρησης από τους Μιλγουόκι Μπακς να μην σταματάνε.

Το φαβορί που είχε αναδειχτεί για πιθανή επόμενη ομάδα του 30χρονου φόργουορντ ήταν οι Νιου Γιορκ Νικς, καθώς είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ήταν επιθυμία του παίκτη να συνεχίσει εκεί.

Τελικά ο Αντετοκούνμπο έμεινε στο Μιλγουόκι για αυτή τη σεζόν, μετά από πολλές συναντήσεις με τη διοίκηση, ενώ ο σύλλογος αποφάσισε να φέρει ξανά και τον αδερφό του, Θανάση, στην ομάδα. Παρ’ όλα αυτά τα σενάρια για αποχώρηση επανήλθαν.

Τι γράφουν για το μέλλον του Αντετοκούνμπο

Ο Καούκι αναφέρει ότι το καλοκαίρι οι Μπακς και οι Νικς ήρθαν σε επαφή για ανταλλαγή, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Οι συζητήσεις μπορεί όμως να ξεκινήσουν ξανά, ειδικά μετά τον Δεκέμβριο, όπου περισσότεροι παίκτες θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε ανταλλαγές.

Ο φόρος πολυτελείας και το salary cap περιορίζουν αρκετά τις δύο πλευρές, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ανταλλαγή με περισσότερες από δύο ομάδες για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων.

Αν Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αποφασίσει όντως ότι θέλει να αποχωρήσει από το Μιλγουόκι, η πιο λογική κίνηση από πλευράς Μπακς θα είναι να το κάνουν αυτό το καλοκαίρι. Την επόμενη σεζόν, ο Έλληνας μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, και η ομάδα θα έχει λιγότερη ισχύ στην αγορά.

Κλείνοντας, ο Καούκι αναφέρει: «Οι επόμενοι μήνες, λοιπόν, θα μπορούσαν πράγματι να είναι οι τελευταίοι του Έλληνα σταρ στο Μιλγουόκι».