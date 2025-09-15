sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)
Μπάσκετ 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:45

Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του – Οι διφορούμενες αναρτήσεις και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ένα από τα πρόσωπα του Eurobasket 2025 που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/9) είναι Αλπερέν Σενγκούν. Στον τελικό, ο Τούρκος σούπερ σταρ ήταν εντυπωσιακός, με 28 πόντους (50% ευστοχία), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες, ωστόσο η εμφάνισή του συνοδεύτηκε με… πίκρα αφού η Τουρκία ηττήθηκε 88-83 από τη Γερμανία.

Ωστόσο, ο Τούρκος σέντερ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του αλλά και του ΝΒΑ κατάφερε με κάποιες αναρτήσεις και λόγια του να… χαλάσει την εντός παρκέ εικόνα του. Μάλιστα, σήκωσε και θύελλα αντιδράσεων με «αιχμές» κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ δημοσίευσε και ένα διφορούμενο μήνυμα μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα.

Κάπως έτσι, to10.gr καταγράφει το χρονικό της… τρέλας του Σενγκούν, που από ήρωας και μπασκετικό prospect, πλέον έχει γίνει… villain. Η ατάκα για τον Γιάννη, η απάντηση του Σπανούλη, η διφορούμενη ανάρτηση, η… εσωτερική αντίδραση και η διαφορά του με τον Greek Freak μετά τον τελικό.

Η μπηχτή στον Αντετοκούνμπο

«Δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Οπότε προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε και να κλείσουμε τη ρακέτα», είπε μετά την πρόκριση της Τουρκίας επί της Ελλάδας ο Σενγκούν και σήκωσε… θύελλα αντιδράσεων, ωστόσο δεν έμειναν αναπαντητα τα λόγια του.

Η ασπίδα από Σπανούλη και η απάντηση του Γιάννη

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς Σπανούλης.

Και κάπως έτσι σταμάτησε τη… συζήτηση για το πώς ηττήθηκε η Εθνική από την Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα σήκωσε… ασπίδα προστασίας στον Αντετοκούνμπο, απαντώντας αφοπλιστικά στον Σενγκούν.

Τι απάντησε ο Γιάννης όταν ρωτήθηκε σχετικά; «Τσέκαρε το Youtube». Πιο αναλυτικά: «Δεν είμαι ο τύπος που θα απαντάει στους προπονητές, στους συμπαίκτες ή σε ανθρώπους που λένε άσχημα πράγματα για μένα. Στην ουσία δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα θυμάσαι τι λένε. Θα θυμάσαι πώς αντιδρώ εγώ. Γι’ αυτό κρατάω τα πάντα για μένα. Μπορείς να δεις τα βίντεό μου στο YouTube. Και μετά να έρθεις να με ρωτήσεις αν είμαι καλός άνθρωπος».

O Κεμάλ και η… θάλασσα

Ο Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, θέλησε να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης με μία ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;», ξεσπώντας σάλο στα σχόλια από Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους.

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα μας, καθώς η θάλασσα παραπέμπει στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, ενώ από την πλευρά τους οι Τούρκοι δείχνουν την απογοήτευσή τος για τη συμπεριφορά του παίκτη, τονίζοντας πώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τον ελληνικό λαό. Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, η ομάδα που διαχειρίζεται τα social media του Σενγκούν αποφάσισε να απενεργοποιήσει τα σχόλια.

Μάλιστα, ο Τούρκος ΝΒΑερ είχε δημοσιεύσει νωρίτερα και μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει εκείνον και τους συμπαίκτες του μαζί με τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Απαρηγόρητος και… viral μετά τον τελικό

Μετά τη λήξη του τελικού, ο σέντερ των Ρόκετς ήταν εμφανώς στενοχωρημένος, ενώ η απογοήτευσή του ήταν εμφανής και στην απονομή των βραβείων της καλύτερης πεντάδας. Η αντίθεση στη φωτογραφία των κορυφαίων του τουρνουά είναι τεράστια, καθώς οι Αντετοκούνμπο, Βάγκνερ και Σρέντερ είναι χαμογελαστοί και ο Σενγκούν ανέκφραστος.

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Stream sports
Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»
Eurobasket 2025 15.09.25

Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για την ιστορική επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο μετά από 16 χρόνια και τη σημαντική συνεισφορά του Γιάννη και του Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

