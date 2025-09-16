Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα ανωτερότητας και συμφιλίωσης «Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι στο παρκέ πως είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο κι αυτό είναι αναμφισβήτητο.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής μας ομάδας όμως είναι και μια σπουδαία προσωπικότητα μακριά από τα παρκέ και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, βασίζεται σε σημαντικές αξίες.

Το μήνυμα λοιπόν που έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ανάρτηση που έκανε στην σελίδα του στο facebook, με αφορμή τα όσα συνέβησαν με τον Σενγκούν, φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον αθλητισμό ο φόργουορντ των Μπακς.

Έστειλε λοιπόν ένα ξεχωριστό μήνυμα ο ηγέτης της Εθνικής μας ομάδας, ένα μήνυμα συμφιλίωσης με τον Τούρκο παίκτη, στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Παίζουμε για την αγάπη μας στις χώρες μας. Παίζουμε για την αγάπη στο παιχνίδι. Παίζουμε με σεβασμό. Θυμόμαστε πάντα ότι τα σπορ είναι για να μας ενώνουν κι όχι για να μας διχάζουν».