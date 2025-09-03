Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Η κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών στο ΝΒΑ είναι πιθανότατα η πιο… συνηθισμένη μπασκετική κουβέντα όλων των εποχών και σίγουρα ο Νο1 λόγος… προστριβής μεταξύ των φίλων του σπορ. Ανά τις εποχές και τις γενιές οι απαντήσεις ποικίλουν και περιλαμβάνουν ονόματα θρύλων του «μαγικού κόσμου», όπως οι Μάικλ Τζόρνταν, Λεμπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, Σακίλ Ο’Νιλ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Στεφ Κάρι, Τιμ Ντάνκαν και άλλοι.

Τη συγκεκριμένη ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει και ο πρωταθλητής του περσινού ΝΒΑ με την Οκλαχόμα, Τσετ Χόλμγκρεν. Στα 23 του, ο Αμερικανός φόργουορντ που αποτελεί ήδη ένα από τα κορυφαία ονόματα στο αμερικανικό μπάσκετ και είναι σίγουρα ένας από τους 2-3 πιο ταλαντούχους παίκτες στην ηλικία του, προσφάτως υπέγραψε ένα νέο «χρυσό» πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές, αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Όταν λοιπόν ο Χόλμγκρεν ρωτήθηκε από θαυμαστή του, μέσω snapchat, ποιους πέντε θρύλους του μπάσκετ θα διάλεγε στη δική του κορυφαία πεντάδα στο ΝΒΑ, έδειξε ότι δεν είχε διάθεση για… προστριβές.

Τι απάντηση έδωσε; Μία που πιθανότατα… ενώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού:

«Τζέσικα Άλμπα, Μέγκαν Φοξ, Σάλμα Χάγιεκ, Σοφία Βεργκάρα και Μαργκό Ρόμπι», έγραψε με μεγάλη δόση χιούμορ ο Αμερικανός ψηλός, αναφέροντας μια «πεντάδα» λαμπερών ηθοποιών του Χόλιγουντ. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, βρέθηκαν ξανά και οι… διαφωνούντες!

«Που είναι η Σίντνεϊ Σουίνι, στον πάγκο;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος απάντησε με ένα gif της Σκάρλετ Γιόχανσον να δείχνει προβληματισμένη.

Η σχετική ανάρτηση: