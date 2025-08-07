Πιτίνο: «Δεν υπάρχουν πια πόιντ γκαρντ στο NBA» (vid)
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε την αλλαγή ρόλων στο σύγχρονο NBA και τη σταδιακή «εξαφάνιση» της κλασικής θέσης του οργανωτή.
- «Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
- Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
- Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
- Μυστήριο με την 59χρονη Βρετανίδα που αγνοείται - Η τελευταία φωτογραφία της πριν εξαφανιστεί
Ο Ρικ Πιτίνο, ένας από τους πιο έμπειρους προπονητές στην ιστορία του μπάσκετ, εξέφρασε την άποψη ότι στο σύγχρονο NBA η θέση του παραδοσιακού πόιντ γκαρντ τείνει να εκλείψει.
Μιλώντας σε αμερικανικά μέσα, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού υπογράμμισε ότι οι ομάδες πλέον δεν έχουν στη διάθεσή τους καθαρούς οργανωτές, με την έννοια του παίκτη που «τρέχει» το παιχνίδι, ελέγχει τον ρυθμό και δημιουργεί για τους υπόλοιπους.
«Δεν υπάρχουν πόιντ-γκαρντ πια. Ποιος πόιντ-γκαρντ υπάρχει στους Νικς, στους Λέικερς, στους Σέλτικς, στους Θάντερ; Οι πόιντ-γκαρντ πια έχουν… εξαφανισθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός τεχνικός.
Το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις του Πιτλινο:
Rick Pitino: “There are no point guards anymore…Who’s the PG of the Knicks, Lakers, Celtics, Thunder?…PG’s totally done…”
Q: “What’s Jalen Brunson?”
Pitino: “Combo scoring guard. I don’t think he’s looking for the assist. I think he’s looking to score. And thank God he is…” pic.twitter.com/gbpUb8OxJT
— New York Basketball (@NBA_NewYork) August 6, 2025
Ο Πιτίνο επεσήμανε ότι πλέον οι παίκτες που αγωνίζονται στη θέση «1» είναι περισσότερο σκόρερ ή combo guards, παρά δημιουργοί, με αποτέλεσμα να αλλάζει δραστικά ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων και η φιλοσοφία γύρω από την ανάπτυξη του παιχνιδιού.
Η δήλωση αυτή άνοιξε συζήτηση για το πώς έχει εξελιχθεί ο ρόλος του πόιντ-γκαρντ τα τελευταία χρόνια, με παραδείγματα όπως ο Στεφ Κάρι, ο Ντάμιαν Λίλαρντ ή ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που είναι περισσότερο επιθετικογενείς, να ενισχύουν τα λεγόμενα του Πιτίνο.
- Ρουί Βιτόρια: «Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί»
- Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Αυτός είναι ο λόγος που θέλω τη Σαχτάρ αντί για τον Παναθηναϊκό»
- Η Ολυμπία Χοψονίδου εύχεται στον Βασίλη Σπανούλη παρουσιάζοντάς τον ως… Coachfather (pic)
- Πιτίνο: «Δεν υπάρχουν πια πόιντ γκαρντ στο NBA» (vid)
- Συνεχίζονται οι επαφές της Λειψίας με τη Γιουνάιτεντ για τον Σέσκο
- Η σκληρή δουλειά του Λεσόρ ενόψει της νέας σεζόν (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις