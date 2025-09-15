Ο απαρηγόρητος Σενγκούν έγινε viral μετά τον τελικό του Eurobasket (pics)

Η Τουρκία βρέθηκε στην… πηγή αλλά δεν ήπιε νερό, καθώς ηττήθηκε στον τελικό του Eurobasket από τη Γερμανία με 88-83. Παρά την εκπληκτική του εμφάνιση, ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν μοιραίος για την ομάδα του, καθώς επιχείρησε να σουτάρει για την ισοφάριση και αστόχησε, μία απόφαση που δεν άρεσε καθόλου στον Εργκίν Αταμάν.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο σέντερ των Ρόκετς ήταν εμφανώς στενοχωρημένος, ενώ η απογοήτευσή του ήταν εμφανής και στην απονομή των βραβείων της καλύτερης πεντάδας. Η αντίθεση στη φωτογραφία των κορυφαίων του τουρνουά είναι τεράστια, καθώς οι Αντετοκούνμπο, Βάγκνερ και Σρέντερ είναι χαμογελαστοί και ο Σενγκούν ανέκφραστος.

Ο Σενγκούν οδήγησε την Τουρκία σε τελικό διοργάνωσης της FIBA μετά από το Παγκόσμιο του 2010, όμως το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο, καθώς το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα του θα συνεχίσει να λείπει.

Στον τελικό, ο Τούρκος σούπερ σταρ ήταν εντυπωσιακός, με 28 πόντους (50% ευστοχία), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες, ωστόσο η εμφάνισή του συνοδεύτηκε με… πίκρα.

Η φωτογραφία με τον Σενγκούν