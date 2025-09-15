Η στιγμή που Γιάννης και Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια στην απονομή (vid)

Στην τελετή βράβευσης της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket 2025 καταγράφηκε ένα περιστατικό που δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν δεν αντάλλαξαν χειραψία, παρότι βρέθηκαν δίπλα στον Ντένις Σρούντερ.

Ο Γερμανός γκαρντ έδωσε με θέρμη το χέρι του στον Greek Freak, ωστόσο ανάμεσα στον Έλληνα σταρ και τον Τούρκο σέντερ δεν υπήρξε καμία επαφή. Η σκηνή αυτή κατεγράφη on camera και έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.

Το χαρακτηριστικό βίντεο με τον Αντετοκούνμπο και τον Σενγκούν:

Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Σενγκούν στον απόηχο του ημιτελικού, στις οποίες είχε αφήσει αιχμές για τον Έλληνα σταρ. Ο Αντετοκούνμπο, μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής, τοποθετήθηκε σχετικά λέγοντας:

«Οποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ. Κρατώ τα πάνω μέσα μου. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα videos μου στο YouTube»