Στην Κέρκυρα απολαμβάνει τις διακοπές του ο ΛεΜπρον Τζέιμς (vid)

O ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, εκμεταλλευόμενος και τις τελευταίες ημέρες προτού αρχίσει η νέα σεζόν.

Ο «Βασιλιάς» βρέθηκε σε εστιατόριο του νησιού στη Βόρεια Κέρκυρα και δείπνησε, όπως αναφέρει το «Kerkyrasimera» ενώ φυσικά έγινε πόλος έλξης για μερικές φωτογραφίες. Κάτι που ήταν αναμενόμενο άλλωστε, μόλις οι θαμώνες τον αναγνώρισαν.

Το βίντεο με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην Κέρκυρα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΛεΜπρόν πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε τελετή εισόδου τη τάξης του 2025 στο Hall Of Fame. Ο «Βασιλιάς», ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του 2008 μίλησε για τον Κόμπι Μπράιαντ και προκάλεσε συγκίνηση με τα λόγια του για έναν από τους θρύλους του NBA.