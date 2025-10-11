Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς έχει μετατραπεί σε καραγκιόζη για πενταροδεκάρες, και περνάει τα τελευταία του χρόνια όχι ως ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία, ούτε ως σύγχρονος ακτιβιστής και υπέρμαχος, αλλά ως ναρκισσιστής που φοβάται τον Πανδαμάτορα Χρόνο.

Αυτές ήταν κάποιες από τις κατηγορίες που εξαπέλυσε η Washington Post κατά του ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά το φιάσκο του teaser με το οποίο δελέασε τους ακολούθους του στα social media για να πουλήσει κονιάκ. Είχε προηγηθεί ανάρτηση ότι κάτι σημαντικό είχε να πει και όλοι περίμεναν μια ανακοίνωση αποχώρησης ή κάτι εξίσου δραματικό. Το teaser έγινε Νο 2 trending στο Google. Η ανακοίνωση εκτόξευσε τα εισιτήρια για τον επόμενο αγώνα. Αντ’ αυτού έπεσε διαφήμιση.

Αυτός ο δισεκατομμυριούχος μισθοφόρος, όπως τον αποκάλεσε η Post δεν είχε κάποια πραγματικά νέα να μοιραστεί αλλά απλώς περισσότερα προϊόντα να πουλήσει. Ήδη χορεύει σε διαφημίσεις αναψυκτικών, τραγουδάει για να προωθήσει προσφορές αγορών και προσποιείται ότι δεν είναι στην πραγματικότητα σε διαφήμιση, ενώ είναι σε διαφήμιση αλυσίδας fast food.

Αυτό χρονολογείται από τη στιγμή της έκρηξης της βόμβας το 2010 στην τηλεταινία «The Decision», όταν ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τους Cleveland Cavaliers για τους Miami Heat ως ελεύθερος επαγγελματίας και σχεδόν 10 εκατομμύρια τηλεθεατές συντονίστηκαν για να κάνουν μασάζ στον εγωισμό του.

Τότε, όλοι τον μίσησαν επειδή ράγισε την καρδιά του Κλίβελαντ με τόσο σκληρό και ιδιοτελή τρόπο. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, αποκατέστησε τη φήμη του, κυρίως κερδίζοντας πρωταθλήματα στο Μαϊάμι και με την επιστροφή του στο Κλίβελαντ, αλλά και ηγούμενος του κινήματος ενδυνάμωσης των παικτών που επεκτάθηκε πέρα ​​από το γήπεδο μπάσκετ. Άνοιξε ένα σχολείο στην πατρίδα του, το Άκρον του Οχάιο. Υποστήριξε την Χίλαρι Κλίντον στην προεδρική εκλογή του 2016. Συνίδρυσε το More Than a Vote. Έθεσε ως αποστολή του να μετατρέψει την πλατφόρμα μπάσκετ του σε ένα κοινωνικό μεγάφωνο. Όταν μιλούσε, οι φαν σταματούσαν και άκουγαν. Η φωνή του είχε σημασία.

Τώρα υπάρχει και πάλι κατακραυγή. Οι φίλοι και ακόλουθοι του δεν πιστεύουν για ποιο λόγο ο σούπερ σταρ έχει ανάγκη να κάνει τέτοια «κόλπα» . Στο κάτω-κάτω είναι δισεκατομμυριούχος.

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, είναι επίσημα δισεκατομμυριούχος. Η περιουσία του σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο εν ενεργεία παίκτη του NBA που εντάσσεται στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων.

Ο μόνος άλλος δισεκατομμυριούχος παίκτης μπάσκετ είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, με τον θρύλο των Σικάγο Μπουλς να μπαίνει στον κύκλο των ελίτ μόλις 11 χρόνια αφότου αποσύρθηκε, όταν είδε το μερίδιό του στους Σάρλοτ Χόρνετς να αυξάνεται στο 89,5% το 2014.

Τεράστια συμβόλαια

Παρόλο που τα κέρδη του από το γήπεδο είναι τα μισά από τα συνολικά του έσοδα από την καριέρα του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει βγάλει πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA με τα συμβόλαιά του στο Μαϊάμι, το Κλίβελαντ και το Λος Άντζελες. Έχει κερδίσει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια NBA με τις τρεις ομάδες του κατά τη διάρκεια των 22 ετών του στο πρωτάθλημα, s;ymfvna me to celebritynetworth.com.

Ετήσιο Εισόδημα

Κάθε χρόνο, ο Τζέιμς κερδίζει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς από το NBA και περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια από χορηγίες. Αυτό ανεβάζει το συνολικό ετήσιο εισόδημά του σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ Ιουνίου 2016 και 2017, ο ΛεΜπρον κέρδισε 86 εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ Ιουνίου 2017 και Ιουνίου 2018, ο ΛεΜπρον κέρδισε 85,5 εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ Ιουνίου 2018 και Ιουνίου 2019, κέρδισε άλλα περίπου 85 εκατομμύρια δολάρια. Από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, τα κέρδη του εκτοξεύτηκαν στα 121,2 εκατομμύρια δολάρια. Ο μισθός του ΛεΜπρον στο γήπεδο για το 2022-2023 συν τις χορηγίες ανέβασε τον μισθό του στα 119,5 εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης, πληρώνεται 32 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τη Nike για την προώθηση των παπουτσιών και άλλων προϊόντων της. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αυτή η συνεργασία του θα του αποφέρει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ας μην ξεχνάμε τα συμβόλαια προώθησης με την McDonald, PepsiCo, την Walmart και την State Farm, μεταξύ άλλων.

Έξυπνες επενδύσεις

Η SpringHill Company: 300 εκατομμύρια δολάρια: Η SpringHill Company είναι μια εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής ψυχαγωγίας που ιδρύθηκε το 2020 από τους Λεμπρόν Τζέιμς και Μάβερικ Κάρτερ και περιλαμβάνει το πρακτορείο μάρκετινγκ Robot Company του Τζέιμς, την αθλητική μάρκα Uninterrupted και την SpringHill Entertainment. Ανάμεσα στις πρόσφατες παραγωγές είναι το Space Jam 2 και η επερχόμενη ταινία του Netflix Hustle με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ.

Fenway Sports Group: 90 εκατομμύρια δολάρια: Ο αυτοαποκαλούμενος οπαδός της Λίβερπουλ, James, κατέχει το 1% της FSG, η οποία κατέχει την ομάδα MLB, τους Boston Red Sox, το Fenway Park και την Liverpool Football Club. Η κοινοπραξία απέκτησε πρόσφατα το franchise του NHL, Pittsburgh Penguins, καθώς και την Roush Fenway Racing και το New England Sports Network, σύμφωνα με το Forbes.

Ακίνητα: 80 εκατομμύρια δολάρια: Ο αστέρας του μπάσκετ κατέχει τουλάχιστον τρία πολυτελή ακίνητα – στο Λος Άντζελες, στο Μπέβερλι Χιλς και στην πατρίδα του, το Άκρον του Οχάιο.

Πηγή ΟΤ