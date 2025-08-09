NBA: ΛεΜπρόν εναντίον Κάρι στην πρεμιέρα – Δεν παίζουν οι Μπακς τα Χριστούγεννα
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του ΝΒΑ τόσο στην πρεμιέρα, όσο και για τα Χριστούγεννα.
- Σπάνιο πορτρέτο του Μαχάτμα Γκάντι πωλήθηκε για περισσότερα από 200.000 δολάρια
- Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
- Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία
- Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις
Μπορεί η πρεμιέρα του ΝΒΑ να αργεί για κάτι παραπάνω από δύο μήνες, όμως η λίγκα φρόντισε να βγάλει το πρόγραμμα για την πρώτη μέρα, αλλά και για τα Χριστούγεννα, προετοιμάζοντας έτσι τους φιλάθλους.
Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου θα έχουμε δύο δυνατές αναμετρήσεις, αφού οι Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Λούκα Ντόντσιτς θα αντιμετωπίσουν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στεφ Κάρι, ενώ οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα υποδεχθούν τους Χιούστον Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ και θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια τους.
Τα παιχνίδια της πρεμιέρας του NBA
Θάντερ – Ρόκετς
Λέικερς – Γουόριορς
Παράλληλά, γνωστή έγινε και η μέρα των Χριστουγέννων, όπου μετά από χρόνια δεν θα υπάρχουν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αντίθετα θα δούμε αγώνες όπως αυτός των Σπερς με τους Θάντερ, των Γουόριορς με τους Μάβερικς και των Νικς με τους Καβαλίερς.
Τα παιχνίδια των Χριστουγέννων στο NBA
Νικς – Καβαλίερς
Θάντερ – Σπερς
Λέικερς – Ρόκετς
Γουόριορς – Μάβερικς
Νάγκετς – Τίμπεργουλβς
- Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
- Επιμένουν στο εξωτερικό για Λίβερπουλ και Κουλιεράκη
- Σε αναζήτηση παίκτη για την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός – Στο προσκήνιο ο Μουράτος
- Μπακαγιόκο για ΠΑΟΚ: «Πήγε άσχημα εκεί – Οι άνθρωποι που διοικούν τον σύλλογο δεν έχουν δίκιο»
- Μιλουτίνοφ: «Πολύ δυνατός αντίπαλος η Ελλάδα – Ελπίζαμε ότι ο Γιάννης θα έπαιζε»
- Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις