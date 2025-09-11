Στην Κέρκυρα απολαμβάνει τις διακοπές του ο ΛεΜπρον Τζέιμς (vid)
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επισκέφθηκε την Κέρκυρα, προκειμένου να απολαύσει τις διακοπές του πριν την έναρξη της νέας σεζόν.
- Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος
- Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
- Λένα Σαμαρά: Την Κυριακή το μνημόσυνο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού
- Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
O ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, εκμεταλλευόμενος και τις τελευταίες ημέρες προτού αρχίσει η νέα σεζόν.
Ο «Βασιλιάς» βρέθηκε σε εστιατόριο του νησιού στη Βόρεια Κέρκυρα και δείπνησε, όπως αναφέρει το «Kerkyrasimera» ενώ φυσικά έγινε πόλος έλξης για μερικές φωτογραφίες. Κάτι που ήταν αναμενόμενο άλλωστε, μόλις οι θαμώνες τον αναγνώρισαν.
Το βίντεο με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην Κέρκυρα:
View this post on Instagram
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΛεΜπρόν πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε τελετή εισόδου τη τάξης του 2025 στο Hall Of Fame. Ο «Βασιλιάς», ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του 2008 μίλησε για τον Κόμπι Μπράιαντ και προκάλεσε συγκίνηση με τα λόγια του για έναν από τους θρύλους του NBA.
- Μπλεξίματα για την Τσέλσι: Κατηγορείται για 74 παραβάσεις από την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου
- Σλούκας: «Πρώτη φορά παίζω τετράδα με την Εθνική – Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου»
- Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»
- Στην Κέρκυρα απολαμβάνει τις διακοπές του ο ΛεΜπρον Τζέιμς (vid)
- Το «Metropolitano» φαβορί για τον τελικό του Champions League 2027 – Πότε βγαίνει η απόφαση της UEFA
- Στη Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις