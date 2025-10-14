magazin
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.10.2025 | 09:37
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Σημαντική είδηση:
14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Fizz 14 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Spotlight

Σε μια εξομολόγηση που σπάνια κάνει δημόσια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για την πορεία του από τα Σεπόλια ως τα παρκέ του NBA και για τις αξίες που καθόρισαν τη ζωή του.

Με απλότητα, συγκίνηση και αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τη σχέση του με την πίστη, τη γυναίκα και τα παιδιά του, αλλά και για την καριέρα του στο NBA.

Ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως, παρά τη λαμπερή πορεία του στις ΗΠΑ, δεν τον ενδιαφέρει να μείνει για πάντα στην Αμερική· το μεγάλο του όνειρο είναι να επιστρέψει και να κλείσει την καριέρα του σε ελληνική ομάδα. Παράλληλα, μιλώντας στο The 2Night Show, θυμήθηκε τις δυσκολίες των πρώτων του χρόνων, τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε, αλλά και τη συγκίνηση που νιώθει κάθε φορά που τον αγκαλιάζει ο κόσμος στους δρόμους.

«Κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται»

«Με τη μητέρα και τα αδέρφια μου πουλάγαμε πράγματα σε χωριά», θυμήθηκε συγκινημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Ο πατέρας μου οδηγούσε αργά, για να προλάβουμε να γυρίσουμε σπίτι και να δούμε όλοι μαζί τηλεόραση. Απλώς ήμουν καλός στο μπάσκετ, ήθελα να συγκεντρωθώ σε αυτό. Έχω καταλάβει ότι, αν μπορώ να έχω προτεραιότητα την οικογένειά μου, θα το κάνω. Η οικογένεια είναι πάντα πρώτη. Πιστεύω στον Θεό· κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε γιατί αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις, λέγοντας πως προτιμά να αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στην οικογένειά του. «Καταλαβαίνουν τι παιδί είμαι», είπε. «Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, προσπαθώ να τον περνάω με τα παιδιά μου. Το καλοκαίρι παίζω με την Εθνική».

«Έχει έρθει κόσμος και με αγκαλιάζει – αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις»

Μίλησε επίσης για την επιλογή του να κυκλοφορεί χωρίς σωματοφύλακες, τονίζοντας ότι το κάνει από ανάγκη για κανονικότητα. «Δεν έχω ασφάλεια μαζί μου. Αρχίζω τώρα και το σκέφτομαι, μου το λέει η γυναίκα μου», παραδέχτηκε. «Πολλές φορές ζητάω να με σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Έχει τα κακά του, έχει και τα ωραία αυτό. Από χθες μέχρι σήμερα έχει έρθει κόσμος και με αγκαλιάζει – αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Μία κυρία μου είπε: ‘Είμαι τόσο ευγνώμων, μπορώ να σου δώσω μια αγκαλιά;’. Δε θέλω να νιώθει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ότι δεν έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά αυτό είναι υπέροχο».

Ο ρατσισμός στη ζωή του

Αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια και τον ρατσισμό που έχει βιώσει, παραδέχτηκε πως υπήρξαν φορές που ένιωσε απογοήτευση: «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων. Δίνω τόσα πολλά, μιλάω όσο μπορώ καλύτερα για τη χώρα μου, και κάποιος μου είπε: ‘Μην συγκεντρώνεσαι στο 1% των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα μαζί σου’. Και έτσι προσπαθώ να μένω σε αυτό: δεν μπορώ να αρέσω σε όλους, αλλά υπάρχει τόσος κόσμος που χαίρεται με την επιτυχία μου – και σ’ αυτούς στέκομαι».

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει»

Όσο για τη δημοτικότητά του στις ΗΠΑ, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα αναγνώρισης: «Είμαι αγαπητός στις ΗΠΑ, είμαι 2.10, ένα θηρίο – δεν νομίζω ότι θα έρθει κάποιος στον δρόμο (σ.σ. γέλια)». Παράλληλα, μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΒΑ: «Όταν ήμουν στην Ελλάδα δεν έτρωγα σωστά. Στην Αμερική υπάρχει τρομερή οργάνωση· η ομάδα σου παρέχει τα πάντα. Τα ποσά είναι μεγαλύτερα και έτσι έχεις καλύτερους φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, προπονητές, διατροφή. Παλιά οι Αμερικανοί είχαν μεγάλο προβάδισμα, τώρα όμως οι Ευρωπαίοι μπορεί να είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Το μπάσκετ έχει αλλάξει».

Ο manager του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση του με τον μάνατζέρ του, έναν άνθρωπο που, όπως είπε, στάθηκε δίπλα του στα πιο δύσκολα χρόνια. «Αλήθεια κράτησα τον manager μου, όπως είδατε και στην ταινία Rise. Δεν ήθελε να βάλουμε το πραγματικό του όνομα», είπε χαρακτηριστικά. «Ο Γιώργος με ήξερε από μικρό. Ήρθε σε ένα παιχνίδι, με είδε, κατάλαβε ότι έχω ταλέντο και ότι ήμουν καλός συμπαίκτης. Την πρώτη μέρα με πήγε με τον αδερφό μου τον Κώστα και μας κέρασε κρέπες. Εγώ και η μητέρα μου είχαμε τότε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, δεν έτρωγα σωστά, κοιμόμουν στο γήπεδο. Μας βοήθησε να αλλάξουμε τη διατροφή μας, έφερνε μαζί με τη γυναίκα του ψώνια στο σπίτι. Υπήρχε μια στιγμή στη ζωή μου, μου έβαλε λεφτά στο τραπέζι και δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός».

«Δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός.»

