Συγκλονιστική ομιλία του Λεμπρόν για τον Κόμπι στο Hall of Fame: «Θέλαμε να τον κάνουμε περήφανο»
Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε για τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ στην τελετή του Naismith Hall of Fame και συγκίνησε...
Νέα πρόσωπα μπήκαν στο Naismith Hall of Fame, με την «τάξη» του 2025 να βραβεύεται σε μία τελετή αποκλειστικά αφιερωμένη στα πρόσωπά τους και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να συγκινεί.
Φέτος στο Hall of Fame του μπάσκετ συμπεριλήφθηκε η Team USA του 2008 μαζί με τους Καρμέλο Άντονι, Ντουάιτ Χάουαρντ, Σου Μπερντ, Μάγια Μουρ, Σίλβια Φάουλς, Ντάνι Κρόφορντ, Μπίλι Ντόνοβαν, Μίκι Άρισον.
Στην Εθνική Αμερικής που κατέκτησε το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου αγωνίστηκαν σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου μπάσκετ, με έναν εξ αυτών να είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ο αστέρας των Λέικερς μίλησε στην τελετή και έκανε αναφορά στον αδικοχαμένο συμπαίκτη του στην ομάδα και φίλο του, Κόμπι Μπράιαντ, με τα λόγια του να συγκινούν.
«Ήταν ο συνδετικός κρίκος που χρειαζόμασταν για να ανακτήσουμε την κυριαρχία. Έβαλε σοβαρότητα στην ομάδα. Μας έκανε να συγκεντρωθούμε. Ήμουν 23 χρόνων, εκείνος είχε κερδίσει ήδη πρωταθλήματα. Θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδό του για να τον κάνουμε περήφανο. Και στο τέλος αυτού του ταξιδιού πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Τον κάναμε περήφανο σίγουρα», ήταν τα λόγια του Λεμπρόν.
Δείτε την ομιλία του ΛεΜπρόν Τζέιμς:
🗣️ «He was the missing link we needed in order to regain dominance with Team USA.»@KingJames on the impact Kobe Bryant had on the gold-winning ’08 USA Basketball Men’s National Team. pic.twitter.com/9ZvO4F6cJk
— NBA (@NBA) September 7, 2025
