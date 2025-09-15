sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Ο απαρηγόρητος Σενγκούν έγινε viral μετά τον τελικό του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Αλπερέν Σενγκούν δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευση του μετά την ήττα της Τουρκίας από τη Γερμανία στον τελικό του Eurobasket 2025.

Η Τουρκία βρέθηκε στην… πηγή αλλά δεν ήπιε νερό, καθώς ηττήθηκε στον τελικό του Eurobasket από τη Γερμανία με 88-83. Παρά την εκπληκτική του εμφάνιση, ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν μοιραίος για την ομάδα του, καθώς επιχείρησε να σουτάρει για την ισοφάριση και αστόχησε, μία απόφαση που δεν άρεσε καθόλου στον Εργκίν Αταμάν.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο σέντερ των Ρόκετς ήταν εμφανώς στενοχωρημένος, ενώ η απογοήτευσή του ήταν εμφανής και στην απονομή των βραβείων της καλύτερης πεντάδας. Η αντίθεση στη φωτογραφία των κορυφαίων του τουρνουά είναι τεράστια, καθώς οι Αντετοκούνμπο, Βάγκνερ και Σρέντερ είναι χαμογελαστοί και ο Σενγκούν ανέκφραστος.

Ο Σενγκούν οδήγησε την Τουρκία σε τελικό διοργάνωσης της FIBA μετά από το Παγκόσμιο του 2010, όμως το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο, καθώς το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα του θα συνεχίσει να λείπει.

Στον τελικό, ο Τούρκος σούπερ σταρ ήταν εντυπωσιακός, με 28 πόντους (50% ευστοχία), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες, ωστόσο η εμφάνισή του συνοδεύτηκε με… πίκρα.

Η φωτογραφία με τον Σενγκούν

Markets
Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League

Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο με τα μηνύματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ ενόψει της πρεμιέρας του Champions League

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Γερμανία 83-88 (Τελικό)
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία 83-88 (Τελικό)

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League

Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο με τα μηνύματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ ενόψει της πρεμιέρας του Champions League

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

