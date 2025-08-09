NBA: ΛεΜπρόν εναντίον Κάρι στην πρεμιέρα – Δεν παίζουν οι Μπακς τα Χριστούγεννα

Μπορεί η πρεμιέρα του ΝΒΑ να αργεί για κάτι παραπάνω από δύο μήνες, όμως η λίγκα φρόντισε να βγάλει το πρόγραμμα για την πρώτη μέρα, αλλά και για τα Χριστούγεννα, προετοιμάζοντας έτσι τους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου θα έχουμε δύο δυνατές αναμετρήσεις, αφού οι Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Λούκα Ντόντσιτς θα αντιμετωπίσουν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στεφ Κάρι, ενώ οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα υποδεχθούν τους Χιούστον Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ και θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια τους.

Τα παιχνίδια της πρεμιέρας του NBA

Θάντερ – Ρόκετς

Λέικερς – Γουόριορς

Παράλληλά, γνωστή έγινε και η μέρα των Χριστουγέννων, όπου μετά από χρόνια δεν θα υπάρχουν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αντίθετα θα δούμε αγώνες όπως αυτός των Σπερς με τους Θάντερ, των Γουόριορς με τους Μάβερικς και των Νικς με τους Καβαλίερς.

Τα παιχνίδια των Χριστουγέννων στο NBA

Νικς – Καβαλίερς

Θάντερ – Σπερς

Λέικερς – Ρόκετς

Γουόριορς – Μάβερικς

Νάγκετς – Τίμπεργουλβς