Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.
Αγωνία τέλος για τα εκατομμύρια των οπαδών του ΛεΜπρόν Τζέιμς ανά τον κόσμο και γενικότερα τους οπαδούς του μπάσκετ. Η περιβόητη «second decision» που είχε προαναγγείλει ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, αφορούσε διαφήμιση ποτού και όχι την απόσυρση του από την ενεργό δράση όπως θεώρησαν οι περισσότεροι.
Από το βράδυ της Δευτέρας (6/10), όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε ενημερώσει σήμερα (απόγευμα της Τρίτης 7/10 για την Ελλάδα) θα ανακοινώσει κάτι μεγάλο, ο μπασκετικός πλανήτης τέθηκε σε… κατάσταση συναγερμού. Ο «King James» εμφανιζόταν σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων σαν να δίνει συνέντευξη και ετοιμάζεται να γνωστοποιήσει μια… απόφαση ζωής, χωρίς όμως να μας επιτρέπει να δούμε τη συνέχεια καθώς ολοκληρωνόταν στο πιο καλό σημείο!
Έτσι επικράτησε ένας «πανικός» ανάμεσα στους φαν του αθλήματος για το ποια μπορεί να είναι η απόφαση. Βλέπετε κάτι το ότι ο «King James» είναι πλέον 41 ετών, κάτι το ότι στην «first decision» (πρώτη απόφαση) είχε αποχωρήσει από το Κλίβελαντ στο οποίο γεννήθηκε (για την ακρίβεια στο Άκρον του Οχάιο) και ανδρώθηκε μπασκετικά για να συνεχίσει στο Μαϊάμι, λογικό να υπάρξει αυτή η έντονη αγωνία.
Άλλοι είπαν οτι θα αποσυρθεί, άλλοι οτι θα αφήσει τους Λέικερς για άλλη ομάδα (ενδεχομένως να επιστρέψει στους Κάβαλιερς για να κλείσει εκεί την καριέρα του) όμως τελικά όλα αυτά αποδείχθηκαν… καπνός χωρίς φωτιά.
Κι αυτό καθώς ο ΛεΜπρόν στο ίδιο βίντεο το οποίο πλέον «έπαιξε» ολόκληρο, γνωστοποίησε απλά τη συνεργασία του με τη «Hennessy», η οποία θα είναι και εκ των μεγαλύτερων χορηγών του ΝΒΑ.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο με την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς
The Decision has been made. Cheers to year 23.@KingJames #HennessyxLeBron #TheSecondDecision #HennessyVSOP pic.twitter.com/WnXMZTiEPS
— Hennessy (@Hennessy) October 7, 2025
Ο χρήστης του X που «έπεσε έξω» στην εκτίμησή του για τον ΛεΜπρόν
Λίγες ώρες προτού ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανακοινώσει τη «second decision» υπήρξε χρήστης του «X» που προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσει το σημείο… κλειδί στην ανάρτηση του 41χρονου μπασκετμπολίστα για να εξηγήσει τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Τζέιμς.
Ο συγκεκριμένος χρήστης και φαν του ΛεΜπρόν εκτίμησε ότι ο «βασιλιάς» -βάσει των αναρτήσεών του- θα αποσυρθεί, όμως όπως αποδείχθηκε τελικά έπεσε… πανηγυρικά έξω!
Δείτε παρακάτω
the first announcement had the hashtag
it’s really over 💔 pic.twitter.com/0ql5mgro4G
— LakeShowYo (@LakeShowYo) October 6, 2025
