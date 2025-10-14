Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

Σε μια εξομολόγηση που σπάνια κάνει δημόσια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για την πορεία του από τα Σεπόλια ως τα παρκέ του NBA και για τις αξίες που καθόρισαν τη ζωή του.

Με απλότητα, συγκίνηση και αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τη σχέση του με την πίστη, τη γυναίκα και τα παιδιά του, αλλά και για την καριέρα του στο NBA.

Ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως, παρά τη λαμπερή πορεία του στις ΗΠΑ, δεν τον ενδιαφέρει να μείνει για πάντα στην Αμερική· το μεγάλο του όνειρο είναι να επιστρέψει και να κλείσει την καριέρα του σε ελληνική ομάδα. Παράλληλα, μιλώντας στο The 2Night Show, θυμήθηκε τις δυσκολίες των πρώτων του χρόνων, τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε, αλλά και τη συγκίνηση που νιώθει κάθε φορά που τον αγκαλιάζει ο κόσμος στους δρόμους.

«Κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται»

«Με τη μητέρα και τα αδέρφια μου πουλάγαμε πράγματα σε χωριά», θυμήθηκε συγκινημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Ο πατέρας μου οδηγούσε αργά, για να προλάβουμε να γυρίσουμε σπίτι και να δούμε όλοι μαζί τηλεόραση. Απλώς ήμουν καλός στο μπάσκετ, ήθελα να συγκεντρωθώ σε αυτό. Έχω καταλάβει ότι, αν μπορώ να έχω προτεραιότητα την οικογένειά μου, θα το κάνω. Η οικογένεια είναι πάντα πρώτη. Πιστεύω στον Θεό· κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε γιατί αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις, λέγοντας πως προτιμά να αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στην οικογένειά του. «Καταλαβαίνουν τι παιδί είμαι», είπε. «Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, προσπαθώ να τον περνάω με τα παιδιά μου. Το καλοκαίρι παίζω με την Εθνική».

«Έχει έρθει κόσμος και με αγκαλιάζει – αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις»

Μίλησε επίσης για την επιλογή του να κυκλοφορεί χωρίς σωματοφύλακες, τονίζοντας ότι το κάνει από ανάγκη για κανονικότητα. «Δεν έχω ασφάλεια μαζί μου. Αρχίζω τώρα και το σκέφτομαι, μου το λέει η γυναίκα μου», παραδέχτηκε. «Πολλές φορές ζητάω να με σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Έχει τα κακά του, έχει και τα ωραία αυτό. Από χθες μέχρι σήμερα έχει έρθει κόσμος και με αγκαλιάζει – αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Μία κυρία μου είπε: ‘Είμαι τόσο ευγνώμων, μπορώ να σου δώσω μια αγκαλιά;’. Δε θέλω να νιώθει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ότι δεν έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά αυτό είναι υπέροχο».

Ο ρατσισμός στη ζωή του

Αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια και τον ρατσισμό που έχει βιώσει, παραδέχτηκε πως υπήρξαν φορές που ένιωσε απογοήτευση: «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων. Δίνω τόσα πολλά, μιλάω όσο μπορώ καλύτερα για τη χώρα μου, και κάποιος μου είπε: ‘Μην συγκεντρώνεσαι στο 1% των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα μαζί σου’. Και έτσι προσπαθώ να μένω σε αυτό: δεν μπορώ να αρέσω σε όλους, αλλά υπάρχει τόσος κόσμος που χαίρεται με την επιτυχία μου – και σ’ αυτούς στέκομαι».

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει»

Όσο για τη δημοτικότητά του στις ΗΠΑ, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα αναγνώρισης: «Είμαι αγαπητός στις ΗΠΑ, είμαι 2.10, ένα θηρίο – δεν νομίζω ότι θα έρθει κάποιος στον δρόμο (σ.σ. γέλια)». Παράλληλα, μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΒΑ: «Όταν ήμουν στην Ελλάδα δεν έτρωγα σωστά. Στην Αμερική υπάρχει τρομερή οργάνωση· η ομάδα σου παρέχει τα πάντα. Τα ποσά είναι μεγαλύτερα και έτσι έχεις καλύτερους φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, προπονητές, διατροφή. Παλιά οι Αμερικανοί είχαν μεγάλο προβάδισμα, τώρα όμως οι Ευρωπαίοι μπορεί να είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Το μπάσκετ έχει αλλάξει».

Ο manager του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση του με τον μάνατζέρ του, έναν άνθρωπο που, όπως είπε, στάθηκε δίπλα του στα πιο δύσκολα χρόνια. «Αλήθεια κράτησα τον manager μου, όπως είδατε και στην ταινία Rise. Δεν ήθελε να βάλουμε το πραγματικό του όνομα», είπε χαρακτηριστικά. «Ο Γιώργος με ήξερε από μικρό. Ήρθε σε ένα παιχνίδι, με είδε, κατάλαβε ότι έχω ταλέντο και ότι ήμουν καλός συμπαίκτης. Την πρώτη μέρα με πήγε με τον αδερφό μου τον Κώστα και μας κέρασε κρέπες. Εγώ και η μητέρα μου είχαμε τότε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, δεν έτρωγα σωστά, κοιμόμουν στο γήπεδο. Μας βοήθησε να αλλάξουμε τη διατροφή μας, έφερνε μαζί με τη γυναίκα του ψώνια στο σπίτι. Υπήρχε μια στιγμή στη ζωή μου, μου έβαλε λεφτά στο τραπέζι και δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός».

«Δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός.»

«Xρωστάω τα πάντα στους Μπακς»

Ο «Greek Freak» μίλησε με την ίδια ευγνωμοσύνη και για την ομάδα που τον ανέδειξε: «Xρωστάω τα πάντα στους Μπακς. Μου έχουν αλλάξει τη ζωή, εμένα και την οικογένειά μου. Έχω χύσει ιδρώτα και αίμα. Κερδίσαμε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, έφερα το κύπελλο στο Μιλγουόκι. Πάντα βάζω στόχους. Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν το μετάλλιο με την Εθνική, και το πέτυχα. Θέλω ακόμα ένα δαχτυλίδι στο NBA, αυτός είναι ο στόχος μου τώρα. Ζω στο παρόν — Θεός, οικογένεια, Εθνική, μπάσκετ, Μιλγουόκι. Αυτή είναι η σειρά που βάζω τα πράγματα στη ζωή μου».

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου ‘τη φαντάζομαι γυναίκα μου’»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια αποκάλυψε και για πρώτη φορά τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μαράια. «Δεν την έχω πει ποτέ αυτή την ιστορία», είπε χαμογελώντας. «Τη γνώρισα στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου ‘τη φαντάζομαι γυναίκα μου’. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια. Είμαι ντροπαλός, έτσι έστειλα έναν φίλο μου να της μιλήσει, αλλά μου έριξε χυλόπιτα το 2015. Το 2016 ξαναπροσπάθησα, με ευγένεια. Της είπα πως μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Έναν χρόνο μετά μου έστειλε μήνυμα, αρχίσαμε να μιλάμε, και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Η Μαράια γνώρισε γρήγορα την οικογένειά του και κέρδισε τις καρδιές όλων. «Τη συμπάθησε η μητέρα μου αμέσως, κι ο πατέρας μου με ρωτούσε αν είναι φίλη ή η γυναίκα μου. Ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα σπίτι και έγινε η γυναίκα της ζωής μου. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν της αρέσει, μάλλον θα είχαμε τελειώσει τότε!», είπε γελώντας. «Τώρα όμως αποκλείεται. Μου έχει δώσει τα παιδιά μου, είναι ο άνθρωπός μου. Αν μας έχει καλά ο Θεός, μπορεί να πάμε και για πέμπτο παιδί».

Όπως αποκάλυψε, η Μαράια προσπάθησε να μάθει ελληνικά το 2017, αλλά σταμάτησε όταν έφυγε η καθηγήτριά της. «Της φάνηκαν δύσκολα», είπε χαμογελώντας, «αλλά τα παιδιά μας πάνε σε ελληνικό σχολείο».

«Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα»

«Δεν θέλω να μείνω στην Αμερική, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκφράζοντας με σαφήνεια την επιθυμία του να ολοκληρώσει την καριέρα του στη χώρα που τον ανέδειξε.

«Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου. Δε θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω πίσω. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, είτε λέγεται Φιλαθλητικός, είτε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, δε λέω τις ομάδες τώρα. Θα μπορούσα σίγουρα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να γίνει προπονητής μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, απάντησε: «Πρέπει να σ’ αρέσει η προπονητική για να ακολουθήσεις αυτό μετά. Μπορεί να έχουν το χάρισμα να διαβάζουν το παιχνίδι, υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί μπασκετμπολίστες αλλά δεν το διαβάζουν. Σπανούλης και Διαμαντίδης είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών, ο δεύτερος μπορεί να είχε το χάρισμα αλλά αποφάσισε να μείνει με την οικογένειά του. Και εγώ αν λείπω 20 χρόνια, έχω χάσει γενέθλια, σημαντικές στιγμές, μπορεί να είμαι καλός προπονητής και να αποφασίσω ότι δε θέλω να το κάνω για αυτό. Ο κόουτς Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ και διάλεξε να γίνει προπονητής, ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει επίσης, του αρέσει να μιλάει πολύ».

Για τα αθλήματα που παρακολουθεί και τη σχέση του με τα παιδιά του, είπε: «Ποδόσφαιρο βλέπω λίγο, βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις. Δεν κάνω κανένα άλλο άθλημα, μόνο ό,τι αρέσει στα παιδιά μου. Όταν είναι στο ice hockey κάνω μαζί τους».

«O Βασίλης Σπανούλης είναι από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην Ευρώπη»

«Αν δεν ήταν η Μαράια, δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα»

Κλείνοντας, μίλησε με τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του, τη Μαράια: «Αν δεν ήταν η Μαράια, δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα, τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου· δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».