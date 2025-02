Πιτίνο: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα σουτ που χάνονται. Παίξτε γαμ…η άμυνα»

Ο Ρικ Πιτίνο είναι γνωστός για το πάθος και την μεταδοτικότητά του και για άλλη μια φορά, έβγαλε μια συγκλονιστική ομιλία στα αποδυτήρια του Σεντ Τζον’ς. Ο Hall Of Famer και πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού ήταν έξαλλος με την προσπάθεια των παικτών του, αφού το Σεντ Τζον’ς βρισκόταν στο -13 (29-42) στο ημίχρονο.

Τότε ήταν που μπήκε στα αποδυτήρια και έβγαλε μία ομιλία από καρδιάς, για να αφυπνίσει τους παίκτες του. Το αποτέλεσμα; η ομάδα του γύρισε το παιχνίδι και επιβλήθηκε του Πρόβιντενς με 72-70.

«Ψάξτε βαθιά μέσα σας και γίνετε μπασκετμπολίστες. Κάθε φορά που χάνετε ένα σουτ, το παιχνίδι σας γίνεται άθλιο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σουτ που χάνονται. Παίξτε γαμ… η άμυνα. Αφήνετε να χαθεί η μια μετά την άλλη ευκαιρία. Είστε σαν τα παιδιά όταν κάνουν κάτι κακό. Αντί να γίνεστε σκληρότεροι, μαραζώνετε.

Πού είναι η γαμ…η σκληράδα σας; Πού έχετε μεγαλώσει και είστε τόσο αδύναμοι πνευματικά ώστε απλά να τα παρατάτε όταν κάτι δεν σας πάει καλά; Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν αντιξοότητες; Αυτό είναι το γαμ…ο παιχνίδι της ζωής, όχι το μπάσκετ. Δεν πέφτεις, γαμώτο, όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Ψάχνεις μέσα σου και γίνεσαι σκληρότερος».

Clip from Vice Sports of Rick Pitino at halftime of the St. John’s game at Providence. #sjubb was down big, and rallied to win. pic.twitter.com/5gAbXa0BVS

— Zach Braziller (@NYPost_Brazille) February 17, 2025