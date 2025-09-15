Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)

Ένα από τα πρόσωπα του Eurobasket 2025 που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/9) είναι Αλπερέν Σενγκούν. Στον τελικό, ο Τούρκος σούπερ σταρ ήταν εντυπωσιακός, με 28 πόντους (50% ευστοχία), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες, ωστόσο η εμφάνισή του συνοδεύτηκε με… πίκρα αφού η Τουρκία ηττήθηκε 88-83 από τη Γερμανία.

Ωστόσο, ο Τούρκος σέντερ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του αλλά και του ΝΒΑ κατάφερε με κάποιες αναρτήσεις και λόγια του να… χαλάσει την εντός παρκέ εικόνα του. Μάλιστα, σήκωσε και θύελλα αντιδράσεων με «αιχμές» κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ δημοσίευσε και ένα διφορούμενο μήνυμα μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα.

Κάπως έτσι, to10.gr καταγράφει το χρονικό της… τρέλας του Σενγκούν, που από ήρωας και μπασκετικό prospect, πλέον έχει γίνει… villain. Η ατάκα για τον Γιάννη, η απάντηση του Σπανούλη, η διφορούμενη ανάρτηση, η… εσωτερική αντίδραση και η διαφορά του με τον Greek Freak μετά τον τελικό.

Η μπηχτή στον Αντετοκούνμπο

«Δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Οπότε προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε και να κλείσουμε τη ρακέτα», είπε μετά την πρόκριση της Τουρκίας επί της Ελλάδας ο Σενγκούν και σήκωσε… θύελλα αντιδράσεων, ωστόσο δεν έμειναν αναπαντητα τα λόγια του.

Η ασπίδα από Σπανούλη και η απάντηση του Γιάννη

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς Σπανούλης.

Και κάπως έτσι σταμάτησε τη… συζήτηση για το πώς ηττήθηκε η Εθνική από την Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα σήκωσε… ασπίδα προστασίας στον Αντετοκούνμπο, απαντώντας αφοπλιστικά στον Σενγκούν.

Τι απάντησε ο Γιάννης όταν ρωτήθηκε σχετικά; «Τσέκαρε το Youtube». Πιο αναλυτικά: «Δεν είμαι ο τύπος που θα απαντάει στους προπονητές, στους συμπαίκτες ή σε ανθρώπους που λένε άσχημα πράγματα για μένα. Στην ουσία δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα θυμάσαι τι λένε. Θα θυμάσαι πώς αντιδρώ εγώ. Γι’ αυτό κρατάω τα πάντα για μένα. Μπορείς να δεις τα βίντεό μου στο YouTube. Και μετά να έρθεις να με ρωτήσεις αν είμαι καλός άνθρωπος».

O Κεμάλ και η… θάλασσα

Ο Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, θέλησε να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης με μία ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;», ξεσπώντας σάλο στα σχόλια από Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alperen Şengün (@alperen.sengun)

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα μας, καθώς η θάλασσα παραπέμπει στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, ενώ από την πλευρά τους οι Τούρκοι δείχνουν την απογοήτευσή τος για τη συμπεριφορά του παίκτη, τονίζοντας πώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τον ελληνικό λαό. Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, η ομάδα που διαχειρίζεται τα social media του Σενγκούν αποφάσισε να απενεργοποιήσει τα σχόλια.

Μάλιστα, ο Τούρκος ΝΒΑερ είχε δημοσιεύσει νωρίτερα και μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει εκείνον και τους συμπαίκτες του μαζί με τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Απαρηγόρητος και… viral μετά τον τελικό

Μετά τη λήξη του τελικού, ο σέντερ των Ρόκετς ήταν εμφανώς στενοχωρημένος, ενώ η απογοήτευσή του ήταν εμφανής και στην απονομή των βραβείων της καλύτερης πεντάδας. Η αντίθεση στη φωτογραφία των κορυφαίων του τουρνουά είναι τεράστια, καθώς οι Αντετοκούνμπο, Βάγκνερ και Σρέντερ είναι χαμογελαστοί και ο Σενγκούν ανέκφραστος.