«Xρωστάω τα πάντα στους Μπακς»

Ο «Greek Freak» μίλησε με την ίδια ευγνωμοσύνη και για την ομάδα που τον ανέδειξε: «Xρωστάω τα πάντα στους Μπακς. Μου έχουν αλλάξει τη ζωή, εμένα και την οικογένειά μου. Έχω χύσει ιδρώτα και αίμα. Κερδίσαμε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, έφερα το κύπελλο στο Μιλγουόκι. Πάντα βάζω στόχους. Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν το μετάλλιο με την Εθνική, και το πέτυχα. Θέλω ακόμα ένα δαχτυλίδι στο NBA, αυτός είναι ο στόχος μου τώρα. Ζω στο παρόν — Θεός, οικογένεια, Εθνική, μπάσκετ, Μιλγουόκι. Αυτή είναι η σειρά που βάζω τα πράγματα στη ζωή μου».

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου ‘τη φαντάζομαι γυναίκα μου’»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια αποκάλυψε και για πρώτη φορά τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μαράια. «Δεν την έχω πει ποτέ αυτή την ιστορία», είπε χαμογελώντας. «Τη γνώρισα στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου ‘τη φαντάζομαι γυναίκα μου’. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια. Είμαι ντροπαλός, έτσι έστειλα έναν φίλο μου να της μιλήσει, αλλά μου έριξε χυλόπιτα το 2015. Το 2016 ξαναπροσπάθησα, με ευγένεια. Της είπα πως μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Έναν χρόνο μετά μου έστειλε μήνυμα, αρχίσαμε να μιλάμε, και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Η Μαράια γνώρισε γρήγορα την οικογένειά του και κέρδισε τις καρδιές όλων. «Τη συμπάθησε η μητέρα μου αμέσως, κι ο πατέρας μου με ρωτούσε αν είναι φίλη ή η γυναίκα μου. Ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα σπίτι και έγινε η γυναίκα της ζωής μου. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν της αρέσει, μάλλον θα είχαμε τελειώσει τότε!», είπε γελώντας. «Τώρα όμως αποκλείεται. Μου έχει δώσει τα παιδιά μου, είναι ο άνθρωπός μου. Αν μας έχει καλά ο Θεός, μπορεί να πάμε και για πέμπτο παιδί».

Όπως αποκάλυψε, η Μαράια προσπάθησε να μάθει ελληνικά το 2017, αλλά σταμάτησε όταν έφυγε η καθηγήτριά της. «Της φάνηκαν δύσκολα», είπε χαμογελώντας, «αλλά τα παιδιά μας πάνε σε ελληνικό σχολείο».

«Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα»

«Δεν θέλω να μείνω στην Αμερική, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκφράζοντας με σαφήνεια την επιθυμία του να ολοκληρώσει την καριέρα του στη χώρα που τον ανέδειξε.

«Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου. Δε θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω πίσω. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, είτε λέγεται Φιλαθλητικός, είτε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, δε λέω τις ομάδες τώρα. Θα μπορούσα σίγουρα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να γίνει προπονητής μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, απάντησε: «Πρέπει να σ’ αρέσει η προπονητική για να ακολουθήσεις αυτό μετά. Μπορεί να έχουν το χάρισμα να διαβάζουν το παιχνίδι, υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί μπασκετμπολίστες αλλά δεν το διαβάζουν. Σπανούλης και Διαμαντίδης είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών, ο δεύτερος μπορεί να είχε το χάρισμα αλλά αποφάσισε να μείνει με την οικογένειά του. Και εγώ αν λείπω 20 χρόνια, έχω χάσει γενέθλια, σημαντικές στιγμές, μπορεί να είμαι καλός προπονητής και να αποφασίσω ότι δε θέλω να το κάνω για αυτό. Ο κόουτς Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ και διάλεξε να γίνει προπονητής, ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει επίσης, του αρέσει να μιλάει πολύ».

Για τα αθλήματα που παρακολουθεί και τη σχέση του με τα παιδιά του, είπε: «Ποδόσφαιρο βλέπω λίγο, βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις. Δεν κάνω κανένα άλλο άθλημα, μόνο ό,τι αρέσει στα παιδιά μου. Όταν είναι στο ice hockey κάνω μαζί τους».

«O Βασίλης Σπανούλης είναι από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην Ευρώπη»

«Αν δεν ήταν η Μαράια, δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα»

Κλείνοντας, μίλησε με τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του, τη Μαράια: «Αν δεν ήταν η Μαράια, δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα, τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου· δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

inWellness
inTown
Stream magazin
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών
Οι κατηγορίες 12.10.25

Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών

Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, δέχθηκε μαιχαιρίες στον λαιμό, ενώ εξέτιε ποινή για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα μικρά παιδιά.

Σύνταξη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
«Νταήδες» 12.10.25

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Ελλάδα 14.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο αγαπημένος ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)
Μπάσκετ 14.10.25

Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τον επιτελείο το Λος Άντζελες Κλίπερς και αποχωρεί μετά από 17 ημέρες δοκιμών – Το «who is who» του 22χρονου και το ελληνικό ενδιαφέρον

Σύνταξη
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος
Καταστροφές 14.10.25

Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος

Ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου «να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν»

Σύνταξη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ξηρασία: Έντονο το πρόβλημα και τον Οκτώβριο – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, ανάλυση του Meteo
Ανάλυση του Meteo 14.10.25

Έντονο το πρόβλημα της ξηρασίας στη χώρα και τον Οκτώβριο - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο [χάρτες]

Η ξηρασία στη χώρα παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα - Στις 8 Οκτωβρίου σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παρέμενε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Απορρίπτεται» 14.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο