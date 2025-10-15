Με το τζάμπολ της κανονικής περιόδου του NBA να έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου η ιστοσελίδα «Bleacher Report» δημοσίευσε τη λίστα του με τους 100 κορυφαίους παίκτες της λίγκας για τη σεζόν 2025-26.

Σύμφωνα με το σχετικό ranking ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιγουράρει Νο3, πίσω μόνο από τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετες και τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ της πρωταθλήτριας Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Από εκεί και πέρα την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς στο 4, Στε Κάρι τον Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο 5, Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο 6, Άντον Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο 7, ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λέικερς στο 8, Ντόνοβαν Μίτσελ των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο 9 και Τζέιλεν Μπράνσον των Νιου Γιορκ Νικς στο 10.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το μεγάλο απόκτημα των Χιούστον Ρόκετς και εκ των κορυφαίων σκόρερ του ΝΒΑ όλων των εποχών ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκεται εκτός πρώτης 10άδας, καθώς τον συναντάμε στο Νο11.

Οσον αφορά το κείμενο του «Bleacher Report» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το υπογράφει ο Γκραντ Χιουζ και αναφέρει:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει τερματίσει κάτω από την τέταρτη θέση σε καθεμία από τις τελευταίες επτά ψηφοφορίες για τον MVP, και δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή συζήτηση για την υψηλότερη ατομική διάκριση του πρωταθλήματος χωρίς να τον αναφέρεις.

Επίσης, δεν μπορείς να αγνοήσεις τον χρόνο που μετράει αντίστροφα για τη θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς. Η τελευταία του επαναδέσμευση με την ομάδα ήρθε με μια δήλωση «εκτός αν αλλάξω γνώμη», μια αξιοθαύμαστα ειλικρινής στάση που θα κρέμεται πάνω από την ομάδα όλη τη σεζόν.

Μην λυπάστε τους Μπακς. Αν είναι όμηροι, είναι ευτυχισμένοι αιχμάλωτοι. Κανείς δεν τους ανάγκασε να συνεχίσουν να υποθηκεύουν το μέλλον τους προκειμένου να κρατούν χαρούμενο τον Γιάννη. Συνεχίζουν να το κάνουν αυτό επειδή πιστεύουν ότι η ζωή είναι καλύτερη με έναν διαρκή υποψήφιο για το βραβείο του MVP παρά χωρίς έναν.

Το Μιλγουόκι δεν είναι διεκδικητής (σ.σ. του πρωταθλήματος) και ο Αντετοκούνμπο θα αλλάξει γνώμη για το θέμα της παραμονής του τελικά. Με το δικαίωμα επέκτασης να έρχεται στην offseason του 2026, η φετινή χρονιά θα μπορούσε να είναι το κύκνειο άσμα του.

Υψηλότερη Κατάταξη: 2

Χαμηλότερη Κατάταξη: 5».