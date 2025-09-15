Η στιγμή που Γιάννης και Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια στην απονομή (vid)
Το βίντεο από τη βράβευση της κορυφαίας πεντάδας και η αμήχανη στιγμή του Γιάννη με τον Σενγκούν.
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ λόγω της αντίθεσης στην Υπηρεσία Μετανάστευσης
- Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Χειροπέδες σε 51χρονο στη Θεσσαλονίκη – Έκλεβε καύσιμα από τον εργοδότη του
- Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Στην τελετή βράβευσης της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket 2025 καταγράφηκε ένα περιστατικό που δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν δεν αντάλλαξαν χειραψία, παρότι βρέθηκαν δίπλα στον Ντένις Σρούντερ.
Ο Γερμανός γκαρντ έδωσε με θέρμη το χέρι του στον Greek Freak, ωστόσο ανάμεσα στον Έλληνα σταρ και τον Τούρκο σέντερ δεν υπήρξε καμία επαφή. Η σκηνή αυτή κατεγράφη on camera και έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.
Το χαρακτηριστικό βίντεο με τον Αντετοκούνμπο και τον Σενγκούν:
@trtsporyildiz⭐Gururumuz Alperen Şengün, turnuvanın en iyi 5’ine seçildi. #TRTSporDijital♬ TRT Spor Yıldız – orijinal ses – TRT Spor Yıldız
Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Σενγκούν στον απόηχο του ημιτελικού, στις οποίες είχε αφήσει αιχμές για τον Έλληνα σταρ. Ο Αντετοκούνμπο, μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής, τοποθετήθηκε σχετικά λέγοντας:
«Οποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ. Κρατώ τα πάνω μέσα μου. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα videos μου στο YouTube»
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ώρα… μεταλλίου για Καραλή, στη «μάχη» και ο Τεντόγλου
- Ο Αταμάν, η ήττα της Τουρκίας στον τελικό και το 1/6 από τον περασμένο Σεπτέμβρη (vids)
- Η στιγμή που Γιάννης και Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια στην απονομή (vid)
- Ο απαρηγόρητος Σενγκούν έγινε viral μετά τον τελικό του Eurobasket (pics)
- Ξεκάθαρος ο Ρούμπεν Αμορίμ: «Η φιλοσοφία μου δεν αλλάζει, αν θέλουν ας αλλάξουν εμένα!» (vid)
- Ο Ταρέμι και το ρεκόρ που «κυνήγησε» στο ντεμπούτο του (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις