Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.09.2025 | 15:02
Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν επτά εναέρια, ήχησε το 112
Στην Κέρκυρα απολαμβάνει τις διακοπές του ο ΛεΜπρον Τζέιμς (vid)
Μπάσκετ 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:06

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επισκέφθηκε την Κέρκυρα, προκειμένου να απολαύσει τις διακοπές του πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, εκμεταλλευόμενος και τις τελευταίες ημέρες προτού αρχίσει η νέα σεζόν.

Ο «Βασιλιάς» βρέθηκε σε εστιατόριο του νησιού στη Βόρεια Κέρκυρα και δείπνησε, όπως αναφέρει το «Kerkyrasimera» ενώ φυσικά έγινε πόλος έλξης για μερικές φωτογραφίες. Κάτι που ήταν αναμενόμενο άλλωστε, μόλις οι θαμώνες τον αναγνώρισαν.

Το βίντεο με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην Κέρκυρα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΛεΜπρόν πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε τελετή εισόδου τη τάξης του 2025 στο Hall Of Fame. Ο «Βασιλιάς», ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του 2008 μίλησε για τον Κόμπι Μπράιαντ και προκάλεσε συγκίνηση με τα λόγια του για έναν από τους θρύλους του NBA.

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
Μπάσκετ 11.09.25

Ο Γιάννης… κυνηγάει τον «Νικ»: Πώς ο Αντετοκούνμπο μπορεί να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ του Γκάλη στα Eurobasket (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Ο Γιάννης… κυνηγάει τον «Νικ»: Πώς ο Αντετοκούνμπο μπορεί να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ του Γκάλη στα Eurobasket (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ασταμάτητος και βρίσκεται στο... κατόπι του θρύλου των Eurobasket, Νίκου Γκάλη – Οι 25αρες του Greek Freak, ο Έλληνας «Θεός» και η χαοτική διαφορά με τους υπόλοιπους.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Εθνική Ελλάδας: «Πετάνε» για Ρίγα πάνω από 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ για τον ημιτελικό με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

Η Εθνική μας ομάδα παίζει σπουδαίο ματς το βράδυ της Παρασκευής με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό και αναμένονται 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ από Αθήνα…

Σύνταξη
LIVE ο προημιτελικός: Γερμανία – Σλοβενία
Μπάσκετ 10.09.25

LIVE: Γερμανία – Σλοβενία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβενία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Ο Γιάννης που δεν «μασάει» και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν «μασάει» και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»
Μπάσκετ 10.09.25

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας – «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»
«Μια γυναίκα ξένη» 11.09.25

Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας - «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»

To βιβλίο «No Friend to This House» της Natalie Haynes είναι μια συναρπαστική εκδοχή του μύθου του Χρυσόμαλλου Δέρατος, μια επανερμηνεία των αρχαίων ελληνικών μύθων που θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Με «όχημα» τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Imperial Brands Hellas διακρίνεται και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

Σύνταξη
Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

«Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο.. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση του in

Σύνταξη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Μόνο προβλήματα 11.09.25

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
